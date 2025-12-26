Advertisement
सौर मंडल में छिपा है नौवां ग्रह? 23 साल पुराने डेटा से मिला बड़ा सुराग, सालों खोज रहे थे वैज्ञानिक

Planet Nine Discovery: खगोल वैज्ञानिकों ने एक बार फिर ऐसा संकेत पाया है जिससे माना जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में नौ ग्रह हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज पुराने आंकड़ों के आधार पर हुई है. अगर आगे की जांच में इसकी पुष्टि हो जाती है तो सौर मंडल की तस्वीर एक बार फिर बदल सकती है.

Dec 26, 2025, 04:07 PM IST
Planet Nine Discovery: सालों से वैज्ञानिक यह मानते आ रहे हैं कि सौर मंडल के बाहरी हिस्से में कोई बड़ा ग्रह छिपा हो सकता है. अब इस सोच को नई ताकत मिली है. ताइवान की नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पुराने इन्फ्रारेड डेटा में एक बेहद धीमी गति से चलने वाली चीज को देखा है. किसी बड़े ग्रह जैसी लगती है. यह चीज सूरज से इतनी दूर है कि उसे आम टेलिस्कोप से देख पाना बहुत मुश्किल है.

पुराने डेटा से मिला नया सुराग
वैज्ञानिकों ने 1983 में किए गए IRAS मिशन और 2006 में जापान के AKARI मिशन के आंकड़ों का मिलान किया था. दोनों के बीच करीब 23 साल का फर्क है. इन दोनों में एक हल्की सी गर्मी छोड़ने वाली चीज दिखी, जो समय के साथ अपनी जगह बदलती नजर आई है. इसी बदलाव से अंदाजा लगाया गया कि यह कोई ग्रह हो सकता है. जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है.

कितनी दूर और कितना बड़ा ग्रह
शोध के मुताबिक यह संभावित ग्रह सूरज से करीब 500 से 700 खगोलीय इकाई दूर हो सकता है यानी धरती से अरबों मील की दूरी पर हो सकता है. इसका आकार नेपच्यून जैसा हो सकता है. वजन धरती से करीब 7 से 17 गुना ज्यादा माना जा रहा है. तापमान बेहद कम है. माइनस 370 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास हो सकता है. इतनी ठंड की वजह से यह बहुत कम रोशनी लौटाता है इसलिए इसे ढूंढना और मुश्किल हो जाता है.

काइपर बेल्ट ने पहले संकेत
नेपच्यून के आगे काइपर बेल्ट नाम का इलाका है जहां बर्फीले पत्थर और छोटे पिंड घूमते हैं. पिछले कई सालों से वैज्ञानिक देख रहे थे कि वहां मौजूद कुछ चीजों की चाल अजीब है. उनके रास्ते टेढ़े-मेढ़े हैं और कुछ तो उलटी दिशा में घूमते दिखते हैं. यह सब किसी बड़े छिपे ग्रह की खिंचाव की वजह से हो रहा है.

बता दे कि 2016 में अमेरिका के कैलटेक के वैज्ञानिकों ने भी मॉडल पेश किया था. उन्होंने कहा था कि धरती से करीब 10 गुना भारी एक ग्रह, बहुत दूर घूम रहा हो सकता है. अब जो नया संकेत मिला है, वह उसी अनुमान से मेल खाता है. वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि अभी इसे ग्रह कहना जल्दबाजी होगी. अभी सिर्फ दो बार इसकी झलक मिली है. अगर यह चीज लगातार उसी तरह घूमती दिखी तो नौवें ग्रह की बात पक्की हो सकती है.

हालांकि अगर यह सच साबित होता है तो हमारे सौर मंडल की गिनती फिर से नौ ग्रहों की हो जाएगी. साथ ही यह समझने में मदद मिलेगी कि सौर मंडल कैसे बना और दूर-दराज के ग्रह कैसे व्यवहार करते हैं.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने बना दी 'अमर' बैटरी, सूरज से रोशनी खींच कर बना देगी बिजली; नई खोज ने बदला सोलर एनर्जी का खेल

 

