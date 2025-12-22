5200 प्राचीन गड्ढे! पेरू की मोन्टे सियर्पे पहाड़ी में दिखा ये 'एलियन अजूबा', वैज्ञानिक बोले ये तो...

Advertisement
peru monte sierpe 5200 holes: पेरू की मोन्टे सियर्पे पहाड़ी पर 5,200 गड्ढे प्राचीन आदिवासी व्यापार और लेखा प्रणाली के लिए बनाए गए थे. शोध से पता चला कि यह स्थल 14वीं शताब्दी में प्री-इंका बाजार और लेन-देन के लिए इस्तेमाल होता था.

 

Dec 22, 2025
peru monte sierpe 5200 holes: हाल ही में एक खबर सामने आ रही है कि पेरू की पिस्को घाटी में मोन्टे सियर्पे नामक पहाड़ी पर लगभग 5,200 गड्ढे खुदे हुए हैं, जिन्हें करीब एक सदी से वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये छिद्र लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे इन्हें गणितीय ढंग से व्यवस्थित किया गया हो, अब सिडनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसका रहस्य सुलझाने की दिशा में अहम खोज की है. उन्होंने बताया कि यह रहस्यमय जगह प्राचीन आदिवासी व्यापार और लेखा प्रणाली का हिस्सा हो सकती थी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी में किया गया हो.

प्राचीन गांठदार तारों की लेखा प्रणाली 
शोधकर्ताओं ने ड्रोन की मदद से इस स्थल का पूरा नक्शा बनाया और पाया कि छिद्रों की स्थिति में संख्या और पैटर्न नजर आते हैं. यह संरचना कुछ हद तक इनका खिपु जैसी दिखती है, जो एक प्राचीन गांठदार तारों की लेखा प्रणाली थी. मोन्टे सियर्पे के गड्ढे लगभग 1 से 2 मीटर चौड़े और 0.5 से 1 मीटर गहरे हैं. इनकी पंक्तियां बार-बार दोहराई जाती हैं और कभी-कभी विशेष संख्याओं के पैटर्न में बदलती हैं. यह संकेत करता है कि यह केवल सजावट नहीं, बल्कि किसी तरह का व्यवस्थित लेखा या सामाजिक तकनीक थी.

 प्री-इंका बाजार या व्यापार स्थल 
मिट्टी के नमूनों में मकई, कद्दू, अमरन्थ, कपास, मिर्च जैसी फसलों के प्राचीन पराग पाए गए हैं. ये पौधे उस शुष्क इलाके में उगते नहीं थे, इसलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि लोग इन वस्तुओं को लेकर आए और गड्ढों में रख देते थे. यह एक तरह का प्री-इंका बाजार या व्यापार स्थल था, जहां समुद्री व्यापारी, किसान और विशेषज्ञ मिलकर स्थानीय उत्पादों का आदान-प्रदान करते थे.

14वीं शताब्दी में हुआ था इस जगह का इस्तेमाल
कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस स्थल का इस्तेमाल 14वीं शताब्दी में हुआ था, जब चिन्चा साम्राज्य इस क्षेत्र में प्रभावशाली था. चिन्चा लोग कुशल व्यापारी थे और समुद्र और आंतरिक मार्गों पर नेटवर्क चला रहे थे. मोन्टे सियर्पे का स्थान विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों और प्रमुख प्राचीन रास्तों के बीच था, जिससे यह व्यापार और सामाजिक मिलन के लिए आदर्श जगह बन गई है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह स्थल आधुनिक भंडारण जैसी जगह नहीं थी, बल्कि यह आदान-प्रदान और लेन-देन की दृश्य प्रणाली थी. गड्ढों की पंक्तियों से लोग आसानी से सामग्री की मात्रा का आकलन कर सकते थे. इनका इस्तेमाल बाद में इंका साम्राज्य में लेखा और श्रम प्रबंधन के लिए भी हुआ था. 

ये भी पढ़ें: अब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से छेड़छाड़? शेख मुजीबुर हॉल का नाम रातों-रात बदला, और भड़का विवाद

