/सौर मंडल के आखिरी छोर पर बड़ा चमत्कार: प्लूटो में पड़ी दरार, बाहर आया तरल पदार्थ; वैज्ञानिक भी हैरान!

सौर मंडल के आखिरी छोर पर मौजूद प्लूटो को काफी समय से एक जमा हुआ और बेजान ग्रह माना जाता रहा है. लेकिन NASA की करीब 10 साल पुरानी तस्वीरों ने अचानक से साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी है. 2015 में प्लूटो के पास से गुजरे न्यू हॉराइजन्स स्पेसक्राफ्ट के डेटा को जब वैज्ञानिकों ने नए सिरे से खंगाला, तो उन्हें बर्फ की विशाल परतों के नीचे एक ऐसी हलचल दिखाई दी जिसने सबको हैरान कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि सूरज से 6 अरब किलोमीटर दूर इस बहुत ठंडे ग्रह में कुछ बह रहा है.
द प्लैनेटरी साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्लूटो की बर्फीली सतह पर दरारों के जरिए तरल नाइट्रोजन ऊपर आ रहा है. यह पहला ऐसा सबूत है जो इशारा करता है कि बहुत ही ठंडे इस ग्रह की सतह पर हाल ही में कोई तरल पदार्थ बहा है.
वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए प्लूटो के स्पुतनिक प्लैनिटिया नाम के एक विशालकाय ग्लेशियर पर खास फोकस किया. दिल के आकार वाला यह नाइट्रोजन ग्लेशियर आकार में अमेरिका के टेक्सास और ओक्लाहोमा राज्यों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है.
रिसर्च के दौरान ग्लेशियर के उत्तरी किनारे पर काली रेखाओं जैसी धारियां और धब्बे दिखाई दिए. ये पैटर्न बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे धरती पर बारिश के बाद या ग्लेशियर के नीचे से पानी बाहर आने पर बर्फ की सतह पर बनते हैं.
प्लूटो सूरज से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर है, इसलिए वहां का तापमान इतना कम है कि बारिश का नामोनिशान भी नहीं हो सकता. ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एकमात्र तार्किक कारण बेसल मेल्टिंग है. यानी ग्लेशियर की बर्फीली परत के नीचे का नाइट्रोजन पिघलकर सतह की दरारों के रास्ते समय-समय पर बाहर आ रहा है.
Pluto's heart is keeping a secret.
NASA's New Horizons found the first evidence that liquid nitrogen recently reached Pluto's surface beneath Sputnik Planitia, the iconic heart-shaped glacier. The discovery suggests Pluto is more active than imagined. https://t.co/RtSZPSNofg pic.twitter.com/F4k89LkXPS
NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 5, 2026
नासा के न्यू हॉराइजन्स मिशन में शामिल और इस स्टडी के लेखर स्टर्न के मुताबिक प्लूटो हमें हैरान करने से कभी नहीं चूकता. यह खोज न सिर्फ यह बताती है कि हाल ही में प्लूटो की सतह पर तरल पदार्थ बाहर आया है, बल्कि यह प्लूटो पर समय के साथ बदलने वाली एक नई तरह की हलचल की ओर भी इशारा करती है.
2015 की फ्लाईबाई के दौरान न्यू हॉराइजन्स ने प्लूटो पर शहर के आकार वाले विशाल संवहन कक्ष (Convection Cells) भी खोजे थे, जो सतह के नीचे धीरे-धीरे मंथन करती नाइट्रोजन बर्फ से बनते हैं. नए पाए गए काले धब्बे इन्हीं संवहन कक्षों की सीमाओं पर पाए गए हैं.
धरती पर जहां तरल पानी ग्लेशियरों का रूप तय करता है, वहीं प्लूटो के बहुत कम तापमान में सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा पदार्थ है जो कुछ समय के लिए तरल अवस्था में रह सकता है. इस खोज ने वैज्ञानिकों के उस पुराने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है जिसमें प्लूटो को एक सूखा और निष्क्रिय ग्रह माना जाता था. यहां बर्फ बिल्कुल उसी तरह व्यवहार कर रही है जैसे पृथ्वी पर चट्टानें करती हैं.