Pratush: भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया 'क्रेडिट कार्ड' के साइज का अंतरिक्ष यान, सुलझाएगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य
Pratush: भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया 'क्रेडिट कार्ड' के साइज का अंतरिक्ष यान, सुलझाएगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य

Credit Size Computer: भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही छोटा अंतरिक्ष यान बनाया है जो चंद्रमा के दूर वाले हिस्से की परिक्रमा करेगा. ये वो जगह है जहां सबसे कम रेडियो तरंगें हैं. इस जगह पर धरती से आने वाला रेडियो शोर नहीं पहुंचता. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:28 PM IST
Pratush: भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया 'क्रेडिट कार्ड' के साइज का अंतरिक्ष यान, सुलझाएगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य

Science Latest News: भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रेडिट कार्ड के साइज का अंतरिक्ष यान बनाया है जो चांद के दूर वाले हिस्से की परिक्रमा करेगा. यह सबसे शांत जगह है जहां रेडिया शोर भी नहीं पहुंचता. इस मिशन का मुख्य काम ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओम से आने वाले कमजोर रेडियो सिग्नल का पता लगाना है. इन सिग्नल्स की मदद से ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों को खोल सकते हैं. इसका नाम प्रतुश(Pratush)है जिसपर खास रेडियोमीटर 21-सेमी के रेडियो सिग्नल को पकड़ सकते हैं जो कॉस्मिक डॉन(Cosmic Dawn)से आ रहे हैं. अगर यह अंतरिक्ष यान धरती के पास होता तो ये शोर के कारण इन संकेतों को सुन नहीं पाता.

कैसे काम करेगा प्रतुश?
इस छोटे अंतरिक्ष यान के बीच में रास्पबेरी पाई(Raspberry Pi)पर आधारित एक छोटा कंप्यूटर है. यह कंप्यूटर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है जैसे कि रेडियोमीटर का एंटीना, रिसीवर और डेटा-प्रोसेसिंग चिप. यह छोटा कंप्यूटर अंतरिक्ष से आने वाले डाटा को इकट्ठा करता है, सभी हिस्सों को एक साथ चलाता है और जरूरी जांच करता है. यह सब कुछ बहुत ही कम जगह, कम वजन और कम बिजली में करता है जो स्पेस मिशन के लिए बहुत जरूरी है.

यह भी पढें: धरती के नीचे 20,000 टन...चीन ने सबसे ताकतवर 'घोस्ट पार्टिकल' ट्रैकर का किया उद्घाटन

कैसे लगाएगा संकेतों का पता?
जांच में पता चला कि, इस छोटे कंप्यूटर वाला यह सिस्टम बहुत ही संवेदनशी है. यह सैकड़ों घंटों में रिसीवर के शोर को बहुत ही कम कर देती है जिससे यह दूर से आ रहे कमजोर संकेतों का भी पता लगा सकता है. आगे जो सुधार और अंतरिक्ष के लिए खास हार्डवेयर बनाए जा रहे हैं, उनसे यह सिस्टम और भी ज्यादा भरोसेमंद और सटीक जानकारी देने में सक्षम हो पाएगा.

क्या है Pratush का मिशन?
क्रेडिट कार्ड के साइज के छोटा सा अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड के शुरुआती रेडियो संकेतों को सुनकर यह पता लगाएगा कि पहले तारों ने ब्रह्मांड को कैसे बनाया. इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी और भी जानकारी मिल सकती है. आसान शब्दों में कहें तो, एक छोटा कंप्यूटर चांद के शांत वातावरण से हमारे ब्रह्मांड के जन्म की आवाज सुनने के लिए तैयार है जो मानवता के सबसे बड़े सपनों में से एक है. 

यह भी पढें: Watch: NASA के एस्ट्रोनॉट ने शेयर किया अंतरिक्ष से 'लॉल ऑरोरा' का वीडियो, देखिए ये अद्भुत नजारा

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

