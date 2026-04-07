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Hindi Newsविज्ञानArtemis 2: चांद से हेलो और धरती से राष्ट्रपति का जवाब, ट्रंप ने बताया अंतरिक्ष में अमेरिकी दबदबे का नया प्लान

Artemis 2: चांद से 'हेलो' और धरती से राष्ट्रपति का जवाब, ट्रंप ने बताया अंतरिक्ष में अमेरिकी दबदबे का नया प्लान

Donald Trump Artemis 2 Address: जब आर्टेमिस II (Artemis II) का ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के पिछले हिस्से से मुड़कर वापस धरती की ओर बढ़ रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने व्हाइट हाउस से एस्ट्रोनॉट्स को संबोधित किया. ट्रंप ने न केवल इस उपलब्धि की सराहना की, बल्कि इसे अमेरिकी 'स्पेस सुपरियोरिटी' का प्रतीक बताया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:44 PM IST
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Artemis 2: चांद से 'हेलो' और धरती से राष्ट्रपति का जवाब, ट्रंप ने बताया अंतरिक्ष में अमेरिकी दबदबे का नया प्लान

Donald Trump Artemis 2 Address: अंतरिक्ष की गहराइयों में नया इतिहास रचने के बाद, जब Artemis-2 के चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद के 'डार्क साइड' से बाहर निकले, तो उनका स्वागत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया. व्हाइट हाउस से सीधे प्रसारण के जरिए ट्रंप ने इन मॉडर्न डे पायोनियर्स (Modern-day Pioneers) से बात की और इस मिशन को अमेरिका की स्पेस सुपीरियॉरिटी (Space Superiority), मतलब अंतरिक्ष में सबसे आगे, बताया. ट्रंप के इस संबोधन में सिर्फ बधाई नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश भी था कि अंतरिक्ष की रेस में अब एक नया और शक्तिशाली अध्याय शुरू हो चुका है. उनका कहना है कि अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका अब सबसे आगे निकल चुका है.

ट्रंप ने एस्ट्रोनॉट्स को बताया मॉडर्न-डे पायोनियर्स

ट्रंप ने चारों एस्ट्रोनॉट्स (रीद वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन) की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्हें 'मॉडर्न-डे पायोनियर्स' बताया. उन्होंने कहा कि आपने आज इतिहास रच दिया है और पूरे अमेरिका को गौरवान्वित किया है. इंसानों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, जो आप कर रहे हैं. इसके साथ ही ट्रंप ने नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजकमैन (Jared Isaacman) के नेतृत्व की भी तारीफ की.

अंतरिक्ष में 'अमेरिकी दबदबा'

ट्रंप का संबोधन केवल बधाई तक सीमित नहीं था, इसमें एक कड़ा संदेश भी छिपा था. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अंतरिक्ष की इस नई रेस में केवल प्रतियोगी नहीं है, बल्कि वह डोमिनेट (Dominate) करेगा. उन्होंने चांद को एक 'रणनीतिक फ्रंटियर' बताया और कहा कि अंतरिक्ष में सर्वोच्च होना अमेरिका की राष्ट्रीय प्राथमिकता है. ट्रंप ने वादा किया कि अब हम सिर्फ चांद पर उतरने नहीं, बल्कि वहां स्थायी बेस बनाएंगे और फिर 'मंगल ग्रह' (Mars) की तरफ आगे बढ़ेंगे.

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यह भी पढ़ें:- कैसे एक बेजुबान ने खोला था अंतरिक्ष का रास्ता? तभी चांद तक पहुंचा इंसान...

नासा एडमिनिस्ट्रेटर की तारीफ

ट्रंप ने अपने संबोधन में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन (Jared Isaacman) के नेतृत्व की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि इसाकमैन की दूरदर्शिता ने अमेरिका को डीप-स्पेस के मोर्चे पर फिर से 'अजेय' बना दिया है.

एस्ट्रोनॉट्स ने क्या कहा?

राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच भावुक हो गईं. उन्होंने इस सफर को विनम्रता (Humility) भरा बताया और कहा कि वे उन सभी लोगों के ऋणी हैं, जिन्होंने इस सपने को सच करने के लिए दिन-रात काम किया. वहीं मिशन के पायलट विक्टर ग्लोवर ने चांद के पीछे से दिखने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे का जिक्र किया. जब ट्रंप ने पूछा कि चांद के अंधेरे हिस्से (Far Side) में जाना कैसा रहा, तो पायलट विक्टर ग्लोवर ने कहा कि मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की और अपना काम जारी रखा. वहां के नजारे अद्भुत थे.

White House का न्योता

ट्रंप ने चारों एस्ट्रोनॉट्स रीद वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन को उनकी सुरक्षित वापसी के बाद ओवल ऑफिस (Oval Office) आने का न्योता भी दिया है. उन्होंने कहा कि पूरा देश उनकी बहादुरी की कहानियां सुनने का इंतजार कर रहा है.

क्या है ट्रंप का 'स्पेस विजन'?

ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन पर जोर दिया है. अब आर्टेमिस II की सफलता के साथ, वह इसे अपनी 'ग्रेट अमेरिकन कमबैक' की कहानी का हिस्सा बना रहे हैं. अमेरिका का लक्ष्य 2028 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और वहां एक स्थायी बेस बनाना है, जिससे अंतरिक्ष के संसाधनों पर अमेरिका का नियंत्रण रहे. 2019 में ट्रंप ने ही आर्टेमिस मिशन की नींव रखी थी.

यह भी पढ़ें:- धरती के नीचे मिला 'पाताल लोक'! वैज्ञानिकों खोज ली करोड़ों साल पुरानी दुनिया...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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