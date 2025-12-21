Advertisement
भगवान बुद्ध के दौर का 'रहस्यमयी शहर'! नेपाल की धरती से निकला 2600 साल पुराने खजाना, खुदाई में मिले...

Panditpur Buddha relic discovery: पंडितपुर में बुद्ध काल की संरचनाएं और कुषाण काल के तांबे के सिक्के खोजे गए हैं, जो इसे नेपाल की महत्वपूर्ण प्राचीन बस्तियों में शामिल करते हैं. वैज्ञानिक जांच ने पुष्टि की है कि ये अवशेष छठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और यह प्राचीन कोलिया गणराज्य की राजधानी हो सकती थी.

 

Dec 21, 2025, 10:48 AM IST
Panditpur Buddha relic discovery: नेपाल के नवलपरासी वेस्ट जिले के रामग्राम नगरपालिका के वार्ड 18 में पंडितपुर में हाल ही में हुई खुदाई में बुद्ध काल की संरचनाएं और अन्य पुरातात्विक अवशेष खोजे गए हैं. इस खोज ने पंडितपुर को नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन बस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया है. पुरातात्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में उन स्थानों से अवशेष मिले हैं, जिन्हें पहले भूभौतिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाना गया था.

तांबे को सिक्कों का भरमार
पुरातत्वविद भास्कर ज्ञावली के अनुसार, इस बार की खुदाई में कुषाण काल के तांबे के सिक्कों के साथ प्राचीन दीवारों, मिट्टी के बर्तनों, जानवरों के छोटे पुतलों और आभूषणों के अवशेष भी मिले हैं. उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में इसी क्षेत्र में बुद्ध कालीन शहर की संरचनाएं मिल चुकी थीं, जिसके कारण पंडितपुर हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता रहा है.

बुद्ध काल से जुड़ा राज
पिछली खुदाई में भूमिगत गोलाकार शहर की संरचना सामने आई थी. इन अवशेषों में बुद्ध के समय के सिक्के और मुर्तियां भी मिली हैं, जिसके नमूने वैज्ञानिक जांच के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजे गए थे. विभाग के अनुसार, परीक्षणों से पुष्टि हुई कि ये संरचनाएं छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी लगभग 2600 साल पहले की हैं, जो सीधे बुद्ध काल से जुड़ी हैं.

60 बीघा में फैला है पंडितपुर
पंडितपुर लगभग 60 बीघा में फैला हुआ है और वर्तमान में यहां आवास और कृषि भूमि हैं. हालांकि, उचित संरक्षण के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, लेकिन बजट की कमी के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई है. रामग्राम विकास कोष ने सरकार से अनुरोध किया है कि पंडितपुर को प्राथमिकता दें और खोजे गए अवशेषों का संरक्षण सुनिश्चित करें. स्थानीय निवासी भी भूमि अधिग्रहण के दौरान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

रामग्राम नगरपालिका के महापौर धनपत यादव ने बताया कि पंडितपुर और रामग्राम स्तूप को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय सरकार और लुम्बिनी विकास ट्रस्ट से अनुमोदन आवश्यक है. वैज्ञानिक प्रमाणों से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेषों की पुष्टि हुई है, जिससे यह माना जा रहा है कि पंडितपुर प्राचीन कोलिया गणराज्य की राजधानी जैसी महत्वपूर्ण बस्ती रही होगी और यहां बुद्ध काल से लेकर मुगल काल तक लगातार लोग बसे रहे हैं.

