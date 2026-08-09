/हवा में गायब हुआ काला गोला, आधी रात को चमकी रोशनी! पेंटागन की नई UFO फाइलों के 5 सबसे ज्यादा चौंकाने वाले वाकये

ब्रह्मांड में इंसान अकेले हैं या आसमान से कोई लगातार पृथ्वी पर नजर बनाए हुए है? इस अनसुलझे सवाल से पर्दा उठाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. पेंटागन ने हाल ही में एलियन और UFO से जुड़े 41 नए डीक्लासिफाइड वीडियो और दस्तावेजों का एक और नया सेट पब्लिक किया है.
डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद इस साल UAP फाइलों का यह 5वां सेट जारी किया गया है. 70 सालों के इतिहास और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के सीक्रेट डेटा से भरे इस नए डंप में प्रशांत महासागर के ऊपर हवा में गायब होते काले गोले से लेकर रिहायशी इलाकों के ऊपर तैरती अजीब आकृतियां शामिल हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद सार्वजनिक की गई इन फाइलों में से 5 सबसे चौंकाने वाले वाकये ऐसे हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? आइए जानते हैं उन 5 सबसे ज्यादा चौंकाने वाले वाकये को...
पेंटागन से जारी हुइ इस वीडियो में साल 2025 में मिडिल ईस्ट के एक रिहायशी इलाके के ऊपर एक गोलाकार वस्तु यानी ऑर्ब को सीधी रेखा में तेज रफ्तार से उड़ते हुए देखा गया. अमेरिकी सैन्य सेंसर ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके फुटेज में एक रहस्यमयी गोला शहरी इलाके के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है. पेंटागन ने इसे आधिकारिक रूप से UAP घोषित किया है.
जारी हुए नए वीडियो में चौंकाने वाला मामला है साल 2021 का, जब ओमान की खाड़ी के ऊपर 4 फीट चौड़ा एक गहरा काला कोल्ड ऑर्ब देखा गया. इसकी मूवमेंट इतनी तेज और अजीब थी कि शुरुआत में मिलिट्री एनालिस्ट्स ने इसे कैमरे के पास उड़ता हुआ कोई कीड़ा समझ लिया था. लेकिन जब इसकी स्पीड और पैटर्न की गहराई से जांच की गई, तो पता चला कि यह साइंस के सामान्य नियमों को चुनौती दे रहा था.
Clear video of Fighter Jet encountering a UFO over Alaska...
pic.twitter.com/HVJ9ePz54q
UFO mania (@maniaUFO) August 8, 2026
साल 2019 में प्रशांत महासागर के ऊपर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक काला गोलाकार ऑब्जेक्ट अचानक गायब हो जाता है और कुछ सेकंड बाद फिर से स्क्रीन पर आकर तैरने लगता है. पेंटागन का कहना है कि सेंसर की डिस्प्ले स्क्रीन को एक हैंडहेल्ड डिवाइस से शूट किया गया था, इसलिए स्क्रीन पर झिलमिलाहट दिख सकती है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का गायब होना और फिर सामने आ जाना, रिसर्चर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
Here is the 5th tranche of UFO videos released by the government.
A slow drip method is supposed to speed up and get better.
Why does this feel like we’re going in the opposite direction?#UFO #UAP #Aliens pic.twitter.com/2F0dVGRBsO
— Dr. Dan (@UAPDr) August 8, 2026
FBI की एक लीक रिपोर्ट में एक पूर्व सेना के पायलट के बयान का जिक्र है. पायलट ने बताया कि अक्टूबर 2023 के बाद से बोस्टन और डब्लिन के बीच उड़ान भरते समय उसने बार-बार सफेद रंग की तेज रोशनी देखी. यह रोशनी पहले हल्की होती थी, फिर बहुत चमकदार होकर गायब हो जाती थी. पायलट का कहना था कि उसने ऐसी घटनाएं कम से कम 10 बार देखी हैं और आधी रात 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच दूसरे पायलटों ने भी ऐसी ही घटनाओं की बात कही है.
पेंटागन से जारी फाइलों में सबसे पुरानी फाइल 1953 की अमेरिकी नौसेना की एक रिव्यू रिपोर्ट है. इसमें 1950 और 1952 में मोंटाना और यूटा में कैप्चर किए गए फुटेज का विश्लेषण किया गया था. रिसर्चर्स ने निष्कर्ष निकाला था कि इन हवा में चमकती हुई उड़ती वस्तुओं की विशेषताएं किसी भी प्राकृतिक खगोलीय या मौसम संबंधी घटना से मेल नहीं खाती हैं.
The Pentagon released 41 more UFO files on Friday, Aug. 7 — its fifth batch this year — spanning documents, images, and videos from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and even the Executive Office of the President. The records run from 1950 to 2026 and were posted to… pic.twitter.com/L8JNs7jG6P
The Informant (@theinformant_x) August 7, 2026
पेंटागन, FBI, CIA और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इन 41 फाइलों में एक दर्जन से ज्यादा वीडियो, चश्मदीदों के बयानों के आधार पर बनाए गए 3 आर्टिस्टिक रेंडरिंग्स और 70 साल पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं. हालांकि इन 41 नई फाइलों में पेंटागन ने सीधे तौर पर दूसरे ग्रह के एलियंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं, उसने एक बार फिर एलियंस और एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी की बहस को हवा दे दी है.