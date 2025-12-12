Advertisement
समुद्र में दिखा अजीबोगरीब जीव...अचानक पानी से बाहर आई किलर व्हेल, तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान

समुद्र में दिखा अजीबोगरीब जीव...अचानक पानी से बाहर आई 'किलर व्हेल', तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान

Sea Mysterious Creature: जापान के किनारे से दूर समुद्र में एक दुर्लभ और रहस्यमय जीव पानी के ऊपर कूदते हुए कैमरे में कैद हुआ. वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही शानदार पल था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:33 AM IST
समुद्र में दिखा अजीबोगरीब जीव...अचानक पानी से बाहर आई 'किलर व्हेल', तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान

Deep Sea Mysteries: जापन के उत्तरी तट पर एक रहस्यमय जीव देखा गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. यह दुर्लभ खोज डेली मेल में छपी है. फोटोग्राफर नोरियुकी हायाकावा को एक दुर्लभ सफेद किलर व्हेल (White Killer Whale) देखने का अनुभव हुआ. डेली मेल के मुताबिक, 64 साल के हायाकावा ने जापान में किलर व्हेल की आबादी पर कई सालों तक रिसर्च की थी. लेकिन, वह होकाइडो के तट के बर्फीले पानी में व्हेल देखने गए थे और उन्होंने वहां जो देखा उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थे. 

तस्वीर लेना नहीं था आसान
उत्सुकता होने के बावजूद हायाकावा के लिए एक दमदार तस्वीर खींचना आसान नहीं था. किलर व्हेल अपनी तेज तैराकी के लिए जानी जाती है और यह रेयर व्हाइट व्हेल बस कुछ पलों के लिए ही सतह पर आई थी. हायाकावा को तुरंत ही काम करना पड़ा क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा मौका फिर शायद कभी नहीं मिलेगा.

इस व्हेल का रंग सफेद क्यों है?
जापान में सफेद ओर्का दिखा है वह असल में एल्बिनों नहीं है. यह एक ल्यूसिस्टिक ओर्का है जिसका मतलब है कि इसके शरीर के कुछ हिस्सों में रंग की कमी है. असली एल्बिनो जानवरों में बिल्कुल भी रंग नहीं होता है लेकिन ल्यूसिज्म सिर्फ मेलेनिन का मात्रा कम करत गै जिससे कुछ रंग बाकी रह जाता है. 

fallback

सफेद किलर व्हेल ने बढ़ाई चिंता
Killer Whale में ल्यूसिज्म होने से यह सवाल उठता है कि क्या यह उनकी प्रजाति के अस्तित्व को प्रभावित करेगा. हालांकि, ल्यूसिज्म से पूरी तरह से रंग खत्म नहीं होता लेकिन ज्यादा दिखने के कारण ये जानवर शिकारियों के लिए आसान निशाना बन सकते हैं. जंगल में बचे रहना अक्सर छिपने पर निर्भर करता है और जो जानवर अलग दिखता है उसे नुकसान हो सकता है. 

