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पेंटागन की नई UFO फाइल्स ने उड़ाए होश: मिलिट्री सेंसर्स भी हो गए थे ब्लॉक, पायलट बोले- 'ये इंसानों का काम नहीं!'

Pentagon UFO Files: एलियन और UFO को लेकर पेंटागन ने नई सीक्रेट फाइल्स को जारी किर दिया है. जारी किए गए सीक्रेट वीडियो और मिलिट्री पायलटों के चौंकाने वाले दावों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि ये रहस्यमयी वस्तुएं इंसानी तकनीक को भी हैरान कर रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:11 PM IST
पेंटागन की नई UFO फाइल्स ने उड़ाए होश: मिलिट्री सेंसर्स भी हो गए थे ब्लॉक, पायलट बोले- 'ये इंसानों का काम नहीं!'

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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