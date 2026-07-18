'लॉन्चिंग देखते हुए मैं बेहद उत्साहित था...', Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई

भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग के बाद श्रीहरिकोटा में जश्न का माहौल है. स्काईरूट एयरोस्पेस के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की आंखों में इस ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी साफ देखी जा सकती है. इस बेहद भावुक और गर्व के पल को बयां करते हुए स्काईरूट के एक कर्मचारी ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का क्षण है. इस ऐतिहासिक पल को देखते हुए मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं. हमारी युवा इंजीनियरों की टीम पिछले 8 लंबे सालों से एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर दिन-रात काम कर रही थी. हमने इसमें कार्बन कंपोजिट मोटर केसिंग का इस्तेमाल किया है, जो इसे बहुत ही हल्का बनाता है. आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई.