28 अगस्त को फिर बिगड़ेगा आसमान का मिजाज: 93% चांद पर छाएगा अंधेरा, जानिए क्या भारत में भी दिखेगा 'ब्लड मून'?

अगस्त का महीना अंतरिक्ष और आसमान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं साबित हो रहा है. बुधवार, 12 को यूरोप और अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरे पूर्ण सूर्य ग्रहण का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि कुदरत एक और खगोलीय नजारा दिखाने के लिए तैयार है. अगस्त महीने के ही 28 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन अब एक गहरा आंशि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इस चंद्र ग्रहण में चांद का करीब 93% हिस्सा पृथ्वी की सबसे गहरी छाया में छिप जाएगा और आसमान में ब्लड मून जैसा नजारा दिखाई देगा. आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का समय, इसका वैज्ञानिक पहलू समेत सारी बातें...
जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है. इससे चंद्र ग्रहण लगता है. इस बार का चंद्र ग्रहण इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसके चरम के समय पृथ्वी की सबसे गहरी छाया चांद के करीब 93% हिस्से को ढक लेगी.
सिर्फ एक पतली-सी चमकदार पट्टी ही इस छाया से बाहर रहेगी. ग्रहण के दौरान जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचेंगी, तो नीली रोशनी बिखर जाएगी और सिर्फ लाल-नारंगी रोशनी ही चांद तक जाएगी. इस कारण से चंद्रमा का रंग गहरा लाल या नारंगी नजर आएगा, जिसे आमतौर पर लोग ब्लड मून जैसा भी कहते हैं.
अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? इसका जवाब है नहीं. इसके पीछे का कारण है कि 28 अगस्त को ग्रहण सुबह 08 बजकर 04 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 11 बजकर 22 मिनट पर खत्म होगा. चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 05 घंटे 39 मिनट की है. भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 09:42 बजे चरम पर होगा. ग्रहण का यह पूरा समय भारत में दिन का होगा और चंद्रमा क्षितिज से नीचे जा चुका होगा, इस कारण यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा.
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 09 घंटे पहले से लगता है और यह ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म होता है. 28 अगस्त को लगने वाला ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक नियम भी मान्य नहीं होंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जहां चंद्र ग्रहण दिखता है, वहां सूतक काल के नियम मान्य होते हैं.
सूर्य ग्रहण के उल्टा चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के उन जगहों से देखा जा सकता है, जहां रात होती है. यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से-
उत्तर और दक्षिण अमेरिका
यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश हिस्से
पश्चिमी एशिया के कुछ भाग
यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चंद्रमा के अस्त होने के दौरान आंशिक ग्रहण का नजारा दिखाई देगा.