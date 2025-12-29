18,248 साल पहले लगाया था दिमाग... बर्फ में दबी मिली मैमथ के हड्डियों का घर; Ice Age के प्राचीन शिकारी करते थे इसका इस्तेमाल

Mezhyrich bone structures: पूर्वी यूरोप के मेजीरिच इलाके में बर्फीली धरती में छिपी अद्भुत खोज ने इतिहास को नई दिशा दी है. यहां आर्कियोलॉजिस्टों ने 1960 और 70 के दशक में चार गोलाकार संरचनाएं खोजीं, जिन्हें विशाल मैमथ की हड्डियों से बनाया गया था. ये ढ़ांचे केवल घर नहीं थे, बल्कि उसमें आग जलाने की जगह, कचरा गड्ढे और उपकरण बनाने के क्षेत्रों के साथ बने थे, जो उस समय के शिकारी समाज की जीवनशैली को समझाने का काम करते हैं.

हाल ही में शोधकर्ताओं ने इन हड्डियों से बनी संरचनाओं की उम्र को और अधिक सटीकता से निर्धारित किया है. उन्होंने छोटी जानवरों की हड्डियों जैसे लोमड़ी, खरगोश और भेड़ियों की हड्डियों का विश्लेषण किया, इससे पता चला कि संरचना 4 लगभग 18,248 से 17,764 साल पहले बनाई गई थी. यह समय ग्लेशियल मैक्सिमम के तुरंत बाद का है, जब धरती अत्यधिक ठंडी और कठोर थी.

मेमथ की हड्डियों से बने ये गोलाकार आश्रय लगभग 24 वर्ग मीटर में फैले हुए थे. नींव में विशाल हड्डियां और खोपड़ियां जमीन में खड़ी की गई थीं, जबकि ऊपरी हिस्से पर हड्डियों और दांतों को वजन के रूप में रखा गया. इस तरह के ढ़ांचे ठंडी हवाओं से संरक्षण प्रदान करते थे. इसके अंदर शिकार के उपकरण, आग जलाने के अवशेष और कटे हुए जानवरों की हड्डियां मिलीं, जो यह दिखाती हैं कि ये स्थान अस्थायी रहने और घरेलू गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे.

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जब लकड़ी की कमी होती थी, तब ये लोग हड्डियों को ईंधन के रूप में जलाते थे. इसके अलावा, यह स्थान बार-बार उपयोग किए जाने वाला, लेकिन लगातार रहने का स्थल नहीं था. प्रत्येक संरचना एक तरह के आवासीय मॉड्यूल की तरह थी, जहां शिकारी कुछ समय रहते, अपने काम करते और फिर चले जाते थे.

इस खोज से यह साबित होता है कि इस समय के लोग अत्यंत चालाक और पर्यावरण के अनुकूल थे. उन्होंने प्राचीन और बड़े जानवरों की हड्डियों का उपयोग आश्रय, उपकरण और ईंधन बनाने में किया. मेजीरिच का यह स्थल केवल एक अस्थायी ठिकाना था, लेकिन यह हमें उस समय के कठिन मौसम में जीवन बिताने की रणनीतियों की जानकारी देता है.

