Advertisement
trendingNow13177017
Hindi Newsविज्ञानरंगों की दुनिया से दूर ब्लैक एंड व्हाइट टापू! जहां हर 10 में से एक शख्स को सब कुछ दिखता है काला और सफेद, जानें क्या है इसकी वजह

रंगों की दुनिया से दूर 'ब्लैक एंड व्हाइट' टापू! जहां हर 10 में से एक शख्स को सब कुछ दिखता है काला और सफेद, जानें क्या है इसकी वजह

Pingelap Atoll Mystery: प्रशांत महासागर के सुदूर कोने में एक ऐसा द्वीप है, जो विज्ञान और मानव आनुवंशिकी (Genetics) की दुनिया में किसी अजूबे से कम नहीं है. पिंगेलैप (Pingelap Atoll) नाम के इस छोटे से द्वीप पर रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा दुनिया को रंगीन नहीं, बल्कि केवल ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रंगों की दुनिया से दूर 'ब्लैक एंड व्हाइट' टापू! जहां हर 10 में से एक शख्स को सब कुछ दिखता है काला और सफेद, जानें क्या है इसकी वजह

Pingelap Atoll Mystery: क्या आप किसी ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, जहां न नीला आसमान हो, न हरा समंदर और न ही लाल फूल हों. यहां पेड़ भी हरे नहीं दिखाई देते हों. अब आप कहेंगे कि ऐसा तो किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में ही हो सकता है. लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह है, जिसे लोग 'कलरब्लाइंड्स का आइलैंड' कहते हैं. यह प्रशांत महासागर के बीचों-बीच बसा माइक्रोनेशिया (Micronesia) का एक छोटा सा द्वीप है, जिसे लोग पिंगेलैप (Pingelap) नाम से जानते हैं. यहां के निवासियों की एक बड़ी तादाद को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है, जिसकी वजह से उनके लिए रंग जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है. यहां की लगभग 10% आबादी रंगों को नहीं देख सकती, उन्हें सब कुछ सिर्फ काला, सफेद और ग्रे दिखाई देता है. हालांकि यहां की बड़ी आबादी को दुनिया वैसी नहीं दिखती, जैसी हमें दिखती है. तो आइए जानते हैं इस टापू के पीछे का वह आनुवंशिक (Genetic) रहस्य, जो विज्ञान की किसी फिल्म जैसा लगता है.

कहां है यह अनोखा द्वीप?

पिंगेलैप माइक्रोनेशिया (Micronesia) का एक हिस्सा है. यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान यहां के लोगों की आंखों में छिपे एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर से है.

क्या है ये बीमारी?

पिंगेलैप टापू के करीब 10% लोगों को एक्रोमैटोप्सिया (Achromatopsia) नाम की बीमारी है, जिससे यहां के लोग पूरी तरह कलरब्लाइंड हैं. जहां सामान्य कलरब्लाइंड लोग कुछ रंगों (जैसे लाल या हरा) में अंतर नहीं कर पाते, वहीं यहां के लोग सिर्फ काला, सफेद और ग्रे रंग ही देख पाते हैं. उनके लिए दुनिया पुरानी फिल्मों की तरह सिर्फ काले, सफेद और ग्रे (Grey) रंगों में दिखाई देती है. इन लोगों को उजाले में देखने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी आंखें रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- अंतरिक्ष का 'बरमूडा ट्रायंगल'! जहां पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं सैटेलाइट,कंप्यूटर...

1775 का वह काल जिसने सब बदल दिया

कभी यहां के लोगों की आंखों में भी अलग-अलग रंगों की चमक थी. लेकिन साल 1775 में एक भीषण चक्रवात (Typhoon Lengkieki) ने इस द्वीप पर ऐसी तबाही मचाई थी, जिसके बाद यहां सिर्फ 20 लोग ही जिंदा बचे थे. उन 20 बचे हुए लोगों में से एक यहां का राजा था, जो एक्रोमैटोप्सिया का कैरियर (Carrier) था. चूंकि द्वीप छोटा था और बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, इसलिए बची हुई आबादी ने आपस में ही शादियां कीं, जिसके बाद पीढ़ी-दर-पीढ़ी वह दुर्लभ जीन पूरी आबादी में फैल गया. आज पूरी दुनिया में जहां यह बीमारी 30,000 में से किसी 1 व्यक्ति को होती है, वहीं पिंगेलैप में हर 10 में से 1 व्यक्ति इसका शिकार है.

'नाइट विजन' में माहिर हैं यहां के लोग

भले ही ये लोग दिन की रोशनी में अपनी आंखें सिकोड़ लेते हों, लेकिन अंधेरा होते ही इनकी ताकत बढ़ जाती है. पिंगेलैप के ये लोग रात के वक्त सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं. यहां के मछुआरे रात के अंधेरे में बिना किसी लाइट के लहरों के बीच मछलियों की हरकत को भांप लेते हैं, जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है.

ओलिवर सैक्स और 'कलरब्लाइंड आइलैंड'

इस द्वीप को वैश्विक पहचान तब मिली, जब मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स ने 1990 के दशक में यहां का दौरा किया और अपनी किताब 'द आइलैंड ऑफ द कलरब्लाइंड' लिखी. उन्होंने बताया कि कैसे रंगों के बिना भी यहां के लोगों ने अपनी एक अलग और समृद्ध संस्कृति विकसित कर ली है.

मशहूर फोटोग्राफर की नजर से दुनिया

बेल्जियम की फोटोग्राफर सन्ने डे वाइल्डर ने इस द्वीप पर जाकर एक प्रोजेक्ट किया था. उन्होंने ऐसी तस्वीरें खींचीं, जैसी यहां के लोग देखते हैं. उन्होंने दिखाया कि बिना रंगों के भी यहां की दुनिया कितनी अलग और शांत महसूस होती है.

क्या इसका कोई इलाज है?

फिलहाल एक्रोमैटोप्सिया का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन यहां के लोग अब डार्क चश्मों (Tinted Glasses) का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दिन की रोशनी में उन्हें कम तकलीफ हो. विज्ञान के नजरिए से यह द्वीप एक 'नेचुरल लैब' की तरह है, जहां वैज्ञानिक जेनेटिक्स और आंखों के विकास पर रिसर्च करते हैं.

यह भी पढ़ें:- अमेरिका पर टूटने वाली है आसमानी आफत? 200 साल बाद लौट रहे समुद्री 'दानव' से डूब...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Pingelap Island ColorblindnessColour Blindness IslandPingelap Island

Trending news

विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral LIVE: तिरंगे में लिपटा सुरों की मल्लिका आशा भोसले का पार्थिव शरीर, नम आंखों से विदा देने पहुंचे दिग्गज
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral LIVE: तिरंगे में लिपटा सुरों की मल्लिका आशा भोसले का पार्थिव शरीर, नम आंखों से विदा देने पहुंचे दिग्गज
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
weather update
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
Mehbooba Mufti
'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज
Manish Tiwari
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज