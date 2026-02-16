Advertisement
रमजान के चांद पर सूर्य ग्रहण का साया! चांद देखने की जिद कहीं छीन न ले आंखों का नूर; जानें अबू धाबी से आई ये बड़ी वॉर्निंग

रमजान के चांद पर 'सूर्य ग्रहण' का साया! चांद देखने की जिद कहीं छीन न ले आंखों का नूर; जानें अबू धाबी से आई ये बड़ी वॉर्निंग

Ramadan moon sighting on 17 february: यूएई के खगोलविदों ने 17 फरवरी को रमजान का चांद देखने से पहले चेतावनी दी है कि दूरबीन या बाइनोक्युलर से चांद देखने की कोशिश आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि चांद उस दिन सूरज के बेहद करीब रहेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक उस शाम चांद दिखाई देने की संभावना बहुत कम है, इसलिए शाबान के 30 दिन पूरे होने पर रमजान 19 फरवरी से शुरू हो सकता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:34 PM IST
रमजान के चांद पर 'सूर्य ग्रहण' का साया! चांद देखने की जिद कहीं छीन न ले आंखों का नूर; जानें अबू धाबी से आई ये बड़ी वॉर्निंग

Ramadan moon sighting on 17 february: रमजान के पाक महीने की दस्तक होने वाली है, लेकिन इस बार चांद की तलाश करना आपकी सेहत के लिए बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है. यूएई के खगोल वैज्ञानिकों ने 17 फरवरी को चांद देखने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए एक गंभीर सेफ्टी वार्निंग जारी की है. चौंकाने वाली बात यह है कि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है और चांद, सूरज के इतने करीब होगा कि सीधे दूरबीन लगाने से आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है. 

रियाद से लेकर जजान तक, खगोलविदों का दावा है कि इस शाम चांद का दिखना लगभग नामुमकिन है. आखिर इस बार चांद देखना खतरनाक बताया जा रहा है और क्या 19 फरवरी से शुरू होगा रमजान का महीना, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे. 

व्यक्ति के साथ-साथ उपकरण को भी होगा नुकसान 
खगोलविदों का कहना है कि अगर बिना विशेष सोलर फिल्टर के दूरबीन या बाइनोक्युलर का इस्तेमाल किया गया तो आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है. अंधेपन तक का खतरा भी हो सकता है. 17 फरवरी की शाम चांद की स्थिति ऐसी रहेगी कि उसे देखने की कोशिश करने पर सूरज भी उसी फ्रेम में आ सकता है. इससे देखने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उपकरण को भी नुकसान हो सकता है. तेज रोशनी से लेंस और अंदरूनी हिस्से खराब हो सकते हैं.

पेशेवर वेधशालाएं इस तरह की स्थिति में खास सावधानी बरतती हैं. वे तभी उपकरण सूरज के पास की दिशा में घुमाते हैं जब उनके पास सुरक्षित सोलर फिल्टर और जरूरी तकनीक होती है. उस शाम अरब और इस्लामी देशों में रमजान के चांद की तलाश की जाएगी. लेकिन खगोलविदों के अनुसार सूरज और चांद के बीच का कोण बहुत कम रहेगा. सऊदी अरब के रियाद में यह दूरी सिर्फ एक डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. इसका मतलब है कि चांद सूरज के किनारे के बेहद पास होगा.

चांद की ऊंचाई भी हो सकता है कारण
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में चांद का दिखाई देना लगभग नामुमकिन है. कई शहरों में सूरज ढलते समय चांद की ऊंचाई भी बहुत कम रहेगी. कुछ जगहों पर तो वह तय मानकों से भी नीचे रहेगा. जजान में जहां सबसे ज्यादा ऊंचाई का अनुमान है, वहां भी यह सिर्फ आधा डिग्री के आसपास होगी. अन्य इलाकों में यह एक डिग्री से भी कम रहेगी. ऐसे में सूरज ढलते ही चांद का निचला हिस्सा क्षितिज के नीचे जा चुका होगा. इसलिए चांद का दिखना संभव नहीं माना जा रहा है.

खगोलविदों ने यह भी साफ किया है कि आसमान में चांद का होना और उसका दिखाई देना अलग बातें हैं. रमज़ान की शुरुआत उस वक्त मानी जाती है जब पतला हिलाल दिखाई दे. सिर्फ खगोलीय रूप से चांद का मौजूद होना काफी नहीं होता. अगर 17 फरवरी की शाम चांद नहीं दिखता है, तो शाबान के 30 दिन पूरे माने जाएंगे. ऐसे में रमजान की शुरुआत 19 फरवरी से होने की संभावना है. विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे खुद से जोखिम भरे तरीके से चांद देखने की कोशिश न करें और यह काम प्रशिक्षित लोगों पर ही छोड़ दें.

ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

