प्रशांत महासागर उबल रहा, अंटार्कटिका की बर्फ हो रही 'लापता', क्या 150 साल बाद आ रहा ‘सुपर एल-नीनो’? मचने वाली है तबाही!

NASA Image Report on El Niño: धरती पर जल है तो जीवन है. मगर विडंबना ये भी है कि धरती पर सबसे बड़ी तबाही जल की वजह से या जल की कमी की वजह से आती है. धरती के लिए जल सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है, क्योंकि इसके तीन चौथाई हिस्से पर जल के सबसे बड़े भंडार समुद्र हैं. नदियों, तालाबों और झीलों का पानी, इस हिस्से से अलग है. आज के एक्सप्लेनर में जल की बात इसलिए क्योंकि आधी धरती पर बारिश का मौसम है और इस मौसम में धरती के सबसे बड़े समुद्र प्रशांत महासागर का पानी उबल रहा है.