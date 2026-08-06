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सौर मंडल के आखिरी छोर पर बड़ा चमत्कार: प्लूटो में पड़ी दरार, बाहर आया तरल पदार्थ; वैज्ञानिक भी हैरान!

सौर मंडल के आखिरी छोर पर मौजूद प्लूटो को बेजान माना जाता था, लेकिन नासा के 2015 न्यू हॉराइजन्स डेटा के नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. स्टडी के मुताबिक, प्लूटो के विशाल ग्लेशियर की दरारों से तरल पदार्थ बहकर बाहर आ रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:18 PM IST
सौर मंडल के आखिरी छोर पर बड़ा चमत्कार: प्लूटो में पड़ी दरार, बाहर आया तरल पदार्थ; वैज्ञानिक भी हैरान!
Image Credit: NASA Solar System

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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