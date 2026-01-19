रनवे बनने से पहले निकला ‘खजाना’, पोलैंड एयरपोर्ट साइट से मिला 7000 साल पुराना ‘इतिहास’; वैज्ञानिक भी हो गए हैरान

Ancient Human History Discovery: पोलैंड के माजोविया इलाके में बारानोव के पास सेंट्रल्नी पोर्ट कोमुनिकाचनी नाम का एक नया एयरपोर्ट बनाया जाना था. वहां नियमों के मुताबिक भारी निर्माण से पहले जमीन की जांच जरूरी होती है. इसी जांच के दौरान यहां बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू की गई. उस वक्त जमीन के नीचे छिपा हजारों साल पुराना इतिहास सामने आ गया.

यूरोप में 1992 से लागू नियमों के तहत ऐसे मामलों में रेस्क्यू आर्कियोलॉजी की जाती है, जिससे निर्माण से पहले ऐतिहासिक सबूतों को बचाया जा सके. इस पूरे काम की देखरेख माजोवियन प्रांतीय विरासत संरक्षण कार्यालय कर रहा है. वरिष्ठ निरीक्षक जोआना गावरोंस्का इस खुदाई को सही से मैनेज कर रही हैं, ताकि तेज रफ्तार निर्माण में किसी तरह का नुकसान न हो सके.

खेती की शुरुआत के निशान

एयरपोर्ट साइट पर सबसे पुराने सबूत न्यू स्टोन ऐज काल के मिले हैं. उस दौर में लोग जंगल काटकर खेती करने लगे थे. यहां गड्ढे, पत्थर के औजार और चकमक पत्थर की धारें मिली हैं. इनसे पता चलता है कि लोग पत्थरों से औजार बनाते थे. कई बार ऐसे निशान थोड़े समय के ठहराव को दिखाते हैं. आसपास की मिट्टी देखकर लंबे समय की बसावट का अंदाजा लगाया जाता है.

कांस्य युग से लौह युग तक

बता दें, ऊपरी परतों में कांस्य युग के भंडारण गड्ढे और चूल्हों की राख मिली है. इससे साफ है कि लोग खाना पकाते और अनाज जमा करते थे. छोटे कांसे के टुकड़े बताते हैं कि उस समय तांबा और टिन दूर-दूर से लाए जाते थे. व्यापार भी होता था. इसके बाद लौसाटियन संस्कृति के अवशेष मिले, जिनमें भट्ठियां, भंडारण गड्ढे और जमीन के अंदर बने घर शामिल हैं.

रोमन दौर और मध्यकाल

खुदाई में प्रजेवोर्स्क संस्कृति के निशान भी मिले हैं. यह रोमन काल से जुड़े हैं. यहां कब्रें और कचरे के गड्ढे मिले हैं. जिनसे उस समय की परंपराओं का पता चलता है. मध्यकाल की परतों में कुएं और चूल्हे मिले हैं. यह पानी और आग के इस्तेमाल को दिखाते हैं. लकड़ी के हिस्सों से पेड़ों के छल्लों के जरिए समय तय किया गया है, हालांकि गीली जमीन में लकड़ी हर जगह नहीं बच पाती है.

आधुनिक दौर और जांच

1500 से 1700 के बीच के समय के कांच के टुकड़े, मिट्टी के पाइप और घरेलू सामान भी मिले हैं. सबसे ज्यादा संख्या मिट्टी के बर्तनों की है, जिनके आकार और डिजाइन से समय का अंदाजा लगाया जाता है. हर चीज की सही जगह और परत का रिकॉर्ड रखा जाता है. कोयले और हड्डियों की लैब जांच से उम्र तय होती है. एक्स-रे से अंदर की हालत देखी जाती है.

बता दें कि खुदाई के बाद चीजों को साफ कर सुरक्षित किया जाता है. फिर म्यूजियम भेजा जाता है. वैज्ञानिक कहते हैं कि अलग-अलग दौर के निशान एक ही जगह मिले हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि यहां लगातार बसावट रही है. फिर भी यह खोज से यह पता चलता है कि कैसे एक ही इलाके में खेती से लेकर कस्बों तक का सफर तय हुआ. अब यह तय करेगा कि इन खोजों को लोग कितनी आसानी से देख और समझ पाएंगे.

