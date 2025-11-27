Advertisement
England में मिला करोड़ों साल पुराना जीवाश्म, कहलाता था समुद्र का खौफनाक शिकारी; दहशत का पर्दाफाश!

Pachycormus Fossil Jurassic Coast: इंग्लैंड की फेमस Jurassic Coast से वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पुराने एक समुद्री शिकारी मछली का बेहद दुर्लभ जीवाश्म खोजा है. यह जीव Pachycormus नाम की तेज तैरने वाली शिकारी मछली थी.  वो ट्यूना जैसी दिखती थी. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:19 AM IST
Pachycormus Fossil Jurassic Coast: इस नई खोज को Zoological Journal of the Linnean Society में छापा गया है. रिसर्चर्स की माने तो यह जीवाश्म जुरासिक काल में समुद्रों में रहने वाले खतरनाक शिकारियों की दुनिया को दिखाता है. बता दें, Pachycormus तेज गति से तैरने वाली मछली थी और छोटे जीवों का शिकार करती थी. यह खोज पहले के  समुद्री जीवन और मछलियों के विकास को समझने में बहुत अहम साबित हो सकती है.

इंग्लैंड का जुरासिक कोस्ट 
इंग्लैंड की UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुरासिक कोस्ट से वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया जीवाश्म समुद्री इतिहास की समझ को बदल सकता है. यह जीवाश्म एक प्राचीन शिकारी मछली Pachycormus का है. ऐसा माना जा रहा है कि यह तेज तैरने तथा शिकार करने में बेहद माहिर थी.

बता दें, इस क्षेत्र को जीवाश्मों का खजाना कहा जाता है. यहां की चट्टानों में लाखों साल पुराने जीवों के जीवाश्म सही सलामत मिलते हैं. Pachycormus का यह जीवाश्म भी अच्छी स्थिति में मिला है, इस वजह से वैज्ञानिक उसकी हड्डियों और शरीर की बनावट को बेहद करीब से समझ सके हैं.

कैसे हुई पहचान 
किसी जीवाश्म की पहचान करना आसान तो नहीं होता है. रिसर्चर् डॉ. एबर्ट का कहना है कि हर जीवाश्म को पुराने type specimens से मिलाकर देखा जाता है कि यह नई प्रजाति है या पहले से दर्ज किसी प्रजाति का भाग है. आगे उन्होंने बताया कि कई पुराने जीवाश्म कम डीटेल्स या अधूरे रिकॉर्ड के साथ दर्ज थे. यही कारण है कि उनकी तुलना करना मुश्किल होता है. Pachycormus की पहचान के लिए भी वैज्ञानिकों ने पुराने सैम्पल्स को ढूंढकर उनको मिलाया जिससे यह साफ हुआ की यह एक दुर्लभ और अलग प्रजाति है.

मछलियों के विकास को समझने में जरूरी 
इस नई खोज ने जुरासिक काल में रहने वाली मछलियों के विकास को समझने का रास्ता खोला है. Pachycormus से शोध करने वालों को यह समझने में मदद मिली है कि उस दौर की मछलियां किस तरह शिकारी बनीं. उनका शरीर कैसे विकसित हुआ और वे दूसरे समुद्र में रहने वाले जीवों पर कैसे निर्भर थीं.

डॉ. एबर्ट के मुताबिक इस खोज से Halecomorphi ग्रुप की मछलियों और उनकी इवॉल्यूशन को समझने में बड़ी सहयता मिली है. बता दें कि जुरासिक काल में समुद्रों में Ophiopsiformes, Pycnodontiformes, Amiiformes जैसी कई तरह की मछलियां पाई जाती थीं. हालांकि इनमें से कई आज के समय में विलुप्त हो चुकी हैं.

