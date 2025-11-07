Advertisement
मासूम बच्चों को बर्फ में दफना रहे पेरेंट्स! देखकर तरस आ जाएगा, लेकिन कारण है चौंकाने वाला

Weird Tradition: पेरेंट्स का यह कदम आमतौर पर प्यार या क्रूरता से प्रेरित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा (Immunity) बढ़ाने का विश्वास होता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:44 PM IST
मासूम बच्चों को बर्फ में दफना रहे पेरेंट्स! देखकर तरस आ जाएगा, लेकिन कारण है चौंकाने वाला

Weird Tradition: दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां साल के 12 महीने बर्फ जमी या फिर हद से ज्यादा सर्दी पड़ती है. ऐसे देशों में रहने के लिए आपकी इम्यूनिटी काफी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो आप बीमार पड़ जाएंगे और वहां रहना आपके लिए किसी बुरे सपने जैसा बन जाएगा. ऐसे देशों में रूस भी शामिल है. ऐसे देशों में बच्चों की इम्यूनिटी पर बचपन से ही पेरेंट्स काम करते हैं और तब जाकर वो मजबूत होती है. इसके लिए पेरेंट्स एक हैरान करने वाला तरीका अपनाते हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. 

बच्चों को बर्फ में दबा देते हैं पेरेंट्स
ऐसे बर्फीले देशों में पेरेंट्स अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें घर से बाहर ले जा कर बर्फ में दबा देते हैं. ऊपर से उन्हें बर्फ की मोटी परत से ढक दिया जाता है. बच्चा सिर्फ सांस ही ले सकता है. ये एक काफी पुरानी प्रथा है. आपको ये नजारा काफी क्रूर लग सकता है और शायद आप अपने बच्चों के साथ कभी सपने में भी ऐसा करने के बारे में नया सोचें. 

चौंकाने वाला कारण
पेरेंट्स का यह कदम आमतौर पर प्यार या क्रूरता से प्रेरित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा (Immunity) बढ़ाने का विश्वास होता है. माता-पिता का मानना ​​है कि बच्चों को बहुत कम उम्र से ही बर्फीले पानी के संपर्क में लाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity System) मजबूत होती है. उनका मानना ​​है कि इससे बच्चे सर्दी, जुकाम और अन्य बीमारियों से बचे रहते हैं, उनका शरीर ठंड सहन करने के लिए तैयार होता है, और वे अधिक मजबूत और ऊर्जावान बनते हैं. रूस और लातविया जैसे कुछ देशों में यह एक तरह की परंपरा है जिसे विंटर स्विमिंग या आइस बाथ (Ice Bath) के रूप में जाना जाता है, और इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है.

