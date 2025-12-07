Advertisement
एलियन है या चमकती बिजली! क्या है अंतरिक्ष से गिरती चमकीली लाल रोशनी, वैज्ञानिकों ने बताया ये तो...

Mysterious Lights from Space: वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई एक तस्वीर में तेजी से चमकने वाली रोशनी दिखी जो किसी भूत जैसी लगती है. ये रोशनियां केवल मिलीसेकंड के लिए दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:16 PM IST
एलियन है या चमकती बिजली! क्या है अंतरिक्ष से गिरती चमकीली लाल रोशनी, वैज्ञानिकों ने बताया ये तो...

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल ही में अंतरिक्ष से गिरते हुए दिखाई दिए चमकदार लाल रोशनी के खंभे किसी एलियन गतिविधि का संकेत नहीं हैं. बल्कि, यह एक दुर्लभ तरह की ऊंचाई पर होने वाली बिजली है जिसे स्प्राइट्स (Sprites) कहते हैं. नासा के एक प्रोजेक्ट 'स्प्रिटैक्युलर सिटीजनसाइंस' के जरिए एक नई तस्वीर साझा की गई है. इसमें एक तूफानी बादल के ऊपर पल भर के लिए लाल चमक दिखाई दे रही है जो धरती की सबसे मुश्किल से दिखने वाली बिजली की घटनाओं में से एक है.

कैसे बनते हैं स्प्राइट्स?
इन तस्वीर ने इन अजीब और तेजी से चमकने वाली रोशनी में लोगों की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है. स्प्राइट्स अक्सर शक्तिशाली तूफानों के ऊपर सीधे लाल खंभों (Vertical Red Pillars) या जेलीफिश के आकार की तरह दिखते हैं. इसके अलावा कभी-कभी ये गुच्छों में होते हैं जो तूफान के ऊपर लटकते हुए लगते हैं. 

यह भी पढ़ें: धरती पर इंसानों के बाद कौन करेगा राज? वैज्ञानिकों ने बताया चौंकाने वाले 'अगले शासक' का नाम

कैसे दिखते हैं ये स्प्राइट्स?
इनके ऊपरी हिस्से लाल-नारंगी रंग में चमकत हैं जबकि निचले हिस्से में नीलापन दिखता है. इससे ऐसा लगता है जैसे चमकदार जड़ें बादलों की तरफ जा रही हैं. साधारण बिजली जो बादलों में या जमीन पर गिरती है उसके उलट स्प्राइट्स धरती की सतह से लगभग 50 से 90 किमी ऊपर मध्यमंडल की पतली हवा में बनते हैं. ये स्प्राइट्स नीचे तूफान में होने वाली तेज बिजली की चमक से पैदा होते हैं. 

इतने रहस्यमय क्यों लगते हैं?
Sprites तेजी से चमकने वाली घटनाओं के एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसमें नीले जेट शामिल हैं. ये सभी घटनाएं तूफानों के कारण पैदा होती हैं लेकिन ये बादलों के अंदर नहीं बल्कि उनके ऊपर होती हैं. दशकों से पायलटों ने तूफानों के ऊपर अजीब लाल चमक देखने की खबर दी थी लेकिन पहली क्लियर स्प्राइट फोटो 1989 में ली जा सकी थी. 

यह भी पढ़ें: भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे 'ब्रह्मांड के राक्षस', उगल रहे हैं आकाशगंगा से 50 गुना 'बड़ी आग'

कब ली गई ये तस्वीर?
3 जुलाई 2025 को NASA की अंतरिक्ष यात्री निकोल एयर्य ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से एक कमाल की और दुर्लभ घटना को कैमरे में कैद किया. इसमें रोशनी का एक विशाल खंभा धरती की तरफ आता दिखा. 19 मई 2022 को 2 शौकिया फोटोग्राफरों ने तिब्बत के पठार के ऊपर 105 विशाल लाल रोशनी के खंभों की तस्वीरें ली थीं. 

