Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /लॉन्चिंग देखते हुए मैं बेहद उत्साहित था..., Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई

'लॉन्चिंग देखते हुए मैं बेहद उत्साहित था...', Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई

भारत ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया है. स्काईरूट एयरोस्पेस के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और अपने टारगेट तक पहुंचा. इस ऐतिहासिक कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडर्स को फोन कर बधाई दी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:13 PM IST
'लॉन्चिंग देखते हुए मैं बेहद उत्साहित था...', Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावधान! आपकी पसंदीदा मिठाइयों में गंदगी, H-FAST की रेड में मिले कीड़े; तुरंत एक्शन
Hyderabad10 min ago
2
Delhi news17 min ago
3
Vikram-1 Rocket21 min ago
4
Father Birthday Surprise38 min ago
5
Samudrika shastra43 min ago