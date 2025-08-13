शुक्र-बुध समेत 5 ग्रहों के एक लाइन में आते ही होगा तारों का असली खेल, हर घंटे दिखेगा ये दुर्लभ नजारा
विज्ञान

शुक्र-बुध समेत 5 ग्रहों के एक लाइन में आते ही होगा तारों का असली खेल, हर घंटे दिखेगा ये दुर्लभ नजारा

Meteor Shower: आसमान में जल्द ही 2 बेहद खास नजारे देखने को मिलने वाले हैं. पहले तो एक साथ 100-150 टूटते तारों(उल्कापिंड)की बारिश होगी जिससे पूरा आसमान जगमगा उठेगा. इसके अलावा 5 ग्रह भी एक लाइन में दिखेंगे. इन ग्रहों में बृहस्पति और शुक्र एक-दूसरे से बहुत नजर आएंगे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:20 AM IST
शुक्र-बुध समेत 5 ग्रहों के एक लाइन में आते ही होगा तारों का असली खेल, हर घंटे दिखेगा ये दुर्लभ नजारा

What is Perseid Meteor Shower: पर्सिड उल्का वर्षा के नाम से मशहूर यह खगोलीय घटना हर घंटे 100-150 उल्काओं की बारिश लेकर आएगी. ये सभी एक साथ आकाश में चमकते हुए दिखाई देंगे जिससे सारा आसमान जगमगाने लगेगा. इसी के साथ सूर्योदय से लगभग 30 मिनट पहले पूर्व की दिशा में सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र(Venus)और बृहस्पति(Jupiter)एकदम नजदीक से देखे जा सकेंगे. पर्सिड के दौरान तारे दिखने के तुरंत बाद ओझल नहीं होते बल्कि कुछ सेकंड तक चमकते रहते हैं.

क्या प्रदूषण होने पर भी दिखेंगे?
14 अगस्त तक आसमान में 4 ग्रह शुक्र, बृहस्पति, शनि और बुध को भारी Light Pollution होने के बाद भी आसानी से देखा जा सकेगा. जबकि वरुण(Neptune)को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए एक ही शर्त होगी कि आसमान में बादल ना छाएं हो नहीं तो इस दूरबीन से देखने में भी मुश्किल आएगी.

कैसे रोशन होगा आसमान?
BHU स्थित यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉ.राज प्रिंस ने बताया कि नजारे को देखने के लिए आंखों को अभ्यस्त करना होगा कम से कम 20 मिनट के लिए आकाश को देखना होगा. उन्होंने बताया कि उल्का असल में धूमकेतु का ही मलबा है. 133 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाने वाले धूमकेतु की कक्षा में पृथ्वी के पहुंचते ही यह ग्रैविटी के कारण खींचा चला आता है. 

FAQ
1- पर्सिड उल्का वर्षा में क्या होगा?
Ans: इसमें आसमान में एक साथ 100-150 उल्कापिंडों में एक साथ बारिश होगी.

2- कौन से ग्रह एक-दूसरे के सबसे करीब दिखाई देंगे?
Ans: सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र और बृहस्पति.

3- आसमान में इन उल्कापिंडों की बारिश कैसे होती है?
Ans: धूमकेतु का मलबा Gravity के कारण धरती पर खींचा चला जाता है. 

