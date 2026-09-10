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23 साल की 'जवान' महक ने वैज्ञानिकों को चौंकाया! DNA से खुलेगा बाघिन की लंबी उम्र और अच्छी सेहत का राज

23 साल की उम्र में भी पूरी तरह फिट और एक्टिव है देश की सबसे बुजुर्ग बाघिन महक ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. आमतौर पर 16 से 18 साल जीने वाले बाघों के उल्टा, कोटा की इस सुपर-टाइगर की लंबी सेहत का राज जानने के लिए अब वैज्ञानिक उसके DNA जांच करने जा रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 10, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:51 PM IST
23 साल की 'जवान' महक ने वैज्ञानिकों को चौंकाया! DNA से खुलेगा बाघिन की लंबी उम्र और अच्छी सेहत का राज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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