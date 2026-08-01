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दिन में छाएगा अंधेरा, रात में चमकेगा 'ब्लड मून'! अगस्त में होने जा रही कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं, नोट कर लीजिए तारीख

Astronomical events August 2026: अगर आप तारों से भरे आसमान और ब्रह्मांड के रहस्यों के दीवाने हैं, तो अगस्त 2026 आपकी उम्मीदों से परे होने वाला है. इस महीने पूर्ण सूर्यग्रहण, ब्लड मून और टूटे तारों की बारिश जैसी कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं होंगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:30 AM IST
दिन में छाएगा अंधेरा, रात में चमकेगा 'ब्लड मून'! अगस्त में होने जा रही कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं, नोट कर लीजिए तारीख

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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