Advertisement
trendingNow12960422
Hindi Newsविज्ञान

कैसे बनाएं परफेक्ट चाय? ब्रिटेन के चाय स्पेशलिस्टों का दावा- 90 फीसदी लोगों को नहीं पता ये तरीका

How to Make Perfect Tea: परफेक्ट चाय कैसे बनाएं इसके बारे में ये सभी तर्क घरों, कर्मचारी कक्षों, दोस्तों के बीच और यहां तक कि टिकटॉक पर भी बार-बार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जोर देते हैं कि या तो उनका तरीका सही है या कोई तरीका नहीं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे बनाएं परफेक्ट चाय? ब्रिटेन के चाय स्पेशलिस्टों का दावा- 90 फीसदी लोगों को नहीं पता ये तरीका

भारतीय लोगों को चाय से काफी गहरा लगाव है. चाय हमारे लिए सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति, सामाजिक मेलजोल और भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा होती है. हम अच्छी चाय का स्वाद लेने के लिए कई किलोमीटर तक निकल जाते हैं. भारत में चाय की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी. अब तो चाय भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. अब ब्रिटेन में चाय को लेकर नए शोध सामने आए हैं. इसमें ब्रिटेन के कुछ शीर्ष विशेषज्ञों ने एक परफेक्ट चाय बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी है. डेली मेल से बातचीत करते हुए इन चाय स्पेशलिस्टों ने बताया है कि हम एकदम परफेक्ट चाय कैसे बनाएं? इनके मुताबिक चाय को बनाने के लिए पानी को कितना उबालना चाहिए उसमें ऐसी क्या वो गोपनीय चीजें डालनी चाहिए जिससे कि चाय में कोई कमी न रह जाए.

अब पूरे ब्रिटेन से चार चाय बनाने के विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम रूप से सर्वश्रेष्ठ चाय कैसे बनाई जाए? इसको लेकर ब्रिटेन की प्रसिद्ध तीन शताब्दी पुरानी ट्विनिंग्स टी कंपनी के स्टीफन ट्विनिंग और यूके टी एडवाइजरी पैनल की सदस्य और आहार विशेषज्ञ डॉ. कैरी हक्सटन ने अपने शीर्ष सुझाव साझा किए हैं हैं.  एंजेला प्राइस, एक चाय सलाहकार और एल्बियन टी की संस्थापक और 1994 से ब्रिटिश चाय ब्रांड बर्चाल टी के मैनेजिंग डायरेक्टर डैन ग्राहम ने भी अपनी बुद्धिमान सलाह दी है. आइए आपको बताते हैं परफेक्ट चाय कैसे बनाए इस पर ब्रिटेन के चाय विशेषज्ञों ने क्या कहा?

अच्छी चाय को लेकर क्या करें, हर जगह छिड़ी है बहस
ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसका नाम है Hallowed Cup of Tea (चाय का पवित्र प्याला). इस संस्थान में हाल में ही एल्डी के किए गए शोध के मुताबिक हममें से 72 फीसदी लोग दिन भर में औसतन 4 कप चाय पीते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक आदर्श चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? यह निश्चित रूप से ब्रितानियों के बीच सबसे विवादास्पद बहसों में से एक है. क्या आपको पहले दूध डालना चाहिए या उबलता पानी और टी बैग को कितनी देर तक रहने देना चाहिए? एक अच्छी चाय के बारे में ये सभी तर्क घरों, कर्मचारी कक्षों, दोस्तों के बीच और यहां तक कि टिकटॉक पर भी बार-बार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जोर देते हैं कि या तो उनका तरीका सही है या कोई तरीका नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

परफेक्ट चाय के लिए ताजा और ठंडा पानी चुने 
स्टीफन ट्विनिंग ने डेली मेल को बताया कि एक आदर्श चाय में दो 'प्रमुख सामग्रियां' होनी चाहिए, उन्होंने समझाया 'एक है चाय और उसकी गुणवत्ता, दूसरा है पानी - वह पानी इसका प्रमुख हिस्सा होगा.' कॉर्पोरेट संबंधों के निदेशक और ट्विनिंग परिवार की 10वीं पीढ़ी के सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत विधि साझा करते हुए उन्होंने एक 'जादुई सामग्री' का खुलासा किया.' उन्होंने समझाया कि मैं अपनी केतली से पहले से उबाला हुआ पानी खाली कर देता हूं और नल से ताज़ा ठंडा पानी डालता हूं. इस देश में नल का पानी बहुत अच्छा है.' उन्होंने बताया कि ताजा ठंडे पानी में वो जादुई सामग्री होती जो चाय को परफेक्ट बनाती है. क्योंकि ताजा पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है.'

चाय बागान की ऊंचाई और मौसम भी है अच्छी चाय होने का बड़ा कारक
घुली ऑक्सीजन (डीओ) जलाशय में मौजूद आणविक ऑक्सीजन, या O₂, गैस की मात्रा है. जो विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे दिन में 10-15 कप चाय पीते हैं ऐसे लोगों को चाय का स्वाद बेहतरीन बनाने के लिए पानी में ज्यादा ऑक्सीजन वाला पानी या ताजा पानी लेना चाहिए. हालांकि पहले से उबाले हुए पानी या नल से निकले हुए पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. जिसकी वजह से उसमें स्वाद कम होता है. स्टीफन ने आगे बताते हुए इस मिथक को खारिज किया कि खुलीपत्ती वाली चाय टी बैग की तुलना में बेहतर स्वाद देती है. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 'टी बैग कहां से आया है. स्टीफन ने आगे कहा कि चाय वाइन की तरह है. यह उस क्षेत्र की ऊंचाई और मौसम की स्थिति से प्रभावित होती है जहां इसे उगाया जाता है.

