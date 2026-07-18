/सिर्फ 11:30 बजे का इंतजार: पीएम मोदी का खास संदेश लेकर अंतरिक्ष रवाना होगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट! जानें 10 बड़े रिकॉर्ड्स

मिशन आगमन अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम लिखा हुआ शुभकामना संदेश और दुनिया भर के फैंस की बधाइयों का कार्ड भी स्पेस में लेकर जा रहा है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने X पोस्ट पर कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आज एक नया और ऐतिहासिक सवेरा है! आज सुबह 11:30 बजे, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 की पहली ऑर्बिटल लॉन्चिंग करने जा रहा है. यह चार चरणों वाला रॉकेट बहुत ही कम समय में और ऑन-डिमांड लॉन्च सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है. यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है. साथ ही, यह इस बात का भी सबूत है कि हमारे स्पेस-सेक्टर रिफॉर्म्स किस तरह इनोवेशन और नए उद्यमों के लिए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं.