PM Modi ने लॉन्च किया भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-1', अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का तहलका

India First Private Rocket: प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया. उन्होंने इसी दौरान भारत के पहले निजी तौर पर बनाए गए रॉकेट विक्रम-I को दुनिया के सामने पेश किया. यह पहला निजी रॉकेट ऐसा है जो एक ही बार में कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित कर सकता है. पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसी ताकत है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है. उन्होंने कहा- पिछले 6-7 सालों में भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को एक खुले , साथ काम करने वाले और नई सोच से चलने वाले माहौल में बदल दिया है.

क्या है विक्रम-I?

Vikram-1 को हैजराबाद की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है और भारत का नया निजी रॉकेट है जो उपग्रहों को कक्षा में ले जा सकता है. इसका नाम भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है. यह रॉकेट 20 मीटर ऊंचा और 1.7 मीटर चौड़ा है. साथ ही यह हल्का, मजबूत और असरदार हो इसके लिए पूरी तरह से कार्बन फाइबर जैसी चीजों से बनाया गया है. उड़ान भरते समय 1200 किलोन्यूटन(kN)का थ्रस्ट पैदा करता है.

कैसी है इसकी बनावट?

इस रॉकेट की बनावट में सरलता, विश्वसनीयता और जल्दी बदलाव करने पर जोर दिया गया है. इसलिए इसे किसी भी जगह से 24 घंटे के अंदर जोड़कर लॉन्च किया जा सकता है. इसके शुरुआती 3 हिस्से ठोस ईंधन से चलते हैं जो रॉकेट की तेज रफ्तार देते हैं. रॉकेट की कक्षा को सही से एडजस्ट करने के लिए इसके सबसे ऊपर एक तरह ईंधन वाला हिस्सा लगा है.

कितनी है इसकी क्षमता?

स्काईरूट का विक्रम-I रॉकेट अपने साथ 350 किलोग्राम तक का वजन निचली कक्षा तक ले जा सकता है. यह 260 किलो तक का वजन सूर्य-समकालिक कक्षा(SSO)तक ले जा सकता है. हालांकि, यह कितना वजन ले जाएगा यह इसपर निर्भर करता है कि मिशन को कितने कोण पर भेजना है.