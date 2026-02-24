Advertisement
trendingNow13120906
Hindi Newsविज्ञानपनामा की जमीन ने उगला 1000 साल पुराना खजाना, सोने से लदी मिली डरावनी कब्र; कौन था वो शक्तिशाली इंसान?

पनामा की जमीन ने उगला 1000 साल पुराना 'खजाना', सोने से लदी मिली डरावनी कब्र; कौन था वो शक्तिशाली इंसान?

Panama ancient gold tomb discovery: पनामा के नाटा क्षेत्र में एक हजार साल पुरानी भव्य कब्र मिली है, जिसमें व्यक्ति के कंकाल के साथ सोने के नक्काशीदार गहने और मिट्टी के बर्तन बरामद हुए हैं. यह खोज प्राचीन समाज की मरने के बाद की दुनिया में गहरी आस्था और उस दौर के सामाजिक ढांचे को दिखाने का काम करती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पनामा की जमीन ने उगला 1000 साल पुराना 'खजाना', सोने से लदी मिली डरावनी कब्र; कौन था वो शक्तिशाली इंसान?

Panama ancient gold tomb discovery: पनामा में इतिहास से जुड़ी एक बहुत बड़ी खोज सामने आई है. यह खोज पनामा के नाटा क्षेत्र में हुई है. जमीन के नीचे दबी हुई एक बहुत पुरानी कब्र यहां से मिली है. बताया जा रहा है कि यह कब्र करीब एक हजार साल से भी ज्यादा समय पुरानी है. इस कब्र में इंसान के कंकाल मिले हैं. 

उनके साथ सोने के गहने और सुंदर डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन भी रखे मिले हैं. जानकारों का कहना है कि यह खोज पुराने समय के लोगों के रहन सहन और सोच को समझने में मदद करेगी. इससे ये भी पता चलता है कि उस दौर में समाज किस तरह से बना हुआ था और लोग किन बातों को ज्यादा महत्व देते थे.

एल कान्यो आर्कियोलॉजिकल साइट
ये कब्र जिस जगह से मिली है, उसे एल कान्यो आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जाना जाता है. यहां करीब बीस साल से खुदाई का काम चल रहा है. अब तक इसी जगह से इस तरह की नौ कब्रें मिल चुकी हैं. जानकारों का कहना है कि ये कब्रें आम लोगों के लिए नहीं थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

 यहां केवल बहुत ऊंचे पद और प्रभाव वाले लोगों को ही दफनाया जाता था. नई कब्र में मिले व्यक्ति के चारों तरफ सोने के हार, कंगन और कानों के गहने रखे हुए थे. इससे साफ होता है कि वह व्यक्ति अपने समाज में बहुत शक्तिशाली और सम्मानित रहा होगा.

चमगादड़ और मगरमच्छ की आकृतियां
इस कब्र से मिले गहनों पर चमगादड़ और मगरमच्छ की आकृतियां बनी हुई हैं. इन जानवरों को उस समय के लोग बहुत खास मानते थे. माना जाता है कि इनका संबंध ताकत और धार्मिक विश्वास से जुड़ा था. कब्र में सुंदर डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन भी रखे मिले हैं.

 जानकारों के मुताबिक ये चीजें केवल सजावट के लिए नहीं रखी गई थीं. इनका मतलब मरने के बाद की जिंदगी से जुड़ा हुआ था. लोगों को लगता था कि इंसान की पहचान और उसका दर्जा मरने के बाद भी बना रहता है. इसलिए ऐसे खास सामान उसके साथ रखे जाते थे.

ये पुरातात्विक स्थल पनामा की राजधानी पनामा शहर से करीब दो सौ किलोमीटर दूर है. हर साल यहां नई खोजें हो रही हैं. इन कब्रों से ये भी समझ में आ रहा है कि उस समय समाज में ऊंचे और नीचे दर्जे के लोग अलग अलग थे. ये भी पता चलता है कि आपसी लेन देन और संपर्क काफी मजबूत थे.

सोना तैयार करना आसान काम नहीं
 उस समय सोना तैयार करना आसान काम नहीं था. इसके लिए खास जानकारी और साधनों की जरूरत होती थी. माना जाता है कि यह सुविधा केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती थी. इसी कारण सोना उस दौर में शक्ति और ऊंचे पद का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था.

मरने के बाद की दुनिया में भी भरोसा
कब्रों में रखी कीमती वस्तुएं बताती हैं कि लोग मरने के बाद की दुनिया को भी बहुत गंभीरता से लेते थे. उन्हें लगता था कि इंसान को आगे की यात्रा में भी इन वस्तुओं की जरूरत होगी. 

यह खोज दिखाती है कि उस समय के समाज में परंपराएं, नियम और धार्मिक विश्वास बहुत मजबूत थे. यह कब्र उस दौर की संस्कृति, सोच और सामाजिक व्यवस्था की एक साफ झलक पेश करती है.

ये भी पढ़ें:10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या हुआ?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Panamaancient gold tomb

Trending news

बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
congress
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
#spicejet
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
AI summit 2026
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
Air Ambulance Facilities
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
c rajagopalachari
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?