टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट: US नेवी का ऐसा प्रयोग जिसके शुरू होते ही मचा कोहराम, गायब हो गया पूरा का पूरा जहाज!

Philadelphia time travel experiment: नेवी ने साफ़ कहा है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम का कोई प्रयोग कभी नहीं हुआ. न ही किसी जहाज को अदृश्य बनाने का कोई प्रयास किया गया.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:47 PM IST
Philadelphia time travel experiment: फिलाडेल्फिया टाइम मशीन एक्सपेरिमेंट (Philadelphia Time Machine Experiment) एक बहुत मशहूर कहानी है, जिसे लोग अक्सर एक सरकारी रहस्य या साजिश सिद्धांत (Conspiracy Theory) मानते हैं. इस कहानी का दावा है कि दूसरे विश्व युद्ध (World War II) के दौरान अमेरिका की नेवी ने एक ऐसा टॉप-सीक्रेट प्रयोग किया था, जिसमें पूरा का पूरा युद्धपोत गायब हो गया था.

इसे आसान हिंदी में इस तरह समझा जा सकता है:

क्या है यह कहानी?
यह कहानी अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर की है, जहाँ 28 अक्टूबर 1943 को अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत, जिसका नाम यूएसएस एल्ड्रिज (USS Eldridge) था, पर एक अजीबोगरीब प्रयोग किया गया.

कहानी के मुख्य दावे:

जहाज को गायब करना: प्रयोग का मकसद जहाज को दुश्मन के रडार (Radar) से और आँखों से भी अदृश्य (Invisible) बनाना था. यह प्रयोग कथित तौर पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) की एक थ्योरी पर आधारित था.

टेलीपोर्टेशन और समय यात्रा: दावा किया जाता है कि जब जहाज पर बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनें (विद्युत चुम्बकीय मशीनें) चालू की गईं, तो वह एक हरी-नीली रोशनी में घिर गया और अचानक गायब हो गया. इसके बाद यह जहाज फिलाडेल्फिया से लगभग 200 मील (320 किलोमीटर) दूर नॉरफ़ॉक, वर्जीनिया में दिखा, और फिर अचानक वापस अपनी जगह फिलाडेल्फिया में आ गया. कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि इस दौरान जहाज ने समय में आगे-पीछे की यात्रा भी कर ली थी.

भयानक परिणाम: सबसे खौफनाक बात जहाज के क्रू (Crew - नाविक दल) के साथ हुई. कहानी के अनुसार, जब जहाज वापस आया, तो क्रू के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल थे. कुछ सदमे में थे, और कुछ तो जहाज की धातु की दीवारों में ही समा गए थे!

हकीकत क्या है? (सच्चाई या अफवाह)
इस सनसनीखेज कहानी को अमेरिकी नौसेना पूरी तरह से नकारती है.

अफवाह की शुरुआत: इस पूरी कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में कार्लोस मिगुएल एलेंडे नामक एक व्यक्ति के पत्रों से हुई, जिसने दावा किया कि उसने यह घटना अपनी आँखों से देखी थी.

नेवी का खंडन: नेवी ने साफ़ कहा है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम का कोई प्रयोग कभी नहीं हुआ. न ही किसी जहाज को अदृश्य बनाने का कोई प्रयास किया गया.

वैज्ञानिक कारण: वैज्ञानिकों का कहना है कि आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, जिससे किसी इतनी बड़ी चीज को अचानक अदृश्य या टेलीपोर्ट किया जा सके.

वास्तविक घटना: बहुत संभव है कि इस कहानी की जड़ें डिगाउसिंग (Degaussing) नामक एक असली नौसैनिक प्रयोग में हों. यह प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धपोतों को चुंबकीय माइंस से बचाने के लिए किया जाता था. इसमें जहाज के चारों ओर बिजली की तारें लगाई जाती थीं ताकि जहाज का चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) खत्म हो जाए और माइंस को पता न चले. यह प्रक्रिया अजीब रोशनी या रंग पैदा कर सकती थी, जिसे लोगों ने शायद अदृश्य होने की घटना समझ लिया.

निष्कर्ष: फिलाडेल्फिया टाइम मशीन एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही रोमांचक लेकिन झूठी कहानी है. यह साइंस फिक्शन और रहस्य की दुनिया में खूब फेमस है, लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सबूत नहीं है. अमेरिकी नौसेना के रिकॉर्ड्स भी इस कहानी का समर्थन नहीं करते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

time travel

