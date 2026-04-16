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Hindi Newsविज्ञानबिना टेलिस्कोप के देखें ग्रहों की परेड: 16 अप्रैल से भारत के आसमान में सजेगा दरबार, नोट कर लें टाइमिंग!

बिना टेलिस्कोप के देखें 'ग्रहों की परेड': 16 अप्रैल से भारत के आसमान में सजेगा दरबार, नोट कर लें टाइमिंग!

Planetary Alignment April 2026: अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अप्रैल का यह हफ्ता बहुत ही रोमांचक होने वाला है. सौरमंडल के चार बड़े ग्रह एक ही कतार में खड़े होकर ग्रहों की परेड करने जा रहे हैं. 16 अप्रैल 23 अप्रैल तक यह दुर्लभ खगोलीय घटना भारतीय आसमान में एक अद्भुत नजारा पेश करेगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:10 AM IST
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बिना टेलिस्कोप के देखें 'ग्रहों की परेड': 16 अप्रैल से भारत के आसमान में सजेगा दरबार, नोट कर लें टाइमिंग!

Planetary Alignment April 2026: अगर आप अंतरिक्ष की दुनिया और आसमान में होने वाली घटनाओं के शौकीन हैं, तो अपनी छत पर जाने के लिए तैयार हो जाइए. आसमान में 16 अप्रैल से एक ऐसा दुर्लभ नजारा दिखने जा रहा है, जिसे ग्रहों की महफिल' कहा जाता है. सौरमंडल के बड़े-बड़े ग्रह एक ही लाइन में खड़े होकर मानो धरती को सलामी देंगे. सबसे खास बात यह है कि भारत के आसमान में दिखने वाले इस अद्भुत नजारे को आप भी देख सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे टेलिस्कोप. आइए जानते हैं कब, कहां और कैसे देख सकते हैं ग्रहों का यह परेड.

16 अप्रैल 2026 से स्पेस में दिखने वाली दुर्लभ खगोलीय घटना को प्लैनेटरी अलाइनमेंट या ग्रहों का परेड कहते हैं. इस दौरान बुध, मंगल, शनि और नेपच्यून एक सीधी लाइन में खड़े नजर आएंगे.

भारत में कब और कैसे देखें?

आसमान में दिखने वाला यह अद्भुत नजारा भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा. खगोलविदों के मुताबिक आसमान में यह नजारा 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक देखा जा सकेगा, लेकिन 18 से 20 अप्रैल के बीच ग्रहों का यह परेड अपने चरम पर होगा. भारत में इसे देखने का सबसे सही समय सूर्योदय से ठीक 30 मिनट पहले, यानी सुबह 5:00 बजे से 5:45 बजे के बीच का होगा. अगर आप इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ सुबह सूर्योदय के पहले देखें. इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह पर न हों जहां ऊंची इमारतें या पेड़ों की रुकावट न हो और शहर की रोशनी चमक रही हो.

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क्या होता है प्लैनेटरी अलाइनमेंट?

विज्ञानिकों की मानों तो ग्रहों का एक ही लाइन में दिखना सिर्फ आंखों का भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन होता है. असल में ये ग्रह स्पेस में एक-दूसरे के पास में भी नहीं होते हैं, इनके बीच की दूरी करोड़ों किलोमीटर होती है. फिर एक ही कतार में दिखने का क्या कारण है? इसके पीछे की वजह है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक ही तल पर चक्कर लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी से देखने पर कभी-कभी वे एक ही कतार में दिखाई देते हैं.

इन 4 ग्रहों की होगी पहचान

बुध ग्रह
यह पूर्वी क्षितिज के बहुत पास और और थोड़ा धुंधला होगा. 20 अप्रैल के आसपास इसे देख सकेंगे.

शनि ग्रह
बुध ग्रह से थोड़ा ऊपर पीले रंग की चमक के साथ शनि दिखाई देगा. इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूरबीन से नजारा और शानदार होगा.

मंगल ग्रह
अपने लाल-नारंगी रंग के कारण मंगल को पहचानना सबसे ज्यादा आसान होगा. यह शनि से थोड़ा और ऊपर स्थित होगा.

नेपच्यून ग्रह
यह इस समूह में सबसे ऊंचा और सबसे धुंधला ग्रह है. इसे नग्न आंखों से देख पाना लगभग संभव नहीं होगा, इसके लिए आपको टेलिस्कोप या अच्छी दूरबीन की आवश्यकता होगी.

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क्यों खास है यह 'परेड'?

इस खगोलीय घटना की सबसे बड़ी खास बात है कि इन ग्रहों की आकृति एक जैसी नहीं रहेगी, समय-समय पर बदलती नजर आएगी. शुरुआती दिनों में ये एक त्रिकोण जैसा आकार बनाएंगे, वहीं 20 अप्रैल के आसपास ये बिल्कुल एक तिरछी रेखा में सजे हुए दिखाई देंगे. अगर आप भी ब्रह्मांड के इस जादू को देखना चाहते हैं, तो अगले कुछ दिनों तक सुबह की नींद से उठकर पूर्वी आसमान की ओर जरूर निहारें!

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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