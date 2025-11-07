सूरज को चकमा देकर बच निकला 'Golden Comet', रात के आसमान में दिखा सबसे दुर्लभ नजारा

Science News: पूरे अमेरिका के अंतरिक्ष प्रेमी एक दुर्लभ और हैरान करने वाले धूमकेतु C/2025 K1 पर नजर रख रहे हैं. न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर धूमकेतु सूरज की रोशनी में हरे या नीले रंग में चमकते हैं. लेकिन यह धूमकेतु अपनी अद्भुत सुनहरी चमक के कारण सबसे अलग दिखता है. खगोलशास्त्री डैन बार्टलेट ने बताया कि जब यह धूमकेतु 8 अक्टूबर को सूरज के बहुत करीब पहुंचा तो उम्मीद नहीं थी कि यह बच पाएगा. हालांकि इसने उम्मीदों को गलत साबित किया और सूरज की गर्मी से बच गया.

पेरिहेलियन क्या होता है?

पेरिहेलियन वह समय होता है जब कोई अंतरिक्ष की चीज जैसे धूमकेतु अपनी कक्षा में सूरज के सबसे नजदीक पहुंचती है. धूमकेतु C/2025 K1 की शुरुआत बहुत दूर ऊर्ट क्लाउड नाम की जगह पर हुई थी. इसे सबसे पहले मई 2025 में ATLAS(क्षुद्रग्रह चेतावनी प्रणाली)द्वारा खोजा गया था.

वैज्ञानिकों को क्या मिला?

लोवेल वेधशाला के वैज्ञानिक डेविड श्लेचर के अनुसार, इस धूमकेतु में कार्बन वाले यौगिकों, जैसे CN, की मात्रा हाइड्रॉक्साइड आयनों की तुलना में बहुत कम है. इस तरह का कम कार्बन अनुपात अब तक केवल 2 और धमकेतुओं में ही देखा गया है. पहले यह अंदाजा था कि यह धूमकेतु सूरज के पास पहुंचते ही टूट सकता है.

इसे कब और कहां देखा जा सकता है?

हालांकि अब जब यह सुरक्षित बच गया है तो इसे शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान दूरबीन से देखा जा सकता है. वैज्ञानिक डैन बार्टलेट के अनुसार यह धूमकेतु 9वें magnitude पर बेहद प्रभावशाली दिखता है. उन्होंने इसे अपने घर के पीछे से ही देखा था. स्पेस वेदर डॉट कॉम के अनुसार यह धूमकेतु दूरबीन से आसानी से दिखाई देता है. इस दुर्लभ सुनहरे धूमकेतु को देखने के लिए सूर्योदय(Sunrise)से कुछ समय पहले उठें.