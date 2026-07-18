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सिर्फ 11:30 बजे का इंतजार: पीएम मोदी का खास संदेश लेकर अंतरिक्ष रवाना होगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट! जानें 10 बड़े रिकॉर्ड्स

Vikram 1 Rocket Launch: भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है. आज सुबह 11:30 बजे आज देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च होगा. पीएम मोदी के संदेश और रोबोटिक आर्म से लैस मिशन आगमन भारत के लिए गेम-चेंजर साबित होने वाला है. आइए जानें इसके 10 बड़े रिकॉर्ड्स.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:50 AM IST
सिर्फ 11:30 बजे का इंतजार: पीएम मोदी का खास संदेश लेकर अंतरिक्ष रवाना होगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट! जानें 10 बड़े रिकॉर्ड्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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