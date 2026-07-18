/सिर्फ 11:30 बजे का इंतजार: पीएम मोदी का खास संदेश लेकर अंतरिक्ष रवाना होगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट! जानें 10 बड़े रिकॉर्ड्स

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में आज का इतिहास में दर्ज होने जा रहा है. अभी तक सिर्फ अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर सरकारी एजेंसी ISRO का दबदबा देखा गया था, लेकिन आज भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है. हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस आज सुबह ठीक 11:30 बजे अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने जा रहा है. यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से होगी.
यह सिर्फ एक लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि यह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय है, जो ISRO के बाद अब प्राइवेट कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के रास्ते खोल रहा है. आइए जानते हैं इस मिशन से जुड़े 10 बड़े रिकॉर्ड्स जो भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देंगे:
विक्रम-1 भारत का पहला ऐसा रॉकेट है जिसे किसी प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा यानी आर्बिट में स्थापित करने के लिए खुद डेवलप किया है.
मिशन आगमन अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम लिखा हुआ शुभकामना संदेश और दुनिया भर के फैंस की बधाइयों का कार्ड भी स्पेस में लेकर जा रहा है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने X पोस्ट पर कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आज एक नया और ऐतिहासिक सवेरा है! आज सुबह 11:30 बजे, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 की पहली ऑर्बिटल लॉन्चिंग करने जा रहा है. यह चार चरणों वाला रॉकेट बहुत ही कम समय में और ऑन-डिमांड लॉन्च सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है. यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है. साथ ही, यह इस बात का भी सबूत है कि हमारे स्पेस-सेक्टर रिफॉर्म्स किस तरह इनोवेशन और नए उद्यमों के लिए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं.
A historic new frontier for India’s space journey
At 11:30 AM today, Skyroot Aerospace will undertake the maiden orbital launch of Vikram-1, India’s first privately developed launch vehicle.
This four-stage rocket is designed to provide rapid and on-demand launch services.… pic.twitter.com/1qFVTwNOuZ
— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2026
पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी स्काईरूट एयरोस्पेस टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. विक्रम-1 अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुए, नया इतिहास रचे और नवप्रवर्तकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करे.इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी भारतीयों, विशेषकर अपने युवा मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक मिशन को लाइव देखें और टीम स्काईरूट की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजें.
मिशन आगमन स्काईरूट एयरोस्पेस की पहली ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट है. यह पहली बार है जब भारत की कोई प्राइवेट कंपनी अपने खुद के रॉकेट से अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने की कोशिश कर रही है.
विक्रम-1 भारत का पहला ऐसा ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसका पूरा ढांचा ऑल-कार्बन कंपोजिट से तैयार किया गया है. यह मैटेरियल स्टील से कहीं ज्यादा हल्का और मजबूत होता है, जिससे रॉकेट की परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है. इससे साथ ही यह 24 घंटे सें असेंबल कर लिया जाता है और इसे तैयार करने में कीमत भी कम लगती है.
इस रॉकेट के ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल में पूरी तरह से 3D-प्रिन्टेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया है. भारतीय ऑर्बिटल रॉकेट में इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है.
विक्रम-1 का पहला स्टेज भारत का सबसे लंबा मोनोलिथिक कार्बन कंपोजिट रॉकेट स्टेज है, जो भारत की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को दिखाता है.
रॉकेट के अलग-अलग हिस्सों और सैटेलाइट को सुरक्षित तरीके से अलग करने के लिए इसमें अल्ट्रा-लो-शॉक न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम में यह तकनीक पहली बार देखी जा रही है.
इस मिशन के पेलोड्स में EMBRACE मिशन भी शामिल है. यह एक रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष में फैले कचरे को साफ करने के लिए किया जाएगा.
इस रॉकेट में एक छोटा सा सोने का रॉकेट भेजा जा रहा है, जिसके अंदर भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई, सर सीवी रमन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की बेहद सूक्ष्म मूर्तियां बनाई गई हैं.
Flying alongside them: Cosmos Diamonds' artwork Cosmic Bloom, and a Microart by Ajay Kumar Mattewada — an 18K gold rocket holding micro-sculptures of Sir C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai (Vikram-1's namesake), and Dr. A.P.J. Abdul Kalam, each smaller than a grain of rice. pic.twitter.com/gorfigyYCv
— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 6, 2026
एक अनोखे पेलोड के रूप में विक्रम-1 अपने साथ कॉस्मिक ब्लूम नाम का एक लैब-ग्रोन डायमंड भी अंतरिक्ष में ले जा रहा है, जो आर्ट और साइंस का एक अनोखा संगम है.