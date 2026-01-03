Advertisement
trendingNow13062291
Hindi Newsविज्ञानब्रह्मांड का अदृश्य भूत अब पकड़ा जाएगा, इंसानी नजरों से नहीं बच पाएगी ‘काली ताकत; वैज्ञानिकों ने तैयार किया क्वांटम सेंसर

ब्रह्मांड का 'अदृश्य भूत' अब पकड़ा जाएगा, इंसानी नजरों से नहीं बच पाएगी ‘काली ताकत'; वैज्ञानिकों ने तैयार किया क्वांटम सेंसर

Quantum Sensor Technology: जापान के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक पर काम किया है. यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य माने जाने वाले डार्क मैटर को समझने में मदद कर सकती है. यह तकनीक इतनी एडवांस है कि वह उस चीज की हलचल पकड़ सकती है जिसे आज तक कोई टेलीस्कोप सीधे नहीं देख पाए है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रह्मांड का 'अदृश्य भूत' अब पकड़ा जाएगा, इंसानी नजरों से नहीं बच पाएगी ‘काली ताकत'; वैज्ञानिकों ने तैयार किया क्वांटम सेंसर

Japanese Scientists Research: डार्क मैटर को लेकर वैज्ञानिकों कान कहना है कि यह ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर पदार्थ का हिस्सा है. आज तक इसे सीधे देखा या पकड़ा नहीं जा सका है. इसकी वजह यह है कि डार्क मैटर न तो रोशनी छोड़ता है और न ही उसे रोकता है. कुछ थ्योरी तो यह भी कहती हैं कि डार्क मैटर बहुत ही हल्के कणों से बना हो सकता है. यह कण कम और लहर ज्यादा होते हैं. इसी कारण मौजूदा तकनीकें इसे पकड़ने में नाकाम रही हैं.

क्वांटम तकनीक से नई उम्मीद
टोक्यो यूनिवर्सिटी और चुओ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का नया हल ढूंढने की कोशिश की है. इस रिसर्च की अगुवाई हाजिमे फुकुदा नाम के वैज्ञानिक ने की है. उनकी टीम ने क्वांटम तकनीक पर आधारित एक खास सेंसर सिस्टम का प्रस्ताव रखा है. यह सिस्टम डार्क मैटर को टकराव से नहीं बल्कि उसकी चाल और दिशा को ट्रैक करके पहचानने की कोशिश करता है.

कैसे काम करता है यह नया सेंसर
डार्क मैटर को पकड़ने की कोशिश इस बात पर टिकी थी कि वह किसी परमाणु से टकराए और उससे हलचल पैदा हो जाए. हालांकि नया तरीका इससे अलग है. इसमें कई क्वांटम सेंसर एक साथ लगाए गए हैं. जो बहुत ही हल्की और कमजोर हलचल भी महसूस कर सकते हैं. अगर डार्क मैटर वहां से गुजरता है तो यह सेंसर उसके असर को रिकॉर्ड कर लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दिशा और रफ्तार भी होगी पता
इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ डार्क मैटर की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उसकी दिशा और गति के बारे में भी जानकारी देगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि सेंसरों के फैलाव और उनके आपसी तालमेल से यह पता लगाया जा सकता है कि डार्क मैटर किस दिशा से आया और कितनी तेजी से आगे बढ़ा था.

पुरानी तकनीकों से बेहतर है यह तरीका
पहले के तरीके खास सिद्धांतों पर निर्भर थे. मतलब यह कि अगर डार्क मैटर का व्यवहार थोड़ा अलग हुआ तो मशीनें उसे पकड़ ही नहीं पाती थीं. यह नया क्वांटम सिस्टम किसी एक तरह की क्रिया पर निर्भर नहीं करता है. यह सेंसरों से मिलने वाले डेटा के पैटर्न को देखकर नतीजा निकालता है. इससे यह ज्यादा लचीला और ज्यादा असरदार बन जाता है.

आपको बता दें कि फिलहाल यह तकनीक कागज और गणनाओं के लेवल पर है. इसे असली मशीनों में पूरी तरह आजमाया नहीं गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में जब क्वांटम तकनीक और बेहतर होगी तब इस सिस्टम को असली प्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

डार्क मैटर की मैपिंग 
हाजिमे फुकुदा का कहना है कि आगे चलकर इस तकनीक से यह भी समझा जा सकता है, डार्क मैटर ब्रह्मांड में कहां-कहां फैला है. इससे सिर्फ उसकी चाल नहीं बल्कि उसका फैलाव भी मापा जा सकेगा. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि क्वांटम तकनीक आने वाले समय में हाई-एनर्जी फिजिक्स के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगी. रिसर्च से पता चलता है भले ही डार्क मैटर अभी भी हमारी आंखों से ओझल है लेकिन विज्ञान धीरे-धीरे उसके करीब पहुंच रहा है. 

यह भी पढ़ें: प्रलय की उल्टी गिनती! सूरज की गर्मी से मिट जाएगा जीवन, ऑक्सीजन की भी एक्सपायरी डेट तय; लौटेगा 'पत्थर युग' से भी पुराना दौर?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Quantum Sensor Technology

Trending news

दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
Mohan Bhagwat
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं