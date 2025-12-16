वैज्ञानिकों ने खोजा ‘चमकता खजाना’! उठ गया कई रहस्यों से पर्दा, डायनासोर के गले और पेट से मिली हैरान करने वाली चीज

Jurassic Dinosaur Fossil Discovery: करीब 16.3 करोड़ साल पहले धरती पर रहने वाले एक छोटे शाकाहारी डायनासोर Pulaosaurus qinglong का जीवाश्म चीन के किंगलॉन्ग काउंटी में मिला है. यह इलाका पहले से ही जुरासिक काल के जीवाश्मों के लिए जाना जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि उस दौर में यह क्षेत्र नम और ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से जीवाश्म अच्छी हालत में पाया गया. यह 28 इंच लंबा था और इसका कंकाल लाल रंग के सैंडस्टोन पत्थर में मुड़ा हुआ मिला. सबसे खास बात यह रही कि इसकी हड्डियां अपनी प्राकृतिक स्थिति में जुड़ी हुई थीं, जिससे वैज्ञानिक इसके बैठने, चलने और खाने के तरीके को समझ पाए.

पेट में मिले बीज और छोटे पत्थर

इस जीवाश्म के पेट के अंदर छोटे-छोटे पत्थर और बीजों के निशान भी मिले हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि यह डायनासोर पौधों को खाता था. ऐसा कहा जा रहा है कि यह अपने दांतों से पौधों को काटता था और पाचन में मदद के लिए जानबूझकर छोटे पत्थर भी निगलता था. पेट में बीजों की मौजूदगी डायनासोर के खान-पान का अब तक का सबसे ठोस सबूत है.

गले में मिला ‘वॉइस बॉक्स’

इस खोज को सबसे हैरान करने वाली चीज डायनासोर के निचले जबड़े के पास मिला उसका ‘वॉइस बॉक्स’ है. डायनासोर के नरम अंग जीवाश्म नहीं बन पाते, लेकिन यहां वॉइस बॉक्स की हड्डियां साफ नजर आईं. ये हड्डियां हवा के बहाव को कंट्रोल करने और आवाज निकालने में मदद करती थीं. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संकेत देता है कि यह डायनासोर किसी न किसी तरह की आवाज निकाल सकता था. ऐसा हो सकता है कि इसकी आवाज आज के पक्षियों से मिलती-जुलती रही हो. यह खोज डायनासोर की आवाज को लेकर अब तक की सबसे मजबूत जानकारी मानी जा रही है.

जीभ और खाने का तरीका

इस जीवाश्म में हायॉइड हड्डी का हिस्सा भी मिला है. यह जीभ को सहारा देती है. हालांकि यह हड्डी छोटी थी, जिससे पता चलता है कि इस डायनासोर की जीभ ज्यादा लचीली नहीं थी. इसका मतलब यह हो सकता है कि यह पक्षियों की तरह जीभ घुमाकर खाना नहीं खाता था, बल्कि अपनी चोंच और दांतों से ही भोजन जुटाता रहा हो.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज डायनासोर के विकास, उनकी आवाज और भोजन की आदतों को समझने के लिए बहुत अहम है. बता दें कि इतने अच्छी तरह से सुरक्षित जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं. यह डायनासोर हमें यह दिखाता है कि करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले जीव कैसे खाते थे, कैसे पचाते थे और शायद कैसे आवाज निकालते थे.

