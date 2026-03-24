पेड़ लगाने से नहीं रुकेगी ग्लोबल वार्मिंग? वैज्ञानिकों का डराने वाला खुलासा, कहा- हर जगह प्लांटेशन नहीं है सही

The Complexity of Afforestation: बचपन से हमें सिखाया गया है कि 'पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ'. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत ज्यादा पेड़ लगाना भी धरती के लिए मुसीबत बन सकता है? EarthDay.org की रिसर्च से पता चलता है कि एक नई स्टडी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. रिसर्च कहती है कि सिर्फ पेड़ लगा देने से कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) कम नहीं होगा, बल्कि कुछ खास जगहों पर पेड़ लगाने से धरती और भी ज्यादा गर्म हो सकती है. इसे अल्बेडो इफेक्ट (Albedo Effect) कहते हैं, जो पेड़ लगाने के फायदों को खत्म कर सकता है.

क्या है ये 'अल्बेडो इफेक्ट'?

वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ों का अपना एक रंग और बनावट होती है, जो सूरज की रोशनी के साथ अलग तरह से व्यवहार करती है. बर्फ और रेगिस्तान सफेद या हल्के रंग के होते हैं, जो सूरज की 90% गर्मी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट (Reflect) कर देते हैं. अगर हम बर्फीले इलाकों या ऊंचे पहाड़ों पर घने, गहरे रंग के पेड़ लगा दें, तो वे सफेद बर्फ को ढक लेंगे. गहरे रंग के पेड़ गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय सोख लेते हैं, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ तेजी से पिघलने लगती है.

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पानी का संकट और 'ईकोसिस्टम'

हर जगह पेड़ लगाना वहां के जल स्तर को भी बिगाड़ सकता है. कुछ पेड़ (जैसे यूकेलिप्टस) जमीन से बहुत ज्यादा पानी खींचते हैं. सूखे इलाकों में इन्हें लगाने से वहां का भूजल (Groundwater) खत्म हो सकता है, जिससे स्थानीय घास और छोटे जीव मर सकते हैं. घास के मैदानों (Grasslands) में जबरन जंगल उगाने से वहां की प्राकृतिक विविधता भी खत्म हो जाती है. इस रिसर्च से पता चलता है कि हर जगह 'जंगल' होना सही नहीं है. घास के मैदान और वेटलैंड्स का अपना महत्व है.

तो क्या पेड़ लगाना छोड़ दें?

नहीं, वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं. उनका कहना है कि हमें 'स्मार्ट फॉरेस्टेशन' की जरूरत है. भारत, ब्राजील और अफ्रीका में पेड़ लगाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यहां वे तेजी से बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा कार्बन सोखते हैं. इसके साथ ही नए पेड़ लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम उन पुराने और घने जंगलों को बचाएं, जो पहले से ही करोड़ों टन कार्बन अपने भीतर दबाए हुए हैं.

इंसानी भूल और 'ग्रीनवाशिंग'

कई कंपनियां अपना 'कार्बन फुटप्रिंट' कम दिखाने के लिए धड़ाधड़ पेड़ लगा रही हैं, जिसे साइंस की भाषा में 'ग्रीनवाशिंग' कहा जाता है. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यह केवल एक दिखावा है. असली समाधान केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करना है.

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