समुद्र के नीचे मिले गड्ढे, निकल रहा इतना हाइड्रोजन कि पूरी दुनिया चौंक गई! वैज्ञानिक भी हैं हैरान
समुद्र के नीचे मिले गड्ढे, निकल रहा इतना हाइड्रोजन कि पूरी दुनिया चौंक गई! वैज्ञानिक भी हैं हैरान

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने पेसिफिक ओसियन के नीचे बहुत बड़ी खोज की है इस खोज उन्होंने हाइड्रोथर्मल सिस्टम को खोजा है. आपको बता दें कि इस जगह की खोज करने के लिए फेंडोजे नाम की पनडुब्बी का इस्तेमाल किया गया.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:36 PM IST
समुद्र के नीचे मिले गड्ढे, निकल रहा इतना हाइड्रोजन कि पूरी दुनिया चौंक गई! वैज्ञानिक भी हैं हैरान

Hydro Thermal: समुद्र के गहराई में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है इसमें उन्होंने सर्पेंटिना ईजेशन नाम की होने वाली एक नई प्रक्रिया की खोज की है. जिन चट्टानों में लोहा और मैग्नीशियम होता है वो पानी से मिलकर serpentine mineral बनाते हैं और इसके बाद इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है. चीन के साइंस एकेडमी के मानना है इससे हमें उन स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी जिससे जीवन की शुरुआत हुई थी. 

वैज्ञानिकों में की नई खोज
रिसर्चर्स ने एक नई खोज की है जिसका नाम कुनलुन हाइड्रोथर्मल क्षेत्र है यह समुद्र के बहुत नीचे है. यहां पर 20 बड़े-बड़े गड्ढे हैं और यहां कुछ गड्ढे इतने बड़े है कि उनकी चौड़ाई एक किलोमीटर से भी ज्यादा है, यह गड्ढे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें से कभी गैस या तरल बाहर निकलता रहता है. यह जगह लगभग 11.1 किलोमीटर में फैली हुई है. प्रोफेसर सुन वेइदॉन्ग ने बताया है कि कुनलुन में काफी मात्रा में हाइड्रोजन निकलती है और बताया कि इस जगह की बनावट की वजह से ही यह बहुत खास है. 

यह भी पढ़ें: NASA Mars Mission: ये कैसी ट्रेनिंग...मंगल की तैयारी के लिए क्यों PS4 खेल रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, नासा का गजब का तरीका

 

कैसे हुई खोज
साइंस एडवांसेज में छपी हुई एक रिसर्च के अनुसार चीन की फेंडौजे पनडुब्बी ने समुद्र के अंदर 4 बड़े गड्ढों की खोज की है, ये गड्ढे 130 मीटर तक गहरे हैं और यह किम्बरलाइट पाइप जैसे नजर आते हैं और आपको जानकार हैरानी होगी कि इन गड्ढों में एक इकोसिस्टम भी देखा गया है. इस रिसर्च में पता चला की गड्ढों में पानी के नीचे हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 5.9 से लेकर 6.8 मिलीमोल प्रति किलोग्राम है. 
एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस जगह से हर साल 4.8 × 1011 मोल हाइड्रोजन निकलती है, और यह पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे बनने वाली हाइड्रोजन का 5% है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की बनावट वाली जगहों की वजह से ही यहां कि जियोलॉजिकल एक्टिविटी कई पार्ट्स में फैली हुई है जैसे पहले गैस से विस्फोट हुआ फिर लंबे समय तक पानी का बहाव और फिर मिनरल्स जमा होते रहे.

