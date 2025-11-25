'आसमान का जख्म' हो रहा ठीक! अंटार्कटिका पर ओजोन छेद हुआ छोटा, NASA-NOAA की रिपोर्ट ने जगाई उम्मीद

Ozone Layer Hole Shrinks: वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि यह अच्छा हमेशा जारी रहा तो, इस सदी के अंत तक ओजोन परत लगभग पूरी तरह ठीक हो सकती है. खतरनाक रसायनों पर लगी अंतरराष्ट्रीय पाबंदी इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है.

बता दें कि NASA और NOAA ने बताया कि 9 सितंबर को ओजोन परत के छेद का आकार करीब 8.83 मिलियन वर्ग मील था. आकार में बड़ा होने के बावजूद यह अब कई पिछले वर्षों से छोटा है और 1992 के बाद यह पांचवां सबसे छोटा ओजोन होल माना जाता रहा है.

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रभाव

वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों का इस्तेमाल कम हुआ है, जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते थे. यही वजह है कि परत अब धीरे-धीरे ठीक हो रही है. NASA के वैज्ञानिक पॉल न्यूमैन का कहना है कि शुरुआती 2000 के दशक की तुलना में ओजोन होल अब छोटा दिखाई देता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें अभी 1980 के दशक की तरह ठीक होने से समय लग सकता है.

बता दें कि इस साल 7 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच छेद का औसत आकार करीब 7.23 मिलियन वर्ग मील नापा गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 में यह छिद्र पिछले दस सालों से लगभग तीन हफ्ते पहले टूटने लगा यानी सुधार तेजी से हो रहा है.

खतरनाक रसायनों में बड़ी कमी

NOAA के वैज्ञानिक स्टीफन मॉन्ट्जका का अनुसार 2000 के आसपास जिन रसायनों की वजह से ओजोन परत में छेद बनता था. उनकी मात्रा अब लगभग एक-तिहाई कम हो चुकी है. अगर आज भी वायुमंडल में 25 साल पहले जितना क्लोरीन होता तो यह छिद्र एक मिलियन वर्ग मील बड़ा होता है.

ओजोन क्यों है इतना जरूरी?

ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 7 से 31 मील ऊपर होती है और यह सूरज की हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट किरणों को रोकती है. अगर यह परत कमजोर हो जाती है तो स्कीन कैंसर, आंखों की बीमारी और पर्यावरण को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.

