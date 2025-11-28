Advertisement
trendingNow13021330
Hindi Newsविज्ञान

PM Modi ने लॉन्च किया भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-1', अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का तहलका

Vikram 1: पहला निजी तौर पर बनाया गया ऐसा रॉकेट है जो धरती की कक्षा में जा सकता है और एक ही बार में कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी जगह पर भी पहुंचा सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi ने लॉन्च किया भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-1', अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का तहलका

India First Private Rocket: प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया. उन्होंने इसी दौरान भारत के पहले निजी तौर पर बनाए गए रॉकेट विक्रम-I को दुनिया के सामने पेश किया. यह पहला निजी रॉकेट ऐसा है जो एक ही बार में कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित कर सकता है. पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसी ताकत है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है. उन्होंने कहा- पिछले 6-7 सालों में भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को एक खुले , साथ काम करने वाले और नई सोच से चलने वाले माहौल में बदल दिया है. 

क्या है विक्रम-I?
Vikram-1 को हैजराबाद की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है और भारत का नया निजी रॉकेट है जो उपग्रहों को कक्षा में ले जा सकता है. इसका नाम भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है. यह रॉकेट 20 मीटर ऊंचा और 1.7 मीटर चौड़ा है. साथ ही यह हल्का, मजबूत और असरदार हो इसके लिए पूरी तरह से कार्बन फाइबर जैसी चीजों से बनाया गया है. उड़ान भरते समय 1200 किलोन्यूटन(kN)का थ्रस्ट पैदा करता है. 

यह भी पढ़ें: इस कमरे से गायब हो जाता है 99.99% साउंड, इतनी खामोशी कि सुनाई देगी दिल की धड़कन

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी है इसकी बनावट?
इस रॉकेट की बनावट में सरलता, विश्वसनीयता और जल्दी बदलाव करने पर जोर दिया गया है. इसलिए इसे किसी भी जगह से 24 घंटे के अंदर जोड़कर लॉन्च किया जा सकता है. इसके शुरुआती 3 हिस्से ठोस ईंधन से चलते हैं जो रॉकेट की तेज रफ्तार देते हैं. रॉकेट की कक्षा को सही से एडजस्ट करने के लिए इसके सबसे ऊपर एक तरह ईंधन वाला हिस्सा लगा है. 

यह भी पढ़ें: 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का ज्वालामुखी तो कुछ नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया- 'सबसे बड़ी तबाही आने वाली है'

कितनी है इसकी क्षमता?
स्काईरूट का विक्रम-I रॉकेट अपने साथ 350 किलोग्राम तक का वजन निचली कक्षा तक ले जा सकता है. यह 260 किलो तक का वजन सूर्य-समकालिक कक्षा(SSO)तक ले जा सकता है. हालांकि, यह कितना वजन ले जाएगा यह इसपर निर्भर करता है कि मिशन को कितने कोण पर भेजना है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

skyroot vikram 1 rocket launch

Trending news

हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल