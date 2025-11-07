Advertisement
trendingNow12992435
Hindi Newsविज्ञान

सूरज को चकमा देकर बच निकला 'Golden Comet', रात के आसमान में दिखा सबसे दुर्लभ नजारा

Rare Golden Comet: पूरे अमेरिका में अंतरिक्ष प्रेमियों का ध्यान एक अद्भुत नजारे ने खींचा है. वैज्ञानिक एक दुर्लभ और हैरान कर देने वाले धूमकेतु पर नजर रखे हुए हैं जिसका नाम C/2025 K1 है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज को चकमा देकर बच निकला 'Golden Comet', रात के आसमान में दिखा सबसे दुर्लभ नजारा

Science News: पूरे अमेरिका के अंतरिक्ष प्रेमी एक दुर्लभ और हैरान करने वाले धूमकेतु C/2025 K1 पर नजर रख रहे हैं. न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर धूमकेतु सूरज की रोशनी में हरे या नीले रंग में चमकते हैं. लेकिन यह धूमकेतु अपनी अद्भुत सुनहरी चमक के कारण सबसे अलग दिखता है. खगोलशास्त्री डैन बार्टलेट ने बताया कि जब यह धूमकेतु 8 अक्टूबर को सूरज के बहुत करीब पहुंचा तो उम्मीद नहीं थी कि यह बच पाएगा. हालांकि इसने उम्मीदों को गलत साबित किया और सूरज की गर्मी से बच गया.

पेरिहेलियन क्या होता है?
पेरिहेलियन वह समय होता है जब कोई अंतरिक्ष की चीज जैसे धूमकेतु अपनी कक्षा में सूरज के सबसे नजदीक पहुंचती है. धूमकेतु C/2025 K1 की शुरुआत बहुत दूर ऊर्ट क्लाउड नाम की जगह पर हुई थी. इसे सबसे पहले मई 2025 में ATLAS(क्षुद्रग्रह चेतावनी प्रणाली)द्वारा खोजा गया था.

यह भी पढ़ें: 3I/ATLAS Comet: रास्ता बदला और पकड़ी रफ्तार! NASA ने माना- 'जल्द धरती के पास आएगा ये धूमकेतु'

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों को क्या मिला?
लोवेल वेधशाला के वैज्ञानिक डेविड श्लेचर के अनुसार, इस धूमकेतु में कार्बन वाले यौगिकों, जैसे CN, की मात्रा हाइड्रॉक्साइड आयनों की तुलना में बहुत कम है. इस तरह का कम कार्बन अनुपात अब तक केवल 2 और धमकेतुओं में ही देखा गया है. पहले यह अंदाजा था कि यह धूमकेतु सूरज के पास पहुंचते ही टूट सकता है.

यह भी पढ़ें: Proto Earth: इस 4 अरब साल पुरानी चट्टान में छिपा था धरती का 'ब्लूप्रिंट', जो चांद से भी पुराना है

इसे कब और कहां देखा जा सकता है?
हालांकि अब जब यह सुरक्षित बच गया है तो इसे शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान दूरबीन से देखा जा सकता है. वैज्ञानिक डैन बार्टलेट के अनुसार यह धूमकेतु 9वें magnitude पर बेहद प्रभावशाली दिखता है. उन्होंने इसे अपने घर के पीछे से ही देखा था. स्पेस वेदर डॉट कॉम के अनुसार यह धूमकेतु दूरबीन से आसानी से दिखाई देता है. इस दुर्लभ सुनहरे धूमकेतु को देखने के लिए सूर्योदय(Sunrise)से कुछ समय पहले उठें.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

rare comet

Trending news

'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा