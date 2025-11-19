कोबरा के काटने के बावजूद भी इन लोगों में नहीं फैलता जहर, क्या है वजह? जानकर चकरा जाएगा माथा

Cobra Bite: सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है. सर्दियों के सीजन में ज्यादातर सांप अपने घरों में चले जाते हैं. जबकि बरसात में काफी संख्या में सांप सड़कों पर टहलने लगते हैं. हर साल सांप के काटने की वजह से काफी संख्या में लोगों की जान जाती है. कई ऐसे विषैले सांप होते हैं जिनके काटने से लोगों की मौत हो जाती है. हालांकि ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें कोबरा सांप काटता है फिर भी उनकी जान बच जाती है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

कम है मौत का आंकड़ा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 5 से 10 प्रतिशत मौतें कोबरा के काटने के कारण होती हैं. हालांकि कोबरा काटने के बाद मौतों के आंकड़ों में अन्य सांपों की तुलना में कम है. ऐसा कहा जाता है कि कोबरा का जहर मुख्य तौर पर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसका इलाज एंटीवेनम हो सकता है. जिन लोगों को कोबरा काटता है उसमें से लगभग 20 से 30 प्रतिशत लोग काटने के बाद भी नहीं मरते हैं. उसकी बाइट ड्राई होती है.

बन जाता है निशान

ड्राई बाइट में उसके काटने का निशान बन जाता है पर मौत नहीं होती है. क्योंकि कोबरा अपना जहर बाहर नहीं निकालता है. ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जहर कोबरा के विष की थैली में होता है और जिसे ये काटता है एक बार में 7 मिलीलीटर के आसपास जहर निकाल देता है. अगर किसी के शरीर में ये पूरा जहर फैल जाए तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है. एक व्यक्ति को काटने के बाद सांप का जहर 6 से 7 दिन बाद दोबारा बनता है, ऐसे में इसी बीच अगर को किसी को काटता है तो 6-7 दिन तक विष नहीं निकाल पाता, ऐसी स्थिति में निशान तो रह जाता है पर जहर नहीं निकलता है.

हो सकती है उल्टी

ड्राई बाइट की वजह से सूजन उल्टी भी हो सकती है. जितने मामले सामने आते हैं उसमें 20% से 30% मामलों में ड्राई बाइट करता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोबरा की विष की थैली में कुल मिलाकर लगभग 200 से 500 मिलीग्राम तक विष होता है और जब ये काटता है तो एक साथ काफी ज्यादा विष छोड़ देता है. इसके काटने की वजह से हाथी तक की जान जा सकती है.