टी बैग को चम्मच से बिलकुल न दबाएं
स्टीफन ट्विनिंग ने चाय प्रेमियों को यह भी निर्देश दिया कि उबलते हुए पानी में दूध को सबसे अंत में डालें और टी बैग को कम से कम तीन मिनट तक उबलने दें. अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि टी बैग को चम्मच से न दबाएं.' टी बैग को चम्मच से दबाए जाने के बाद रंग तेजी से बाहर निकलता है और आप सोचते हैं कि आप की चाय अब बेहतरीन बनने जा रही है. लेकिन स्टीफन ने समझाया कि ऐसा नहीं है. इसका समाधान करने के लिए उन्होंने एक चायदान का उपयोग करने का सुझाव दिया। इस तरह टी बैग को पानी में शांति से उबलने दिया जाता है जबकि इसका स्वाद 'स्वाभाविक रूप से' निकलता है. इसमें इस दौरान चीनी बिलकुल भी न डालें.

डॉक्टर कैरी हक्सटन ने बताया परफेक्ट चाय कैसे बनाएं
वहीं डॉ. कैरी हक्सटन ने अपनी आदर्श चाय की राय देते हुए बताया कि चाय के कप में बिल्कुल भी चीनी की जरूरत नहीं है. यह चाय के स्वाद को पूरी तरह से दबा देती है. प्रत्येक कप या मग के लिए एक टी बैग या एक गोल चम्मच खुली चाय का उपयोग करें. एक और चाय विशेषज्ञ जिनका चाय उद्योग में 25 वर्षों का अनुभव है और जिन्होंने एनएचएस के लिए काम किया है उन्होंने भी यह भी जोर दिया कि टी बैग से 'पूरा स्वाद' प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे कम से कम तीन से चार मिनट तक उबलने दिया जाए.

यह भी पढ़ेंः 90% लोग नहीं जानते कैसे अचानक विलुप्त हो गए डायनासोर? वैज्ञानिकों ने किया खुलासा!

डैन ग्राहम ने बताया पानी उबलते ही टी बैग पर डालें
वहीं 1994 से ब्रिटिश चाय ब्रांड बर्चाल टी के प्रबंध निदेशक डैन ग्राहम जिनके लिए अपने कर्मचारियों के साथ प्रति सप्ताह लगभग 5,000 चाय का टेस्ट लेना शामिल होता है लेना शामिल है वो अपनी व्यक्तिगत चाय पर गर्व करते हैं. उन्होंने चाय प्रेमियों को सलाह दी कि वे गुणवत्तापूर्ण ब्रांडों में निवेश करें क्योंकि सस्ते ब्रांडों के साथ आदर्श चाय बनाना असंभव है. जैसे ही केतली में पानी उबल जाए उस पानी को सीधे टी बैग पर डालें यह बहुत महत्वपूर्ण है.' उन्होंने निर्देश दिया। 'अगर आप ऐसा करते हैं तो यह (टी बैग) गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, जिससे टी बैग के अंदर चाय की पत्तियों को हिलने और घूमने के लिए अधिक जगह मिलेगी.'

परफेक्ट चाय के लिए चुनें बकरी का दूध
इसके बाद उन्होंने कहा कि टी बैग को 'एक तरफ से दूसरी तरफ' धीरे-धीरे हिलाएं और लोगों को जोरदार चेतावनी दी कि कप से टी बैग निकालने से पहले उसे न निचोड़ें. टी बैग को अंत में निचोड़ने की समस्या यह है कि आपके कप में कुछ कड़वाहट आ जाएगी. उनकी आदर्श चाय की गुप्त सामग्री शायद अपरंपरागत रूप से बकरी का दूध है. यह काफी हल्का होता है और चाय को रंग में अतिरिक्त चमक देता है. लेकिन अगर यह आपको पसंद नहीं है तो डैन ने पूर्ण फैटीय दूध की बजाए हाफ टोंड दूध का इस्तेमाल करने की सलाह दी.

एंजेला प्राइस ने बताया कि टी बैग छोड़ें और खुली चाय पत्ती चुनें
एक चाय सलाहकार और एल्बियन टी की संस्थापक एंजेला प्राइस ने अपनी राय देते हुए जोर देकर कहा कि खुली चाय एक आदर्श कप चाय बनाती है. क्योंकि यह इसका प्योर फॉर्मेट है. उन्होंने यह भी कहा कि आपके घर में चाय को रखने का तरीका भी चाय के स्वाद के परिणाम को निर्धारित करता है. उन्होंने बताया कि चाय अपने बगल रखी हुई चीजों की महक को अवशोषित कर लेती है जिसकी वजह से किचन में रखे मसालों का टेस्ट भी कभी-कभी आपकी चाय में आने लगता है. ऐसे में आपको अपनी चाय पत्ती को सीलबंद कंटेनर में तेज गंध वाले उत्पादों से दूर रखनी चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः कभी हरी तो कभी नीली...इन झीलों में उतरता था 'राक्षस',वैज्ञानिक भी हो जाते थे भौच्चके

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Britaintea

Trending news

3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?