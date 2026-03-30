Science News: धरती के बाहर से बरपा कहर, गायब हो गए रेडियो सिग्नल्स, 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर मिली वजह

Solar Flares: धरती के कुछ हिस्सों में रेडियो सिग्नल्स सोमवार को ब्लैकआउट हो गए. आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में इतने बम-मिसाइलें बरस रहे हैं, शायद उस वजह से ऐसा हुआ होगा. लेकिन वजह करोड़ों किलोमीटर दूर बैठी हुई है. धरती से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य. सूर्य में तेज विस्फोट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में रेडियो सिग्नल ब्लैकआउट हो गए.

सूर्य पर इन विस्फोटों को NASA सोलर डायनैमिक ऑब्जर्वेटरी ने रिकॉर्ड किया है. यह घटना बहुत हाई लेवल की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में कई घंटे तक चली.

वैज्ञानिकों का कहना है कि रेडिएशन के इस विस्फोट ने धरती के वायुमंडल की ऊपरी परतों को, खासतौर से दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तेजी से आयनित कर दिया.

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बढ़ते सनस्पॉट इलाके 4405 से जुड़ी इस घटना ने एक तेज X1.5-कैटेगरी का सोलर ब्लास्ट किया, जो सूर्य में विस्फोट की सबसे ज्यादा ताकतवर कैटेगरी में शुमार है.

हवा का आयनित होने का क्या मतलब है?

हवा के आयनित होने का मतलब है कि इसके एटम या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं या फिर खो देते हैं. इससे यह चार्ज्ड पार्टिकल्स (Ions) बन जाते हैं.

आमतौर पर, धरती के वातावरण में हवा न्यूट्रल होती है. इसके एटम में संतुलित पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं. लेकिन शक्तिशाली सोलर फ्लेयर, हाई एनर्जी रेडिएशन (खासतौर पर बहुत हाई लेवल की अल्ट्रावायलेट या एक्सरे) ऊपरी वातावरण को हिट करती है और एटम्स और मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है.

सोमवार को क्या हुआ?

इस आयनीकरण के कारण प्रभावित क्षेत्रों में शॉर्टवेव रेडियो के प्रसारण में कुछ वक्त के लिए रुकावट आई. हाई-फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो सिग्नल खासतौर से 30 MHz से कम फ्रीक्वेंसी वाले काफी कमजोर हो गए या पूरी तरह से लुप्त हो गए.

इन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर रहने वाले शौकिया रेडियो ऑपरेटरों और एविएशन कम्युनिकेशन सिस्टम को इस घटना के चरम पर संभवतः रुकावटों का सामना करना पड़ा होगा.

इस तीव्रता के सोलर फ्लेयर्स से भारी मात्रा में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, जो लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करती हुई कुछ ही मिनटों में धरती तक पहुंच जाती है.ऐसे सौर विस्फोट सीधा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे कम्युनिकेश सिस्टम पर असर डालते हैं.