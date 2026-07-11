पेंटागन की नई UFO फाइल्स ने उड़ाए होश: मिलिट्री सेंसर्स भी हो गए थे ब्लॉक, पायलट बोले- 'ये इंसानों का काम नहीं!'

क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब हर किसी के मन में जरूर आता है, लेकिन अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इसी सवाल से जुड़े बड़े राज सामने ला रहा है. पेंटागन ने UFO से जुड़ीसीक्रेट फाइलें और वीडियो का नया जत्था जारी कर दिया है, जिसने वैज्ञानिकों से लेकर सेना के अधिकारियों तक के होश उड़ा दिए हैं. इन फाइलों में 28 साल का अनुभव रखने वाले एक मिलिट्री पायलट की वो हैरान करने वाली गवाही भी शामिल है, जिसने आसमान में एक ऐसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट देखा जो इंसानी तकनीक से परे नजर आता है.
अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने यूएफओ से जुड़ी 40 नई फाइलें जारी की हैं. इनमें 14 दस्तावेज, 19 वीडियो, 4 ऑडियो और 3 तस्वीरें शामिल हैं. इन फाइलों में 2015 से 2025 के बीच हुई कई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र है. इन फाइलों में सेना के एक पायलट की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसने अपने 28 साल के करियर का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उसने आसमान में एक ऐसी रहस्यमयी चीज देखी, जो पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी.
पेंटागन ने इन फाइलों को अपनी ऑफिशियल UFO वेबसाइट पर अपलोड किया है. ये फाइलें पेंटागन, नासा, सीआईए, FBI और ऊर्जा विभाग जैसी बड़ी अमेरिकी एजेंसियों से जुटाई गई हैं. इनमें से करीब आधी फाइलें साल 2010 या उसके बाद की हैं, जिनमें पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक और मिडिल ईस्ट के आसमान में सैन्य कैमरों से रिकॉर्ड किए गए इन्फ्रारेड फुटेज शामिल हैं.
The Starfish UFO returns in the 4th batch of UFO Files
The video here looks a lot like the other images right?#ufotwitter #uapX pic.twitter.com/839isZ3L4E
Skywatch Signal (@UAPWatchers) July 10, 2026
दस्तावेजों के अनुसार, साल 2019 में पूर्वी अमेरिका के ऊपर एक सैन्य विमान के पायलट और 4 दूसरे कर्मियों ने एक अजीब वस्तु देखी. पायलट ने बताया कि उस वस्तु की रफ्तार और उड़ने का तरीका उनके 28 साल के वायुसेना और नौसेना के एक्सपीरिंस से बिल्कुल अलग था. वह एक छोटी सी वस्तु थी जो विमान के नीचे बहुत तेज गति से एक सीधी रेखा में जा रही थी. टीम ने लगभग 10-15 सेकंड तक उसका पीछा किया और वीडियो रिकॉर्ड किया.
जैसे ही पायलट ने स्पष्ट तस्वीर के लिए कैमरा जूम किया, वह वस्तु इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि कैमरे के फ्रेम से बाहर चाली गई और फिर दिखाई ही नहीं दी. बाद में जांच करने पर पता चला कि वह वस्तु आयताकार थी. विमान में मौजूद दूसरे अनुभवी अधिकारी भी यह नहीं समझ पाए कि वह आखिरकार क्या चीज थी.
पेंटागन से जारी हुई फाइलों में अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक बहुत ही संवेदनशील रिपोर्ट भी है. इसके अनुसार, सितंबर 2015 में टेक्सास के अमारिलो के पास स्थित पेंटेक्स परमाणु हथियार केंद्र के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक अज्ञात वस्तु घुस गई थी. इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने पूरे केंद्र को लॉकडाउन पर डाल दिया था. गार्ड्स ने दूरबीन से एक ऐसी वस्तु का पीछा किया था, जो बिना किसी आवाज और बिना किसी दिखने वाले इंजन के हवा में उड़ रही थी.
इसके साथ ही, हाल ही में हुए घटनाओं में साल 2025 में चीन के पास इंडो-पैसिफिक कमांड के अंतर्गत दर्ज की गईं. एक वीडियो में सैन्य सेंसर पीले सागर के ऊपर छह कोनों वाले तारे जैसी आकृति का पीछा करते दिख रहे हैं, वहीं एक दूसरे वीडियो में पूर्वी चीन सागर के ऊपर कई मिनटों तक एक अज्ञात वस्तु को ट्रैक किया गया. साल 2023 के एक वीडियो में तो यह भी देखा गया कि पीले सागर के ऊपर उड़ रही एक अज्ञात वस्तु मिलिट्री के कैमरों और इन्फ्रारेड सेंसर्स को ब्लॉक कर रही थी.
पेंटागन ने नई UFO फाइल्स पब्लिक की हैं, तब से एरिया 51 भी खूब चर्चा में आ गया है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर क्या है एरिया 51? इसका जवाब है कि
एरिया 51 अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित एक बहुत ही गुप्त अमेरिकी वायु सेना का बेस है. इसका ऑफिशियल नाम होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है. यह जगह दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक मानी जाती है, जिसके कारण इसे लेकर कई तरह की अफवाहें और कहानियां मशहूर हैं.
दशकों तक अमेरिकी सरकार ने इसके अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था. साल 2013 में CIA ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि एरिया 51 जैसी कोई जगह मौजूद है. इस बेस के चारों ओर मोशन सेंसर, एडवांस कैमरे और हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. इसके ऊपर से किसी भी नागरिक या सामान्य सैन्य विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है.
एरिया 51 का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एलियंस और उड़न तश्तरियों का भी ख्याल आता है. इसको लेकर कई एलियंस और UFO से जुड़ी अफवाह हैं, जिन्हें अमेरिका गलत बताता आया है.