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पेरिस में पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर लगा बैन, वजह बनी भीषण गर्मी! जानिए इस फैसले के पीछे की वैज्ञानिक वजह

Paris Alcohol Ban: यूरोप में जारी भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ते पारे के बीच पेरिस प्रशासन ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. यह फैसला कानून-व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी जानलेवा वैज्ञानिक वजहों से लिया गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:59 AM IST
पेरिस में पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर लगा बैन, वजह बनी भीषण गर्मी! जानिए इस फैसले के पीछे की वैज्ञानिक वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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