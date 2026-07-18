'लॉन्चिंग देखते हुए मैं बेहद उत्साहित था...', Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई

भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है. देश के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है. स्काईरूट एयरोस्पेस के इस रॉकेट की ऐतिहासिक कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है, जहां प्राइवेट कंपनियां स्वतंत्र रूप से स्पेस मिशन को अंजाम दे रही हैं. इस बड़ी सफलता के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट के फाउंडर्स पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका को फोन कर बधाई दी.
पीएम मोदी ने कहा कि आपने न केवल अंतरिक्ष में एक नया वृक्ष लगाया है, बल्कि अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए धरती पर नई जड़ें भी मजबूत की हैं.
पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत के दौरान इस मिशन की जमकर तारीफ की. उन्होंने स्काईरूट के फाउंडर्स से कहा कि पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका, आपने न सिर्फ अंतरिक्ष में एक नया पेड़ लगाया है, बल्कि जमीन पर भी एक नई जड़ को मजबूत किया है जो हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी.
पीएम मोदी ने बताया कि वह इस मिशन को बहुत करीब से ट्रैक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मैं इस युवा टीम के साथ वहां मौजूद रहना चाहता था. लॉन्चिंग को ट्रैक करते हुए मैं बेहद उत्साहित था. इस कामयाबी से बहुत खुशी हुई है और मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं.
इस मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया था. लॉन्चिंग से ठीक पहले तकनीकी कारणों से कुछ देर के लिए इसे रोका गया था, लेकिन इसके बाद रॉकेट ने बिल्कुल सटीक उड़ान भरी. रॉकेट के चारों स्टेज ने योजना के अनुसार काम किया और सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में सफलता पूर्वक स्थापित कर दिया.
इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां किसी प्राइवेट कंपनी ने खुद रॉकेट डिजाइन किया, उसे बनाया और अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया. यह भारत के कमर्शियल स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है.
भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग के बाद श्रीहरिकोटा में जश्न का माहौल है. स्काईरूट एयरोस्पेस के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की आंखों में इस ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी साफ देखी जा सकती है. इस बेहद भावुक और गर्व के पल को बयां करते हुए स्काईरूट के एक कर्मचारी ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का क्षण है. इस ऐतिहासिक पल को देखते हुए मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं. हमारी युवा इंजीनियरों की टीम पिछले 8 लंबे सालों से एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर दिन-रात काम कर रही थी. हमने इसमें कार्बन कंपोजिट मोटर केसिंग का इस्तेमाल किया है, जो इसे बहुत ही हल्का बनाता है. आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई.