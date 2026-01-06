वैज्ञानिकों ने बनाया अद्भुत क्वांटम पदार्थ! दो सेकंड में खुला नया विज्ञान का रहस्य; अब होगा...

quantum dipolar: 1920 के दशक में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट का विचार दिया था. उन्होंने कहा था कि यदि कणों को शून्य के करीब तापमान पर ठंडा किया जाए, तो वे एक ही क्वांटम अवस्था में मिल सकते हैं. 1990 के दशक में कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगात्मक रूप से साबित किया है. तब से BEC क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है.

हाल ही में, नीदरलैंड्स की रैडबाउड यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों के सहयोग से वैज्ञानिकों ने एक नई तरह का BEC बनाया है. इसमें सोडियम और सीजियम के दो परमाणु मिलकर डाइअटोमिक अणु बनाते हैं, और इसे शून्य के केवल पांच नैनोकेल्विन ऊपर तापमान पर बनाया गया है. इस नए कंडेन्सेट की खासियत इसका डाइपोलर होना है, यानी अणुओं में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज दोनों होते हैं, जिससे वे क्वांटम सिस्टम में आसानी से कंट्रोल और आपस में बातचीत कर सकते हैं.

अलग-अलग माइक्रोवेव फील्ड में किया इस्तेमाल

इस नए राज तक पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने दो अलग-अलग माइक्रोवेव फील्ड का इस्तेमाल किया, माइक्रोवेव गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस प्रयोग में उन्होंने अणुओं को सुरक्षित रखा और गैरजरूरी टकराव को रोका. इस विधि ने कंडेन्सेट की स्थिरता बढ़ा दी और वैज्ञानिकों को इसे लंबे समय तक अध्ययन करने का मौका दिया है.

इस डाइपोलर BEC ने दो सेकंड तक स्थिरता बनाए रखी. इस समय में सभी अणु एक जैसे व्यवहार करते हैं और पूरी तरह एक ही इकाई बन जाते हैं. सोडियम-सीजियम का चुनाव विशेष रूप से इस डाइपोलर BEC के लिए किया गया था. इस डाइपोलर विशेषता के कारण वैज्ञानिक बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से कणों की आपसी क्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं.

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह उपलब्धि केवल तकनीकी नहीं है बल्कि क्वांटम पदार्थ के नए और अजीबो-गरीब रूपों को देखने का दरवाजा खोलती है. इससे डाइपोलर स्पिन लिक्विड, क्रिस्टल जैसी संरचनाएं और अन्य अद्वितीय पदार्थों का अध्ययन संभव होगा. इस खोज से क्वांटम रसायन और कंडेन्स्ड मैटर फिजिक्स में नई दिशा मिली है और भविष्य में अन्य अणु प्रणालियों पर भी इसी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है.

