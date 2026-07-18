अंतरिक्ष में गूंजेगा 'वंदे मातरम'! स्काईरूट के ऐतिहासिक विक्रम-1 रॉकेट के साथ जाएगा PM मोदी का हाथ से लिखा ये खास संदेश

भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र 18 जुलाई को एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है. हैदराबाद की स्पेस टेक कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) अपने पहले ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण करने जा रही है. यह मिशन केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए नई शुरुआत माना जा रहा है.
विक्रम-1 की पहली उड़ान में कई खास पेलोड भेजे जा रहे हैं. इनमें सबसे अधिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा एक पोस्टकार्ड है, जिस पर "वंदे मातरम्" लिखा हुआ है. कंपनी के अनुसार, इस मिशन में स्काईरूट की टीम, निवेशकों, नीति-निर्माताओं और दुनिया भर के शुभचिंतकों के हस्तलिखित संदेश भी शामिल किए गए हैं. इसी वजह से इस मिशन का नाम 'आगमन' (Mission Aagaman) रखा गया है, जिसे कंपनी सामूहिक सपनों और भागीदारी का प्रतीक मान रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्पेस इकोनॉमी आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार करेगी. मौजूदा समय में करीब 8.4 अरब डॉलर की इस अर्थव्यवस्था के 2033 तक 44 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में देश के भीतर विकसित लॉन्च क्षमता निजी कंपनियों के लिए नए अवसर खोलेगी और छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की भारत की क्षमता को भी मजबूत करेगी.
स्काईरूट एयरोस्पेस ने वर्ष 2022 में विक्रम-एस रॉकेट लॉन्च कर इतिहास बनाया था. यह अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला भारत का पहला निजी रॉकेट था. 'प्रारंभ' (Prarambh) नाम के उस मिशन में सॉलिड प्रोपल्शन, कार्बन-कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, एवियोनिक्स और टेलीमेट्री जैसी कई अहम तकनीकों का सफल परीक्षण हुआ था. उसी सफलता के आधार पर अब कंपनी अधिक क्षमता वाले विक्रम-1 को लॉन्च करने जा रही है.
करीब सात मंजिला इमारत जितना ऊंचा विक्रम-1 एक मल्टी-स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को लो-अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सके.
रॉकेट की प्रमुख खूबियां इस प्रकार हैं
पूरी संरचना कार्बन-कॉम्पोजिट सामग्री से तैयार.
स्वदेशी सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम.
3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल.
कम समय में निर्माण और लगातार लॉन्च करने की क्षमता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया डिजाइन.
पहली उड़ान से मिलेगा महत्वपूर्ण डेटा
विक्रम-1 की पहली उड़ान का मुख्य उद्देश्य केवल उपग्रह पहुंचाना नहीं है, बल्कि रॉकेट के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की वास्तविक परिस्थितियों में जांच करना भी है.
इस मिशन के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम, स्टेज सेपरेशन, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम और पूरे लॉन्च व्हीकल के प्रदर्शन से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा जुटाया जाएगा. यही जानकारी आगे कंपनी को नियमित व्यावसायिक लॉन्च सेवाएं शुरू करने में मदद करेगी.
स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने कहा कि विक्रम-1 के सभी जरूरी ग्राउंड टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं. उनके मुताबिक, अब कंपनी पहली बार वास्तविक उड़ान के दौरान रॉकेट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी. इस मिशन से मिलने वाला डेटा भविष्य में लगातार लॉन्च करने की दिशा में सबसे अहम आधार साबित होगा.
विक्रम-1 के साथ कई तकनीकी और रचनात्मक पेलोड भी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे. इनमेंग्रह स्पेस, कॉस्मोसर्व, डी-क्यूब्ड और स्काईरूट के स्कोप प्लेटफॉर्म के टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पेलोड शामिल हैं. इसके अलावा कॉसमॉस डायमंड्स की कलाकृति 'कॉस्मिक ब्लूम' और एक माइक्रो-आर्ट पेलोड भी इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा होंगे.
अगर विक्रम-1 का पहला मिशन सफल रहता है, तो यह केवल स्काईरूट एयरोस्पेस की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. इससे देश की निजी कंपनियों को वैश्विक लॉन्च मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बनाने का अवसर मिलेगा और भारत का स्पेस सेक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा.