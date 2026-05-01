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Hindi Newsविज्ञानइस रेगिस्तान में छिपा है दुनिया का सबसे महंगा खजाना, कीमत इतना कि छूने को भी तरसते हैं लोग

इस रेगिस्तान में छिपा है दुनिया का सबसे 'महंगा खजाना', कीमत इतना कि छूने को भी तरसते हैं लोग

Arizona Petrified Forest: जब भी खजाने का नाम आता है, तो दिमाग में तुरंत चमकता हुआ सोना या बेशकीमती हीरे आते हैं. लेकिन अमेरिका के एरिजोना के रेगिस्तान में एक ऐसा खजाना बिखरा है, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना लगभग असंभव है. यह खजाना धातु नहीं, बल्कि पत्थर बन चुके वे प्राचीन पेड़ हैं जो पिछले 22.5 करोड़ सालों से धरती का इतिहास अपने सीने में दफन किए हुए हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 12:07 PM IST
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इस रेगिस्तान में छिपा है दुनिया का सबसे 'महंगा खजाना', कीमत इतना कि छूने को भी तरसते हैं लोग

Arizona Petrified Forest: दुनिया में जब भी कीमती खजाने की बात होती है, तो सबसे पहले जिक्र सोना, चांदी या फिर बेशकीमती हीरे का होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के एरिजोना राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में एक ऐसा खजाना बिखरा हुआ है, जिसके आगे सोने की चमक भी फीकी पड़ सकती है? यह कोई धातु का खजाना नहीं बल्कि पत्थर बन चुके वे पेड़ हैं जो पिछले 225 मिलियन यानी 22.5 करोड़ सालों से धरती के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए हैं.

अमेरिका के एरिजोना के ऊबड़-खाबड़ इलाकों मौजूद पेड़ साधारण लकड़ी के नहीं, बल्कि पत्थर के बन चुके हैं. लगभग 225 मिलियन साल पहले पुराने ये अवशेष उस समय के हैं, जब धरती पर डायनासोरों का राज शुरू हुआ था.

कैसे बनी लकड़ी से पत्थर?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह कोई जादू नहीं बल्कि एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसे पर्मिनरलाइजेशन कहते हैं. करोड़ों साल पहले जब ये पेड़ गिरकर नदियों के कीचड़ और ज्वालामुखी की राख में दबे, तो वहां ऑक्सीजन ही खत्म हो गई. फिर समय के साथ सिलिका से भरा भूजल इन पेड़ों की कोशिकाओं में समा गया. जैसे-जैसे लकड़ी का असली हिस्सा खत्म हुआ, उसकी जगह क्वार्ट्ज और जैस्पर जैसे खनिजों ने ले ली. लोहे और मैंगनीज की वजह से इन पत्थरों में आज इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं.

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वैज्ञानिकों के लिए क्यों है यह अनमोल?

ये पत्थर के पेड़ असल में बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल हैं. नेशनल पार्क सर्विस के रिसर्चर्स बताते हैं कि इन लकड़ियों में मौजूद छोटे-छोटे क्रिस्टल की सहायता से वैज्ञानिक  रेडियो-आइसोटोपिक डेटिंग कर सकते हैं. इससे पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन की सही समय तैयार करने में भी मदद मिल सकती है. ये पेड़ पुराने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह होते हैं, जिनमें करोड़ों साल पहले की हवा, नमी का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होता है.

प्राचीन जीवन का सुराग

अमेरिका के एरिजोना का यह जंगल दुनिया में सबसे बड़ा पत्थरों का जंगल माना जाता है. जहां न सिर्फ पेड़, बल्कि उस दौर के मगरमच्छ जैसे दिखने वाले फाइटोसॉर जैसे शुरुआती डायनासोरों के भी अवशेष मिले हैं. इन सबको मिलाकर वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लाखों साल पहले धरती का वातावरण कैसा था और जीवों ने खुद को बदलते माहौल में कैसे ढाला.

(ये भी पढ़ेंः तारा तो मर गया, पर चीख अब भी गूंज रही है! अंतरिक्ष में हर 20 दिन पर हो रही ये हलचल)

एक टुकड़ा हटाने से बर्बाद हो सकती है रिसर्च

सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बेशकीमती खजाने को पर्यटकों से बचाना एक बड़ी चुनौती है. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर कोई पर्यटक यहां से लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा भी हटाता है, तो उसका ऐतिहासिक संदर्भ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. खास बात यह है कि इस पार्क में एक खास जगह है जिसे Conscience Pile कहते हैं. यहां वे पत्थर वाली लकड़ियां रखी हैं, जिन्हें लोग पहले अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें वापस लौटा दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये पत्थर उनके लिए बदकिस्मती ला रहे हैं.  

(ये भी पढ़ेंः धरती के बंजर जमीन पर मौजूद है 'विशाल आंख', आसमान की तरफ देखती है, नासा ने खोला राज)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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