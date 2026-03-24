Advertisement
trendingNow13152286
Hindi Newsविज्ञानपेड़ लगाने से नहीं रुकेगी ग्लोबल वार्मिंग? वैज्ञानिकों का डराने वाला खुलासा, कहा- हर जगह प्लांटेशन नहीं है सही

पेड़ लगाने से नहीं रुकेगी ग्लोबल वार्मिंग? वैज्ञानिकों का डराने वाला खुलासा, कहा- हर जगह प्लांटेशन नहीं है सही

The Complexity of Afforestation: हम अक्सर सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) से बचने का सबसे आसान तरीका 'पेड़ लगाना' है. लेकिन वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च ने इसे पूरी तरह सही नहीं माना है. उनका कहना है कि हर जगह पेड़ लगाना फायदेमंद नहीं होता, बल्कि कुछ मामलों में यह धरती को और भी गर्म कर सकता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेड़ लगाने से नहीं रुकेगी ग्लोबल वार्मिंग? वैज्ञानिकों का डराने वाला खुलासा, कहा- हर जगह प्लांटेशन नहीं है सही

The Complexity of Afforestation: बचपन से हमें सिखाया गया है कि 'पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ'. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत ज्यादा पेड़ लगाना भी धरती के लिए मुसीबत बन सकता है? EarthDay.org की रिसर्च से पता चलता है कि एक नई स्टडी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. रिसर्च कहती है कि सिर्फ पेड़ लगा देने से कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) कम नहीं होगा, बल्कि कुछ खास जगहों पर पेड़ लगाने से धरती और भी ज्यादा गर्म हो सकती है. इसे अल्बेडो इफेक्ट (Albedo Effect) कहते हैं, जो पेड़ लगाने के फायदों को खत्म कर सकता है.

क्या है ये 'अल्बेडो इफेक्ट'?

वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ों का अपना एक रंग और बनावट होती है, जो सूरज की रोशनी के साथ अलग तरह से व्यवहार करती है. बर्फ और रेगिस्तान सफेद या हल्के रंग के होते हैं, जो सूरज की 90% गर्मी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट (Reflect) कर देते हैं. अगर हम बर्फीले इलाकों या ऊंचे पहाड़ों पर घने, गहरे रंग के पेड़ लगा दें, तो वे सफेद बर्फ को ढक लेंगे. गहरे रंग के पेड़ गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय सोख लेते हैं, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ तेजी से पिघलने लगती है.

यह भी पढ़ें:- मिल गया मंगल का 'संजीवनी' पौधा! लाल ग्रह के जहर को सोखकर उसे बना देगा रहने लायक...

Add Zee News as a Preferred Source

पानी का संकट और 'ईकोसिस्टम'

हर जगह पेड़ लगाना वहां के जल स्तर को भी बिगाड़ सकता है. कुछ पेड़ (जैसे यूकेलिप्टस) जमीन से बहुत ज्यादा पानी खींचते हैं. सूखे इलाकों में इन्हें लगाने से वहां का भूजल (Groundwater) खत्म हो सकता है, जिससे स्थानीय घास और छोटे जीव मर सकते हैं. घास के मैदानों (Grasslands) में जबरन जंगल उगाने से वहां की प्राकृतिक विविधता भी खत्म हो जाती है. इस रिसर्च से पता चलता है कि हर जगह 'जंगल' होना सही नहीं है. घास के मैदान और वेटलैंड्स का अपना महत्व है.

तो क्या पेड़ लगाना छोड़ दें?

नहीं, वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं. उनका कहना है कि हमें 'स्मार्ट फॉरेस्टेशन' की जरूरत है. भारत, ब्राजील और अफ्रीका में पेड़ लगाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यहां वे तेजी से बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा कार्बन सोखते हैं. इसके साथ ही नए पेड़ लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम उन पुराने और घने जंगलों को बचाएं, जो पहले से ही करोड़ों टन कार्बन अपने भीतर दबाए हुए हैं.

इंसानी भूल और 'ग्रीनवाशिंग'

कई कंपनियां अपना 'कार्बन फुटप्रिंट' कम दिखाने के लिए धड़ाधड़ पेड़ लगा रही हैं, जिसे साइंस की भाषा में 'ग्रीनवाशिंग' कहा जाता है. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यह केवल एक दिखावा है. असली समाधान केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करना है.

यह भी पढे़ं:- आसमान से हुई थी 'सोने की बारिश'! सिर्फ एक सेकंड के धमाके ने बनाया अरबों टन Gold...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Climate Changetree plantingGreenhouse gas emissionsGlobal Warming

Trending news

'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर पर ममता का हल्ला बोल
Mamata Banerjee
'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर पर ममता का हल्ला बोल
बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरफ्तार, अधिकारी पर लदा है केसों का पहाड़
bangladesh
बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरफ्तार, अधिकारी पर लदा है केसों का पहाड़
ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
West Asia crisis
ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
प्रवासी भारतीय, तेल-गैस और कोविड का जिक्र... RS में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
प्रवासी भारतीय, तेल-गैस और कोविड का जिक्र... RS में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
Kerala Elections 2026
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
West Bengal Election 2026
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
Bhagwant Mann
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
america iran war
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
assam election 2026
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!