अंतरिक्ष से आया रहस्यमयी सिग्नल...क्या एलियंस ने भेजी गामा किरणें? वैज्ञानिकों की नई खोज ने दुनिया को चौंकाया!
Alien Signal From Space: वैज्ञानिकों को हमारी आकाशगंगा के बाहर एक गामा किरण विस्फोट मिला है. यह बहुत ही पावरफुल है और काफी लंबे समय तक चला.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:01 AM IST
Science News in Hindi: वैज्ञानिकों को हमारी आकाशगंगा के बाहर एक बहुत ही तेज गामा किरण(Gama Rays)विस्फोट की खोज की है. बता दें कि, यह विस्फोट बहुत ही पावरफुल है और काफी लंबे समय तक भी चला. वैज्ञानिकों ने जुलाई में पहली बार देखे गए इस अनोखे विस्फोट का अध्ययन करने के लिए Hubble जैसी मजबूत दूरबीन का इस्तेमाल किया गया. खगोलविदों ने मंगलवार को बताया कि ऐसा विस्फोट पहले कभी नहीं देखा गया था.

कब तक दिखीं ये गामा किरणें?
वैज्ञानिकों का कहना है कि गामा किरणों के ये विस्फोट पूरे दिन तक दिखाई दिए जो काफी अजीब बात है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये विस्फोट आमतौर पर सिर्फ कुछ मिनटों या मिलीसेकंड तक ही चलते हैं. ये तब होते हैं जब कोई तारा खत्म हो रहा होता है या फिर कोई होल उसके टुकड़े-टुकड़े कर दे.

इसके पीछे क्या कारण है?
वैज्ञानिकों के लिए इतना लंबा और बार-बार होने वाला गामा रे विस्फोट रहस्य का विषय है. इसकी जगह का पता लगाने के लिए अभी और भी खोज करने की जरूतर है. हालांकि, वैज्ञानिक इसपर पहले भी शोध करते रहें हैं लेकिन ये कहां से आते हैं, इसकी सटीक जानकारी मिलना अभी भी बाकी है.

क्या होते हैं गामा किरण विस्फोट?
Gama Rays Burst अंतरिक्ष में होने वाली सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली घटनाओं में से एक है. ये दूर की आकाशगंगाओं में होते हैं और इनमें से गामा किरणों की तेज चमक निकलती है. ये विस्फोट कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक चल सकते हैं. ये तब होते हैं जब एक बहुत बड़ा तारा टूटकर ब्लैक होल बनाता है या फिर जब 2 न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं. अगस्त में, यूरोप के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में अपने शोध के नतीजे बताए.

