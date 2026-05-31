आसमान देखने का शौक बदल सकता है करियर, ‘मन की बात’ में PM मोदी ने युवाओं को दी खास सलाह

Mann Ki Baat PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'मन की बात' के 134वें एपिसोड में देश को खास संदेश दिए. मन की बात में पीएम ने देश में बढ़ती खगोल विज्ञान यानी Astronomy के प्रति बढ़ते रुझान पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि भारत में तारों, ग्रहों और आकाश को समझने की परंपरा सदियों पुरानी है. पीएम मोदी ने देश के युवाओं से मन की बात में एक खास अपील भी की है, आइए जानते हैं...
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Mann Ki Baat PM Modi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 134 वां एपिसोड में बोल रहे हैं. इस कार्यक्रम में पीएम ने देश में बढ़ती खगोल विज्ञान यानी Astronomy के प्रति रुचि का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में खगोल विज्ञान के प्रति आकर्षण कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी विरासत का ही एक हिस्सा रहा है.
पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्यता में आकाश, ग्रहों और तारों को समझने की परंपरा बहुत ही पुरानी रही है. भारत में आज भी कई प्राचानी वेधशालाएं यानी Observatories मौजूद हैं, जो उस दौर की वैज्ञानिक सोच और गणितीय क्षमता का प्रमाण हैं. उन्होंने बताया कि भारत में कई महत्वपूर्ण गणितीय खोजें हुईं, जिनका संबंध खगोल विज्ञान से सीधा रहा है. नेविगेशन हो, पंचांग हो या पर्व-त्योहारों की गणना लंबे समय तक यह सभी आकाशीय घटनाओं के अध्ययन पर ही की जाती रही है.
पीएम मोदी के मुताबिक, खगोल विज्ञान ने हर पीढ़ी में जिज्ञासा पैदा की है और लोगों को खोज के लिए प्रेरित भी करने का काम किया है. यही कारण है कि आज भारत के युवाओं में भी Astronomy को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. देशभर में एस्ट्रोनॉमी कल्ब तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और उनकी गतिविधियां अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे कस्बों और स्कूलों तक पहुंच रही हैं.
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु की बेंगलुरु एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का जिक्र करते हुए कहा कि यह संस्था समय समय पर ऑब्जर्वेशन सेशन्स का आयोजन करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष अभियान भी चला रही है. इसी तरह खगोल मण्डल नाम की टीम ने एस्ट्रोनॉमी सीखने के इच्छुक लोगों के लिए 30 घंटे का एक कोर्स भी शुरू किया है.
हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी astronomy को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है।
हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी observatories मौजूद हैं। यहां अद्भुत mathematical discoveries हुई हैं। Navigation हो, पंचांग हो, या हमारे पर्व-त्योहार, इन सबका संबंध आकाश और तारों से रहा है।
हमारे… pic.twitter.com/iQFPmCnqa3
— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) May 31, 2026
पीएम मोदी ने कहा कि रात में तारों को निहारना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है. उन्होंने केरल की संस्था ऐस्ट्री केरला का नाम लेते हुए कहा, जो नाइट कैंप्स और वर्कशॉप का आयोजन कराती है. यहां युवा टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं. वहीं राजकोट के Big Bang Astronomy Club ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक कई एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए गए हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ज्योतिर्विद्या परिसंस्था' को एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक बताते हुए कहा कि यहां Observation Facilities के साथ-साथ लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. इसके अलावा पीएम ने ISAAC का जिक्र किया, जो एक स्टूडेंट लीड नेटवर्क है, यह देशभर के एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है.
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प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी होता है. पीएम मोदी ने युवाओं से अपील किए कि एस्ट्रोनॉमी कल्ब से जुड़ें और छुट्टियों के दौरान किसी तारामंडल का दौरा जरूर करें. उनका मानना है कि भारत की प्राचीन खगोलीय विरासत और आधुनिक स्पेस युग के बीच यही जिज्ञासा नई पीढ़ी को साइंस की ओर प्रेरित कर सकती है.
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