पनामा की जमीन ने उगला 1000 साल पुराना 'खजाना', सोने से लदी मिली डरावनी कब्र; कौन था वो शक्तिशाली इंसान?

Panama ancient gold tomb discovery: पनामा में इतिहास से जुड़ी एक बहुत बड़ी खोज सामने आई है. यह खोज पनामा के नाटा क्षेत्र में हुई है. जमीन के नीचे दबी हुई एक बहुत पुरानी कब्र यहां से मिली है. बताया जा रहा है कि यह कब्र करीब एक हजार साल से भी ज्यादा समय पुरानी है. इस कब्र में इंसान के कंकाल मिले हैं.

उनके साथ सोने के गहने और सुंदर डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन भी रखे मिले हैं. जानकारों का कहना है कि यह खोज पुराने समय के लोगों के रहन सहन और सोच को समझने में मदद करेगी. इससे ये भी पता चलता है कि उस दौर में समाज किस तरह से बना हुआ था और लोग किन बातों को ज्यादा महत्व देते थे.

एल कान्यो आर्कियोलॉजिकल साइट

ये कब्र जिस जगह से मिली है, उसे एल कान्यो आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जाना जाता है. यहां करीब बीस साल से खुदाई का काम चल रहा है. अब तक इसी जगह से इस तरह की नौ कब्रें मिल चुकी हैं. जानकारों का कहना है कि ये कब्रें आम लोगों के लिए नहीं थीं.

यहां केवल बहुत ऊंचे पद और प्रभाव वाले लोगों को ही दफनाया जाता था. नई कब्र में मिले व्यक्ति के चारों तरफ सोने के हार, कंगन और कानों के गहने रखे हुए थे. इससे साफ होता है कि वह व्यक्ति अपने समाज में बहुत शक्तिशाली और सम्मानित रहा होगा.

चमगादड़ और मगरमच्छ की आकृतियां

इस कब्र से मिले गहनों पर चमगादड़ और मगरमच्छ की आकृतियां बनी हुई हैं. इन जानवरों को उस समय के लोग बहुत खास मानते थे. माना जाता है कि इनका संबंध ताकत और धार्मिक विश्वास से जुड़ा था. कब्र में सुंदर डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन भी रखे मिले हैं.

जानकारों के मुताबिक ये चीजें केवल सजावट के लिए नहीं रखी गई थीं. इनका मतलब मरने के बाद की जिंदगी से जुड़ा हुआ था. लोगों को लगता था कि इंसान की पहचान और उसका दर्जा मरने के बाद भी बना रहता है. इसलिए ऐसे खास सामान उसके साथ रखे जाते थे.

ये पुरातात्विक स्थल पनामा की राजधानी पनामा शहर से करीब दो सौ किलोमीटर दूर है. हर साल यहां नई खोजें हो रही हैं. इन कब्रों से ये भी समझ में आ रहा है कि उस समय समाज में ऊंचे और नीचे दर्जे के लोग अलग अलग थे. ये भी पता चलता है कि आपसी लेन देन और संपर्क काफी मजबूत थे.

सोना तैयार करना आसान काम नहीं

उस समय सोना तैयार करना आसान काम नहीं था. इसके लिए खास जानकारी और साधनों की जरूरत होती थी. माना जाता है कि यह सुविधा केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती थी. इसी कारण सोना उस दौर में शक्ति और ऊंचे पद का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था.

मरने के बाद की दुनिया में भी भरोसा

कब्रों में रखी कीमती वस्तुएं बताती हैं कि लोग मरने के बाद की दुनिया को भी बहुत गंभीरता से लेते थे. उन्हें लगता था कि इंसान को आगे की यात्रा में भी इन वस्तुओं की जरूरत होगी.

यह खोज दिखाती है कि उस समय के समाज में परंपराएं, नियम और धार्मिक विश्वास बहुत मजबूत थे. यह कब्र उस दौर की संस्कृति, सोच और सामाजिक व्यवस्था की एक साफ झलक पेश करती है.

