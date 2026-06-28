/पेरिस में पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर लगा बैन, वजह बनी भीषण गर्मी! जानिए इस फैसले के पीछे की वैज्ञानिक वजह

Paris Alcohol Ban: यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ते पारे की चपेट में है. फैशन कैपिटल के नाम से फेमस पेरिस की खूबसूरत सड़कें और सीन नदी के किनारे, जो कभी पर्यटकों और लोकल लोगों से भरे हुए होते ते, आज हीटवेव के टॉर्चर से झुलस रहे हैं. इस जानलेवा गर्मी के बीच पेरिस प्रशासन ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, फैसला है सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पूरी तरह से रोक.
हैरान करने वाली बात यह है कि शराब पर पूरी तरह से बैन किसी कानून-व्यवस्था या हुड़दंग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी शरीर और विज्ञान को ध्यान में रखकर लगाया गया है.
पेरिस के पुलिस प्रमुख पेट्रिस फॉरे के अनुसार, शहर के सभी अस्पतालों में मरीज पूरी तरह से भर चुके हैं. एम्बुलेंस सर्विस को हर दिन लगभग 2,500 इमरजेंसी कॉल आ रहे हैं, जो सामान्य दिनों से करीब-करीब दोगुने हैं. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में सामान्य से चार गुना ज्यादा हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं, जिनमें युवा भी शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि इस तपती धूप और गर्मी में शराब पीना जानलेवा साबित हो रहा है.
गर्मी में शराब पीना क्यों है 'साइलेंट किलर'? जानें इसके पीछे की साइंस
वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के मुताबिक, हीटवेव के दौरान शराब पीना शरीर के लिए तीन तरह से खतरनाक साबित होता है-
शराब एक डाययुरेटिक पदार्थ है. यह शरीर में वासोप्रेसिन नाम के हार्मोन को रोक देती है. यह हार्मोन शरीर में पानी को होल्ड करके रखता है. जब यह रुक जाता है, तो किडनी तेजी से यूरिन बनाने लगती है. गर्मी में पहले ही पसीने के जरिए लीटरों पानी बाहर निकल जाता है, ऐसे में शराब पीने से शरीर में पानी की बेहद खतरनाक कमी हो जाती है.
शराब पीने से ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में वासोडिलेशन कहते हैं. इसके कारण ब्लड प्रेशर अचानक बहुत कम हो जाता है, जिससे इंसान को चक्कर आ जाते हैं, वह बेहोश हो सकता है या गिर सकता है.
शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता. ऐसे में लोग हीट एग्जॉशन यानी गर्मी से होने वाली थकावट के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते और सीधे हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस भयंकर गर्मी के पीछे ओमेगा ब्लॉक नाम की एक मौसमी घटना है. इसमें हाई प्रेशर का बड़ा सा गुंबद, जिसका आकार ग्रीक अक्षर ओमेगा जैसा होता है, एक इलाके के ऊपर आकर ठहर जाता है. यह गुंबद अपने नीचे गर्म हवा को कैद कर लेता है, जिससे तापमान लगातार बढ़ता जाता है. वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब रातें भी ठंडी नहीं हो पा रही हैं, जिससे शरीर को गर्मी से उबरने का मौका नहीं मिल रहा है. इसी इमरजेंसी को देखते हुए पेरिस में इस वीकेंड वाइन की जगह सिर्फ पानी पीने की सलाह दी गई है.