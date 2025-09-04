सावधान! आपका शहर भी हो सकता है स्नेक जोन...भारत में 100% से ज्यादा बढ़ा 'बिग फोर' सांपों का खतरा

Big Four Snake: तेजी से बदलते जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में जहरीले सांपों के फैलने की आशंका काफी बढ़ गई है. इस तरह की स्टडी पहली बार की गई जिसमें दावा किया है कि तापमान और नमी बढ़ने से इन इलाकों में सांपों के लिए बहुत ही खुशनुमा माहौल बन रहा है. नतीजतन, उन इलाकों में भी सांपों के होने और काटने के मामले बढ़ सकते हैं जहां तक अभी ऐसा नहीं था. इसका एक बहुत बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को भी माना जा रहा है जिससे सांप इन इलाकों में बढ़ रहे हैं.

क्या होता है बिग फोर?

भारत में इंसानों को काटने वाले सांपों की 4 प्रमुख प्रजातियों को बिग फोर कबा जाता है. इनमें कॉमन करैत, रसेल वाइपर, एकिस कैरिनेटस और इंडियन कोबरा शामिल है. एक स्टडी के मुताबिक हरियाणा, राजस्थान और असम जैसे राज्यों में इन सांपों के लिए बहुत अच्छा वातावरण बनने लगा है. शोध में बताया गया कि इन इलाकों में भी सांपों के फैलने की आशंका 100% से ज्यादा है.

किसने किया ये शोध?

असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और साउथ कोरिया की पुकयोंग नेशनल यूनिवर्सिटी ने शोध में बताया कि, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भी सांपों के फैलने की आशंका 100% से ज्यादा बढ़ सकती है. 2000 से 2019 के बीच देश में सांपों के काटने की वजह से लगभग 12 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. मिलियन डेथ स्टडी के शोध के मुताबिक, भारत में सांप के जहर से होन वाली 97% मौतें ग्रामीण इलाकों में होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा?

कर्नाटक के चिकबल्लापुर, हावेरी और चित्रदुर्ग, गुजरात के देवभूमि द्वारका और जामनगर जैसे जिले सबसे ज्यादा जोखिम में है. असम के नगांव, मोरीगांव और गोलाघाट, मणिपुर का तेंगनौपाल में भी जोखिम बढ़ा है. सांप के काटने को World Health Organization ने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज माना है. डेंगू और मलेरिया की तरह ये अब उन इलाकों में फैल रहा है जहां पहले खतरा कम था. बता दें कि भारत में सांप के काटने से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है.

क्या है सांपों का जोखिम इंडेक्स?

इस शोध में जलवायु परिवर्तन के अलग-अलग परिदृश्य के आधार पर Big Four सांपों के फैलाव का मॉडल तैयार किया गया. इसके अलावा देश और राज्यों के लिए सांप काटने का जोखिम इंडेक्स भी बनाया गया. शोध में ये भी बताया गया कि, स्थानीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर Climate Change के असर को रोकने और बिग फोर सांपों के प्रभाविक इलाकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की चेतावनी! तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर, खतरे में भारत, नेपाल और भूटान की बड़ी आबादी