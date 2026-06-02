PhD छात्र ने वो कर दिखाया, जो सालों तक नहीं कर पाए वैज्ञानिक; कैसे सुलझी सालों पुरानी रहस्यमयी सिग्नल की पहेली

अंतरिक्ष में से धरती तक आने वाली एक आवाज को लेकर नई शोध में काफी कुछ पता चला है. वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से धरती तक पहुंचने वाले एक रेडियो सिग्नल को लेकर काफी खोज में लगे रहते थे, लेकिन अब उससे संबंधित जानकारी पीएचडी के छात्र ने निकाल दी है.
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Science News: अंतरिक्ष में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिक किसी न किसी खोज में पड़े रहते हैं. पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक धरती तक पहुंचने वाले एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल को लेकर परेशान थे, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने में एक पीएचडी के छात्र ने सफलता हासिल की है.
शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि यह सिग्नल हमारी आकाशगंगा में मौजूद दो तारों की एक विशेष प्रणाली से आ रहा है. बता दें कि यह खोज ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक अंतराष्ट्रीय टीम ने की है. इस टीम का नेतृत्व पीएचडी छात्र कोवी रोज ने किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इन वैज्ञानिकों ने ASKAP रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इस रहस्यमयी सिग्नल के स्रोत का पता लगाया गया.
एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सिग्नल एक व्हाइट ड्वार्फ और एक छोटे लाल तारे की जोड़ी से निकल रहा है और व्हाइट ड्वार्फ अपने साथी तारे से पदार्थ खींच रहा है. शोध में पाया गया कि जब यह पदार्थ उसकी ओर गिरता है, तो अत्यधिक गर्म होकर एक्स-रे उत्सर्जित करता है. रिसर्च में पाया गया कि इसी दौरान दोनों तारों के बीच होने वाली शक्तिशाली चुंबकीय गतिविधियां रेडियो तरंगें पैदा करती हैं और यही पृथ्वी तक पहुंचती हैं.
इस रिसर्च में यह भी पाया गया कि ये जो रेडियो सिग्नल है, वह हर 1.4 घंटे में दोहराता है. यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे लंबे समय से एक रहस्यमयी और दोहराने वाले सिग्नल के रूप में देख रहे थे. इस प्रणाली को ASKAP JI7455051 के नाम से जानी जाती है.
गौरतलब है अंतरिक्ष में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ आकार में लगभग पृथ्वी जितना है, लेकिन उसका द्रव्यमान सूर्य के करीब है. इसके साथ ही उसका साथी लाल तारा सूर्य के द्रव्यमान का करीब दसवां हिस्सा है. सबसे खास बात है कि दोनों ही तारे काफी करीब हैं और केवल एक घंटे से थोड़ा अधिक समय में एक दूसरे का चक्कर पूरा कर लेते हैं.
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इससे लॉन्ड-पीरियड रेडियो ट्रांजिएंटेस नामक रहस्यमयी रेडियो संकेतों की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलती है. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब तक हमारी आकाशगंगा में ऐसे केवल कुछ ही सोर्स मिले हैं और उनकी भी असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.
इस नए शोध से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ऐसे सिग्नल धीमी गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों यानी पल्सर से आते होंगे, लेकिन नई खोज से पता चलता है कि कम से कम कुछ मामलों में इनका स्रोत व्हाइट ड्वार्फ वाले द्वितारा तंत्र भी हो सकते हैं. इस बीच शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि इस खोज से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य रहस्यमयी रेडियो संकेतों को समझने में मदद मिलेगी और अंतरिक्ष मौजूद सभी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों तथा पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन भी आसान हो सकता है.
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