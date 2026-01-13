ट्रिन-ट्रिन...धरती से स्पेसक्राफ्ट तक होगी सीधी कॉल, वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल, समझें 'न्यू नोर्सिया 3' की पूरी डिटेल

Science News: तकनीक हर रोज नए आयाम लिख रही है. इस बीच एक ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम किया जा रहा है, जो फोन के जैसे पृथ्वी से गहरे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले स्पेसक्राफ्ट से बातचीत करने के लिए बनाया गया है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 'न्यू नोर्सिया 3' नाम का एक बहुत बड़ा नया डीप स्पेस एंटीना शुरू किया है. बताया जा रहा है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसको बनाने के काम किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, 115-फुट का यह डीप-स्पेस एंटीना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दूरदराज के इलाके में स्थित है.

दरअसल, यह एस्ट्रैक का एक हिस्सा है, जो स्पेसक्राफ्ट लिंक और सौर मंडल में दूसरे मिशनों के लिए यूरोप का ट्रैकिंग स्टेशन नेटवर्क है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड स्टेशन पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच अहम कड़ी हैं. इसका मुख्य उद्देश्य है कि मिशन पर गई टीमें अपने स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी रहें. चूंकि यहां फ्लाइट प्लान को कोऑर्डिनेट करने, साइंटफिक डेटा डाउनलोड करने और क्रू या उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए काफी आवश्यक है.

जानिए इस एंटीना की खासियत

सबसे खास बात है कि ये स्पेस स्टेशन को खाली रखने के लिए स्पेसक्राफ्ट से डेटा को बहुत तेजी से डाउनलोड करने में भी मदद करते हैं. आधुनिक स्पेसक्राफ्ट हाई-क्वालिटी कैमरों, स्पेक्ट्रोमीटर और पार्टिकल सेंसर से लैस होते हैं जो बड़ी फाइलें बनाते हैं. इन फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एक बड़े और मजबूत नेटवर्क की आवश्यकता होती है. इसी आवश्यकता को ये नेटवर्क पूरा करेगा.

कई स्पेस स्टेशनों को जोड़ने में मिलेगी मदद

गौरतलब है कि न्यू नोर्सिया 3 स्पेन और अर्जेंटीना के दो दूसरे स्टेशनों से जुड़ता है. एक साथ मिलकर ये तीनों जगहों पृथ्वी को ब्रह्मांड में स्पेसक्राफ्ट के साथ रेगुलर संपर्क बनाए रखने में मदद करती हैं. ठीक जैसे-जैसे ग्रह घूमता है ये प्रोब पर नजर रखते हैं. चूंकि गहरे अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल जमीन पर रिसीवर पर बहुत कमजोर होते हैं. इसके अलावा इन सिग्नल की तरंगे उतनी ही ज्यादा फैलती भी हैं. ऐसे में रिसीवर कम एनर्जी को पकड़ पाता है. यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्मल मोशन सभी डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पाता. जानकार बताते हैं कि इस समस्या को बड़े रिफ्लेक्टर और शांत रिसीवर लगाकर ठीक किया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी सतहें ज्यादा सिग्नल इकट्ठा करती हैं.

कैसे मिशन को सपोर्ट करेगा ये एंटीना

बताया जा रहा है कि पार्थ में यह एंटीना जिन खास मिशनों को सपोर्ट करेगा, उनमें जूस मिशन शामिल है, जो अभी बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं की खोज कर रहा है. सोलर ऑर्बिटर, जो सूरज का करीब से अध्ययन कर रहा है; बेपीकोलंबो, जो बुध ग्रह का अध्ययन करने वाला एक प्रोब है; विजिल, एक ऐसा मिशन जिसे पृथ्वी को खतरनाक सौर तूफानों से आगाह करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ऐसे में जैसे-जैसे इंसान अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर रहा है और अधिक गहराई में जाने की कोशिश कर रहा है, इस स्थिति में €62 मिलियन के इस एंटीना का काम बहुत अहम हो जाता है. इन सभी खोज के दौरान यह अंटिना सुनिश्चित करेगा कि जैसे-जैसे ज्यादा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से बाहर जाएंगे, हमारे पास एक भरोसेमंद फोन लाइन हो जो उन फोटो और डेटा को वापस लाए जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देंगे.

