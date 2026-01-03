ब्रह्मांड का 'अदृश्य भूत' अब पकड़ा जाएगा, इंसानी नजरों से नहीं बच पाएगी ‘काली ताकत'; वैज्ञानिकों ने तैयार किया क्वांटम सेंसर

Japanese Scientists Research: डार्क मैटर को लेकर वैज्ञानिकों कान कहना है कि यह ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर पदार्थ का हिस्सा है. आज तक इसे सीधे देखा या पकड़ा नहीं जा सका है. इसकी वजह यह है कि डार्क मैटर न तो रोशनी छोड़ता है और न ही उसे रोकता है. कुछ थ्योरी तो यह भी कहती हैं कि डार्क मैटर बहुत ही हल्के कणों से बना हो सकता है. यह कण कम और लहर ज्यादा होते हैं. इसी कारण मौजूदा तकनीकें इसे पकड़ने में नाकाम रही हैं.

क्वांटम तकनीक से नई उम्मीद

टोक्यो यूनिवर्सिटी और चुओ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का नया हल ढूंढने की कोशिश की है. इस रिसर्च की अगुवाई हाजिमे फुकुदा नाम के वैज्ञानिक ने की है. उनकी टीम ने क्वांटम तकनीक पर आधारित एक खास सेंसर सिस्टम का प्रस्ताव रखा है. यह सिस्टम डार्क मैटर को टकराव से नहीं बल्कि उसकी चाल और दिशा को ट्रैक करके पहचानने की कोशिश करता है.

कैसे काम करता है यह नया सेंसर

डार्क मैटर को पकड़ने की कोशिश इस बात पर टिकी थी कि वह किसी परमाणु से टकराए और उससे हलचल पैदा हो जाए. हालांकि नया तरीका इससे अलग है. इसमें कई क्वांटम सेंसर एक साथ लगाए गए हैं. जो बहुत ही हल्की और कमजोर हलचल भी महसूस कर सकते हैं. अगर डार्क मैटर वहां से गुजरता है तो यह सेंसर उसके असर को रिकॉर्ड कर लेते हैं.

दिशा और रफ्तार भी होगी पता

इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ डार्क मैटर की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उसकी दिशा और गति के बारे में भी जानकारी देगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि सेंसरों के फैलाव और उनके आपसी तालमेल से यह पता लगाया जा सकता है कि डार्क मैटर किस दिशा से आया और कितनी तेजी से आगे बढ़ा था.

पुरानी तकनीकों से बेहतर है यह तरीका

पहले के तरीके खास सिद्धांतों पर निर्भर थे. मतलब यह कि अगर डार्क मैटर का व्यवहार थोड़ा अलग हुआ तो मशीनें उसे पकड़ ही नहीं पाती थीं. यह नया क्वांटम सिस्टम किसी एक तरह की क्रिया पर निर्भर नहीं करता है. यह सेंसरों से मिलने वाले डेटा के पैटर्न को देखकर नतीजा निकालता है. इससे यह ज्यादा लचीला और ज्यादा असरदार बन जाता है.

आपको बता दें कि फिलहाल यह तकनीक कागज और गणनाओं के लेवल पर है. इसे असली मशीनों में पूरी तरह आजमाया नहीं गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में जब क्वांटम तकनीक और बेहतर होगी तब इस सिस्टम को असली प्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

डार्क मैटर की मैपिंग

हाजिमे फुकुदा का कहना है कि आगे चलकर इस तकनीक से यह भी समझा जा सकता है, डार्क मैटर ब्रह्मांड में कहां-कहां फैला है. इससे सिर्फ उसकी चाल नहीं बल्कि उसका फैलाव भी मापा जा सकेगा. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि क्वांटम तकनीक आने वाले समय में हाई-एनर्जी फिजिक्स के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगी. रिसर्च से पता चलता है भले ही डार्क मैटर अभी भी हमारी आंखों से ओझल है लेकिन विज्ञान धीरे-धीरे उसके करीब पहुंच रहा है.

