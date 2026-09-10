23 साल की 'जवान' महक ने वैज्ञानिकों को चौंकाया! DNA से खुलेगा बाघिन की लंबी उम्र और अच्छी सेहत का राज

जिंदगी के 23 साल पार कर चुकी देश की सबसे बजुर्ग बाघिन महक ने विज्ञान को भी हैरान कर दिया है. जहां जू या पिंजरे में रहने वाले बाघ 16 से 18 साल की उम्र में दम तोड़ देते हैं, वहीं राजस्थान के कोटा की शान बन चुकी महक आज भी पूरी तरह से फिट है और उसके दांत-पंजे आज भी उतने ही मजबूत हैं. अब वन्यजीव वैज्ञानिकों की एक टीम इस सुपर-टाइगर की सेहत और लंबी उम्र का असली राज जानने के लिए उसके DNA की कुंडली खंगालने जा रही है.
महक इस समय राजस्थान के कोटा स्थित अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में रहती है. यहां वह लोगों के लिए भी खास आकर्षण बनी हुई है. आमतौर पर चिडियाघर या दूसरे सुरक्षित स्थानों में रहने वाले बाघ करीब 16 से 18 साल तक जीवित रहते हैं. जंगल में शिकार, दूसरे बाघों से संघर्ष, चोट और कई दूसरे खतरों के कारण उनकी उम्र इससे भी कम हो सकती है.
वन्यजीव संस्थान, देहरादून यानी WII के वैज्ञानिक महक पर एक विस्तृत रिसर्च कर सकते हैं. इस जांच में उसकी आनुवंशिक बनावट यानी DNA के साथ उसके शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं, खानपान, टीकाकरण और इलाज से जुड़ी जानकारी पर रिसर्च किया जाएगा. वैज्ञानिक खास तौर पर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या महक के DNA में ऐसे खास गुण हैं, जिनकी वजह से वह उम्र बढ़ने के बाद भी कई बीमारियों से बची रही. इससे उसकी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य का कारण समझने में सहायता हो सकती है.
महक का जन्म 28 अगस्त 2004 को जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हुआ था. उसने कभी जंगल में जीवन नहीं बिताया. इसके बावजूद 23 साल की उम्र में भी उसके दांत और पंजे मजबूत हैं. वह अब भी काफी एक्टिव नजर आती है.
महक की बहन रंभा भी उसके साथ ही पैदा हुई थी. करीब छह महीने पहले उसकी मौत हो गई.
वन्यजीव अधिकारियों का मानना है कि महक पर होने वाली रिसर्च से देश के दूसरे बुजुर्ग बाघों की देखभाल में भी मदद मिल सकती है. वैज्ञानिक उसके खानपान, इलाज, टीकाकरण और तनाव मुक्त माहौल का अध्ययन कर यह समझ सकते हैं कि लंबे समय तक बाघों को स्वस्थ रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
इसके अलावा महक के अंगों, दांतों और पंजों की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सकता है. इससे भविष्य में उम्रदराज शेरों और तेंदुओं की देखभाल में भी मदद मिल सकती है. महक के व्यवहार और उसके तनाव मुक्त जीवन से कैद में रहने वाले वन्यजीवों के मानसिक स्वास्थ्य को समझने में भी जानकारी मिल सकती है.
महक का जीवन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा रहा है. उसका जन्म 2004 में नाहरगढ़ में हुआ था. साल 2012 में उसे पहली बार कोटा लाया गया था. इसके बाद पुराने चिडियाघर से उसे दोबारा जयपुर भेज दिया गया.
मार्च 2023 में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनने के बाद महक को बाघ नाहर के साथ एक बार फिर कोटा लाया गया.
महक से पहले भारत में लंबे समय तक जीवित रहने वाली बाघिन का रिकॉर्ड गुवाहाटी चिडियाघर की स्वाति के नाम बताया जाता था. स्वाति की साल 2017 में करीब 20 साल की उम्र में मौत हुई थी. अब 23 साल की उम्र तक पहुंचकर महक ने यह रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है.
अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन महक की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी तैयारी कर रहा है. इसमें उसके जयपुर में जन्म से लेकर कोटा पहुंचने और भारत की सबसे उम्रदराज जीवित बाघिन बनने तक का सफर दिखाया जाएगा. पार्क में LED स्क्रीन के जरिए इस डॉक्यूमेंट्री को पर्यटकों को दिखाया जाएगा.
कोटा वन्यजीव विभाग के DFO प्रमोद धाकड़ के मुताबिक महक के DNA सैंपल और वैज्ञानिक रिसर्च को लेकर WII के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है. इस रिसर्च के जरिए महक के इतने लंबे और स्वस्थ जीवन के कारणों को समझने की कोशिश की जाएगी.