धरती का वो खामोश कोना, जहां इंसानों से ज्यादा पास है अंतरिक्ष; दूर-दूर तक नहीं जमीन का नामोनिशान

धरती का वो खामोश कोना, जहां इंसानों से ज्यादा पास है अंतरिक्ष; दूर-दूर तक नहीं जमीन का नामोनिशान

Point Nemo: पॉइंट नीमो धरती की सबसे सुनसान जगह मानी जाती है. यह समुद्र के बीचों-बीच है. यहां से चारों तरफ जमीन हजारों किलोमीटर दूर है. यहां न तो जहाज आते-जाते हैं न ऊपर से हवाई जहाज गुजरते हैं. न ही समुद्र में ज्यादा जीवन मिलता है. यही जगह सैटेलाइट डेब्रिस भी है और कई रहस्यमयी घटनाओं से भी जुड़ी रही है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:03 AM IST
धरती का वो खामोश कोना, जहां इंसानों से ज्यादा पास है अंतरिक्ष; दूर-दूर तक नहीं जमीन का नामोनिशान

Point Nemo Earth Most Isolated Place: धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान बहुत कम पहुंच पाता है. पॉइंट नीमो को दुनिया की सबसे अलग-थलग जगह माना जाता है. यह जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है. इसका सटीक स्थान 48 डिग्री 52.6 मिनट दक्षिण अक्षांश और 123 डिग्री 23.6 मिनट पश्चिम देशांतर पर है. यहां से चारों दिशाओं में सबसे नजदीकी जमीन करीब 2,700 किलोमीटर दूर है. इसी वजह से इसे पोल ऑफ इनऐक्सेसिबिलिटी कहा जाता है.

कंप्यूटर से खोजी गई सबसे सुनसान जगह
दिलचस्प बात यह है कि पॉइंट नीमो को किसी नाविक या खोजी ने नहीं ढूंढा. साल 1992 में क्रोएशियाई-कनाडाई सर्वे इंजीनियर हरवोए लुकाटेला ने कंप्यूटर की मदद से इसकी पहचान की है. उन्होंने एक खास प्रोग्राम चलाया जिससे यह पता लगाया गया कि समुद्र का वह कौन सा बिंदु है जो हर जमीन से सबसे ज्यादा दूर है और पॉइंट नीमो सामने आया.

नाम भी कहता है कहानी
नीमो नाम लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है कोई नहीं. यह नाम मशहूर काल्पनिक किरदार कैप्टन नीमो से भी जुड़ा है. यह जूल्स वर्ने के उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर द सी में आता है. यह नाम इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि यहां सच में कोई नहीं पहुंच पाता है.

बता दें कि पॉइंट नीमो दक्षिणी प्रशांत महासागर के एक बड़े चक्करदार समुद्री सिस्टम का हिस्सा है. इसे साउथ पैसिफिक जाइर कहा जाता है. यह सिस्टम अंटार्कटिक करंट, हम्बोल्ट करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिलकर बना है. यह इलाका इतना बड़ा है कि इसे दुनिया का सबसे सूना समुद्री हिस्सा माना जाता है.

यहां समुद्र में जीवन इसलिए बहुत कम है क्योंकि यह जमीन से बहुत दूर है. हवा के साथ पोषक तत्व यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं. जब खाने के लिए जरूरी चीजें ही नहीं होंगी तो प्लैंकटन और बाकी जीव कैसे जिंदा रहेंगे. इसी कारण वैज्ञानिक इसे जैविक रेगिस्तान कहते हैं.

सबसे नजदीकी जमीन दूर
अगर कोई इंसान किसी तरह पॉइंट नीमो पर समुद्र में तैर रहा हो तो भी उसे जमीन तक पहुंचने के लिए करीब 2,700 किलोमीटर का सफर तय करना होगा. पास की जमीनों में पिटकेर्न द्वीप का ड्यूसी आइलैंड, अंटार्कटिका के पास माहेर आइलैंड और ईस्टर आइलैंड के पास मोटू नुई शामिल हैं. जहां लोग रहते हैं वहां पहुंचने के लिए या तो न्यूजीलैंड की चैथम आइलैंड्स जाना होगा. साथ ही चिली की ओर लंबा सफर करना पड़ेगा.

इंसानों से ज्यादा करीब अंतरिक्ष
चौंकाने वाली बात यह है कि पॉइंट नीमो के सबसे नजदीक इंसान धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होते हैं. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीब 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता है. ऐसे में वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्री, धरती पर मौजूद किसी भी इंसान से पॉइंट नीमो के सबसे ज्यादा करीब होते हैं.

धरती की ‘स्पेस कब्रगाह’
पॉइंट नीमो का खास इस्तेमाल भी होता है. इसकी ऐसी जगह पर स्थिति के कारण अंतरिक्ष एजेंसियां पुराने और खराब हो चुके अंतरिक्ष यानों को यहीं समुद्र में गिराती हैं. इसे आधिकारिक तौर पर ऑर्बिटल ग्रेवयार्ड कहा जाता है. अब तक 300 से ज्यादा अंतरिक्ष यान यहां खत्म किए जा चुके हैं. साल 2001 में सोवियत स्पेस स्टेशन मीर को भी यहीं गिराया गया था. नासा और उसके साथी देश भविष्य में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी करीब 2031 में यहीं उतारने की योजना बना रहे हैं.

द ब्लूप नाम की आवाज
पॉइंट नीमो एक बड़े रहस्य से भी जुड़ा है. साल 1997 में समुद्र के अंदर लगे माइक्रोफोन ने यहां से एक बेहद तेज और अजीब आवाज रिकॉर्ड की थी. इस आवाज को द ब्लूप नाम दिया गया. यह ताकतवर हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी. कई सालों तक सिर्फ लोग कयास लगाते रहे कि ये किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज है. वैज्ञानिकों ने साफ किया कि यह आवाज एक बड़े हिमखंड के टूटने और पिघलने से पैदा हुई थी, जिसे आइसक्वेक कहा जाता है.

यहां भी पहुंच गया प्लास्टिक
इतनी दूर और खाली जगह होने के बावजूद पॉइंट नीमो भी इंसानी गंदगी से बच नहीं सका. साल 2017-18 की वोल्वो ओशन रेस के दौरान वैज्ञानिकों ने यहां पानी के सैम्पल्स लिए थे. जांच में पता चला कि पानी में 9 से 26 छोटे प्लास्टिक कण मौजूद थे. इससे साफ है कि प्लास्टिक प्रदूषण धरती की सबसे दूर जगह तक पहुंच चुका है.

इंसान भी पहुंचा पॉइंट नीमो
कई सालों तक पॉइंट नीमो सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक पॉइन्ट था. 20 मार्च 2024 को यह बदल गया. ब्रिटेन के खोजी और टेक उद्यमी क्रिस ब्राउन अपने बेटे मीका के साथ यहां पहुंचे थे. चिली से करीब 10 दिन के कठिन समुद्री सफर के बाद वे इस जगह तक पहुंच गए. दोनों ने यहां 4 किलोमीटर गहरे और बेहद ठंडे समुद्र में छलांग लगाई. ऐसा करने वाले वे पहले इंसान बन गए.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

point nemo

