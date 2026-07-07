प्रशांत महासागर उबल रहा, अंटार्कटिका की बर्फ हो रही 'लापता', क्या 150 साल बाद आ रहा ‘सुपर एल-नीनो’? मचने वाली है तबाही!

NASA Image Report on El Niño: धरती पर जल है तो जीवन है. मगर विडंबना ये भी है कि धरती पर सबसे बड़ी तबाही जल की वजह से या जल की कमी की वजह से आती है. धरती के लिए जल सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है, क्योंकि इसके तीन चौथाई हिस्से पर जल के सबसे बड़े भंडार समुद्र हैं. नदियों, तालाबों और झीलों का पानी, इस हिस्से से अलग है. आज के एक्सप्लेनर में जल की बात इसलिए क्योंकि आधी धरती पर बारिश का मौसम है और इस मौसम में धरती के सबसे बड़े समुद्र प्रशांत महासागर का पानी उबल रहा है.
प्रशांत महासागर के मध्य पूर्व हिस्से में पानी का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है. लेकिन असली चिंता की बात ये है कि इसमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. प्रशांत महासागर में गर्म पानी का दायरा बढ़ रहा है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रशांत महासागर के इस हिस्से की एक तस्वीर जारी की है, जो अपने आप में डराने वाली है.
नासा के मुताबिक, ये तस्वीर इसलिए डराने वाली है क्योंकि प्रशांत महासागर में ये लक्षण डेढ़ सौ साल बाद बनता दिख रहा है. इसकी वजह से न सिर्फ प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो रहा है, बल्कि इसका जलस्तर भी बढ़ रहा है. समुद्र विज्ञान की भाषा में इसे अल-नीनो कहा जाता है. तो क्या इस साल का अल-नीनो दुनिया में बड़ी तबाही लाने वाला है.
असल में नासा के सेटेलाइट ने एक तस्वीर कैप्चर की है. इस तस्वीर में प्रशांत महासागर का मध्य पूर्वी हिस्सा गहरे लाल रंग में दिख रहा है. लाल रंग यानी समान्य से ज्यादा तापमान. जैसा कि हमने पहले बताया, प्रशांत महासागर में इस नेचुरल फिनॉमिना को एल नीनो कहा जाता है, इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है.
अगर पानी और तापमान की सामान्य समझ के हिसाब से भी देखें, तो पानी के ज्यादा तापमान का मतलब हुआ कि समुद्र से जमीन की तरफ बहने वाली हवा गर्म होगी. गर्म हवा का मतलब, कहीं सूखा, तो कहीं नमी के साथ मिलकर मूसलाधार बारिश का मौसम होगा.
चूंकि भारत में बारिश का मौसम प्रशांत महासागर के इसी हिस्से पर निर्भर करता है, सबसे ज्यादा उठा-पटक भरा मौसम भी यहीं देखने को मिल रहा है.
मिसाल के लिए देश मुंबई समेत देश के पश्चिम हिस्से में लगातार बारिश हो रही है. मुंबई में मानसून की पहली ही बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है कि देश की आर्थिक राजधानी की सभी गतिविधियां ठप पड़ी हैं. वहां पर सडकें पानी में डूब चुकी हैं, जिसके चलते एक्सप्रेस वे तक बंद हो चुका है.
मुंबई लोकल के निचले ट्रैक पर पानी भर चुका है. वहां पर ट्रेनें पटरियों पर भारी जलभराव के बीच गुजर रही है. ऐसा ही हाल मुंबई का आमतौर पर जुलाई के आखिर में दिखता था, लेकिन इस बार शुरु में ही जैसे अरब सागर पूरे शहर में उमड़ने लगा है.
ये अल-नीनो का ही इंपैक्ट है. सामान्य से ज्यादा बारिश और समुद्र का बढ़ा हुआ जलस्तर इसी का नतीजा होता है. ये जब भी होता है, तब मुंबई का हाल ऐसा ही हो जाता है. मुंबई में जिधर देखिए, उधर पानी ही पानी है. हालत ये है कि बीएमसी ने लोगों से घर से नहीं निकलने की अपील की है. ये हालत मुंबई ही नहीं, आस पास के पूरे इलाके की है.
महाराष्ट्र के सतारा जिले में भी भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. पिछले 2 दिन की बारिश में ही यहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से मर्डे गांव के छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे गांव का सड़क संपर्क टूट गया है. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस इलाके में पानी के बीच से यात्रा करने की कोशिश न करें.
उधर दक्षिण गुजरात का बड़े हिस्सा बीती रात से ही तूफानी बारिश चपेट में है. मौसम विभाग ने वहां पर रेड अलर्ट जारी किया है. लोगों को चेताया गया है कि तेज हवाओं और बारिश के कारण चट्टानें गिर सकती हैं. अचानक मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया और पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों ने पर्यटकों को परेशान कर दिया है.
हालांकि, मौसम विभाग कह चुका है कि इस बार मानसून सामान्य नहीं होगा. बारिश कम होगी. इसकी वजह प्रशांत महासागर में बन रहा अल नीनो है. जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, अब इसे समझिए. सीधे तौर पर कहें, तो अल-नीनो एक प्राकृतिक जलवायु परिघटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. ये आमतौर पर हर दो से सात साल में होता है.
सामान्य स्थिति में पूर्वी प्रशांत से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, जो गर्म पानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं. लेकिन जब अल-नीनो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या उल्टी दिशा में चलने लगती हैं. इससे समुद्र की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ सकता है. WMO के अनुसार, 2026 में यह तेजी से मजबूत हो रहा है. जुलाई-सितंबर तक मजबूत अल-नीनो बनने की संभावना बहुत ज्यादा है.
नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रशांत क्षेत्र में देखी जा रही स्थितियां 1997 से काफी मिलती-जुलती हैं. उस साल अब तक के सबसे शक्तिशाली अल नीनो में से एक बना था, जिसे गॉडजिला एल नीनो कहा जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे दुनिया के हर हिस्से में गर्मी बढ़ेगी और बारिश के मौसम पर असर पड़ेगा.
दैत्याकार होते अल नीनो की वजह से ना सिर्फ प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ रहा है, बल्कि इसकी वजह से अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की घटना भी तेज हुई है. यूरोपियन जियोसाइंसेज यूनियन की एक नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. इस रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का ग्लोबल वार्मिंग से बहुत गहरा कनेक्शन है. सितंबर 2025 में अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ अपने रिकॉर्ड स्तर से बहुत कम पाई गई है.
इस इलाके में तापमान सामान्य से 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया. ये गर्मी लगभग एक महीने तक लगातार बनी रही. जबकि फ्यूचर साइंस की रिपोर्ट में कहा गया अंटार्कटिका के एवरेज की तुलना में इस बार करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर समुद्री बर्फ गायब है. इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ का पिघलना धरती के क्लाइमेट सिस्टम में बड़े बदलाव का इशारा है. यह स्थिति पूरी दुनिया में तबाही ला सकती है.