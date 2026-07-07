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प्रशांत महासागर उबल रहा, अंटार्कटिका की बर्फ हो रही 'लापता', क्या 150 साल बाद आ रहा ‘सुपर एल-नीनो’? मचने वाली है तबाही!

NASA Latest Report on El Niño: इन दिनों प्रशांत महासागर उबल रहा है और अंटार्कटिका की बर्फ लापता हो रही है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसी तस्वीर जारी की है, जो बड़ी तबाही का संकेत दे रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 150 साल बाद ‘सुपर एल-नीनो’ फिर से आ रहा है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 01:44 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:44 AM IST
प्रशांत महासागर उबल रहा, अंटार्कटिका की बर्फ हो रही 'लापता', क्या 150 साल बाद आ रहा ‘सुपर एल-नीनो’? मचने वाली है तबाही!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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