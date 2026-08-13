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28 अगस्त को फिर बिगड़ेगा आसमान का मिजाज: 93% चांद पर छाएगा अंधेरा, जानिए क्या भारत में भी दिखेगा 'ब्लड मून'?

अगस्त में होने वाली आसमानी घटनाओं का सिलसिला जारी है. 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के बाद अब 28 अगस्त को गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. इस दौरान 93% चांद पृथ्वी की छाया में छिपकर 'ब्लड मून' जैसा दिखेगा. जानिए इसका सटीक समय और क्या भारत में यह दिखाई देगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:56 PM IST
28 अगस्त को फिर बिगड़ेगा आसमान का मिजाज: 93% चांद पर छाएगा अंधेरा, जानिए क्या भारत में भी दिखेगा 'ब्लड मून'?
Image Credit: 28 अगस्त को लगेगा आंशिक चंद्र ग्रहण.

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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