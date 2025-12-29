पेड़ों पर दौड़ता है ये snake! पापुआ न्यू गिनी के जंगल में मिला रहस्यमयी काले आंखों वाला सांप; वैज्ञानिकों ने किया नई प्रजाति के रूप में दर्ज

Dendrelaphis atra: पापुआ न्यू गिनी के मिसिमा द्वीप में एक दुर्लभ सांप की खोज हुई है, जिसे अब वैज्ञानिक नई प्रजाति के रूप में मान्यता दे चुके हैं. इस सांप का नाम Dendrelaphis atra रखा गया है. इसकी खासियत इसकी गहरी काली त्वचा और बड़े काले आंखें हैं. ये ज्यादातर पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं. यह खोज मिल्ने बे प्रांत के एक अध्ययन के दौरान हुई, जो वहां के सरीसृपों की जैव विविधता का पता लगाने के लिए किया गया था.

क्या है इसकी खासियत?

D. atra एक पेड़ पर रहने वाला, जहरीला नहीं, कोल्यूब्रिड सांप है. इसके वयस्क सांप पूरी तरह काले रंग के होते हैं, जबकि छोटे बच्चे भूरे-धूसर रंग के होते हैं और उम्र के साथ रंग बदलता है. इस रंग परिवर्तन को ऑन्टोजेनेटिक मेलनाइजेशन कहा जाता है. इसका शरीर पतला और चिकना है और आंखें बड़ी और काली हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका यह रंग और शारीरिक रूप विशेष वातावरण या व्यवहार से जुड़ा हो सकता है.

अलग-अलग आवासों में पाया गया

शुरुआती नमूने एक पुराने खनन क्षेत्र में पाए गए थे, लेकिन बाद में यह जंगल की ढलानों और गांव के बागों जैसे परिवर्तित क्षेत्रों में भी देखे गए. इससे यह संकेत मिलता है कि D. atra अन्य स्थानों की तुलना में अपने रहने के स्थान में अधिक लचीलापन रखता है.

द्वीपों की जैव विविधता में योगदान

D. atra के अलावा, उसी अध्ययन में लोइसियाड आर्किपेलैगो के अन्य द्वीपों से तीन नई Dendrelaphis प्रजातियों की खोज भी हुई है. ये सभी प्रजातियां केवल एक-एक द्वीप पर पाई जाती हैं और पहले वहां कम अध्ययन हुआ था. यह खोज पापुआ न्यू गिनी की जैव विविधता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है और द्वीपीय वातावरण में प्रजातियों के विकास को उजागर करती है.

संरक्षण और अनुसंधान के महत्व

D. atra के मिलने से यह सवाल उठता है कि इसकी आबादी की स्थिति और जीवित रहने की क्षमता कितनी है. हालांकि प्रजाति अब वैज्ञानिक रूप से दर्ज हो चुकी है, इसके वितरण और संख्या के बारे में अभी जानकारी सीमित है. यह खोज यह भी दर्शाती है कि मानव हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों में भी नई प्रजातियां छिपी हो सकती हैं और क्षेत्रों में अनुसंधान करने की आवश्यकता है.

