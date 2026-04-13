रंगों की दुनिया से दूर 'ब्लैक एंड व्हाइट' टापू! जहां हर 10 में से एक शख्स को सब कुछ दिखता है काला और सफेद, जानें क्या है इसकी वजह

Pingelap Atoll Mystery: क्या आप किसी ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, जहां न नीला आसमान हो, न हरा समंदर और न ही लाल फूल हों. यहां पेड़ भी हरे नहीं दिखाई देते हों. अब आप कहेंगे कि ऐसा तो किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में ही हो सकता है. लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह है, जिसे लोग 'कलरब्लाइंड्स का आइलैंड' कहते हैं. यह प्रशांत महासागर के बीचों-बीच बसा माइक्रोनेशिया (Micronesia) का एक छोटा सा द्वीप है, जिसे लोग पिंगेलैप (Pingelap) नाम से जानते हैं. यहां के निवासियों की एक बड़ी तादाद को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है, जिसकी वजह से उनके लिए रंग जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है. यहां की लगभग 10% आबादी रंगों को नहीं देख सकती, उन्हें सब कुछ सिर्फ काला, सफेद और ग्रे दिखाई देता है. हालांकि यहां की बड़ी आबादी को दुनिया वैसी नहीं दिखती, जैसी हमें दिखती है. तो आइए जानते हैं इस टापू के पीछे का वह आनुवंशिक (Genetic) रहस्य, जो विज्ञान की किसी फिल्म जैसा लगता है.

कहां है यह अनोखा द्वीप?

पिंगेलैप माइक्रोनेशिया (Micronesia) का एक हिस्सा है. यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान यहां के लोगों की आंखों में छिपे एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर से है.

क्या है ये बीमारी?

पिंगेलैप टापू के करीब 10% लोगों को एक्रोमैटोप्सिया (Achromatopsia) नाम की बीमारी है, जिससे यहां के लोग पूरी तरह कलरब्लाइंड हैं. जहां सामान्य कलरब्लाइंड लोग कुछ रंगों (जैसे लाल या हरा) में अंतर नहीं कर पाते, वहीं यहां के लोग सिर्फ काला, सफेद और ग्रे रंग ही देख पाते हैं. उनके लिए दुनिया पुरानी फिल्मों की तरह सिर्फ काले, सफेद और ग्रे (Grey) रंगों में दिखाई देती है. इन लोगों को उजाले में देखने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी आंखें रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं.

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1775 का वह काल जिसने सब बदल दिया

कभी यहां के लोगों की आंखों में भी अलग-अलग रंगों की चमक थी. लेकिन साल 1775 में एक भीषण चक्रवात (Typhoon Lengkieki) ने इस द्वीप पर ऐसी तबाही मचाई थी, जिसके बाद यहां सिर्फ 20 लोग ही जिंदा बचे थे. उन 20 बचे हुए लोगों में से एक यहां का राजा था, जो एक्रोमैटोप्सिया का कैरियर (Carrier) था. चूंकि द्वीप छोटा था और बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, इसलिए बची हुई आबादी ने आपस में ही शादियां कीं, जिसके बाद पीढ़ी-दर-पीढ़ी वह दुर्लभ जीन पूरी आबादी में फैल गया. आज पूरी दुनिया में जहां यह बीमारी 30,000 में से किसी 1 व्यक्ति को होती है, वहीं पिंगेलैप में हर 10 में से 1 व्यक्ति इसका शिकार है.

'नाइट विजन' में माहिर हैं यहां के लोग

भले ही ये लोग दिन की रोशनी में अपनी आंखें सिकोड़ लेते हों, लेकिन अंधेरा होते ही इनकी ताकत बढ़ जाती है. पिंगेलैप के ये लोग रात के वक्त सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं. यहां के मछुआरे रात के अंधेरे में बिना किसी लाइट के लहरों के बीच मछलियों की हरकत को भांप लेते हैं, जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है.

ओलिवर सैक्स और 'कलरब्लाइंड आइलैंड'

इस द्वीप को वैश्विक पहचान तब मिली, जब मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स ने 1990 के दशक में यहां का दौरा किया और अपनी किताब 'द आइलैंड ऑफ द कलरब्लाइंड' लिखी. उन्होंने बताया कि कैसे रंगों के बिना भी यहां के लोगों ने अपनी एक अलग और समृद्ध संस्कृति विकसित कर ली है.

मशहूर फोटोग्राफर की नजर से दुनिया

बेल्जियम की फोटोग्राफर सन्ने डे वाइल्डर ने इस द्वीप पर जाकर एक प्रोजेक्ट किया था. उन्होंने ऐसी तस्वीरें खींचीं, जैसी यहां के लोग देखते हैं. उन्होंने दिखाया कि बिना रंगों के भी यहां की दुनिया कितनी अलग और शांत महसूस होती है.

क्या इसका कोई इलाज है?

फिलहाल एक्रोमैटोप्सिया का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन यहां के लोग अब डार्क चश्मों (Tinted Glasses) का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दिन की रोशनी में उन्हें कम तकलीफ हो. विज्ञान के नजरिए से यह द्वीप एक 'नेचुरल लैब' की तरह है, जहां वैज्ञानिक जेनेटिक्स और आंखों के विकास पर रिसर्च करते हैं.

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