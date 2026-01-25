सहारा रेगिस्तान में ऐसा क्या मिला, जिसको देख वैज्ञानिक रह गए हैरान? तस्वीरों को देख आप भी हो जाएंगे दंग

Advertisement
सहारा रेगिस्तान में कुछ ऐसा मिला है, जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं. हारा रेगिस्तान में पहुंचे अली बेनामर को एक गहरे रंग का धातु जैसा टुकड़ा मिला है. बताया जा रहा है कि यह उल्कापिंड असामान्य रूप से बड़ा है. वैज्ञानिक अब इसके बारे में अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:54 PM IST
Science News: उल्कापिंड खोज में माहिर और दुनिया के प्रसिद्ध नामों में शामिल अली बेनामर ने एक अद्भुत खोज की है. हाल के दिनों में सहारा रेगिस्तान में एक खास अभियान के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. एक अभियान के तहत सहारा रेगिस्तान में पहुंचे अली बेनामर को एक गहरे रंग का धातु जैसा टुकड़ा मिला है. दावा किया जा रहा है कि ये उल्कापिंड असामान्य रूप से बड़ा है, जिसने वैश्विक स्तर पर जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. माना जा रहा है कि अली बेनामर के अनुभव और ज्ञान ने उन्हें विशाल रेत के बीच इसे खोजने में मदद की. 

दरअसल, इस प्रकार की जो खोजे हैं, वह विज्ञान, अत्यंत दुर्लभ तथा वैज्ञानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. विशेषज्ञ नियंत्रित प्रयोगशालाओं में इस नमूने का अध्ययन करने के लिए काफी उत्साहित हैं. सहारा रेगिस्तान सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करना जारी रखे हुए है. जानकारी दें कि अली बेनामर उत्तरी अफ्रीका में उल्कापिंड खोजकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने अंतरिक्ष से आए टुकड़ों की खोज के सिलसिले में कई साल इन रेगिस्तानों में बिताए हैं. अपने अनुभव के कारण वह दुर्लभ नमूनों की पहचान तुरंत कर लेते हैं. हाल के दिनों मे ही उन्होंने एक असामान्य धातु सहारा रेगिस्तान में देखी. इस धातु का वजन और काली गहरी सतह ने उनका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया. 

कहां मिली ये दुर्लभ धातु 

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये उल्कापिंड सहारा रेगिस्तान के भीतरी हिस्से में खोजा गया था. जानकारी दें कि यह क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के कई देशों तक फैला हुआ है. बताया जाता है कि यहां कि शुष्क जलवायु अंतरिक्ष चट्टानों को हजारों सालों तक संरक्षित रखती है. खुले रेतीले भूभागों के कारण गहरे रंग के उल्कापिंड को खोजना भी आसान होता है. कई बार हवा के कटाव से दबे हुए टुकड़े प्राकृतिक रूप से उजागर हो जाते हैं. हालांकि, अभी इस उल्कापिंड को आधिकारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है. इसका सटीक वजन, संरचना और उत्तपति अभी भी प्रयोगशाल में विश्लेषण के अधीन है. परिवहन और अनुसंधान संबंधी बाधाओं के कारण स्वतंत्र सत्यापनों में सालों लगने की संभावना है. 

जानिए कितनी दुर्लभ है ये धातु? 

गौरतलब है कि लौह उल्कापिंड सबसे दुर्लभ अंतरिक्ष चट्टानों में से एक है. ज्ञात उल्कापिंडों में से पांच प्रतिशत से भी कम लौह- आधारित है. बड़े लौह उल्कापिंड तो विश्व स्तर पर और भी दुर्लभ माने जाते हैं. चूंकि, धरती तक पहुंचने वाले अधिकांश उल्कापिंड पथरीले टुकड़े होते हैं. अच्छी तरह से संरक्षित लौह उल्कापिंड का मिलना अत्यंत मूल्यवान माना जाता है. 

वैज्ञानिक कैसे करेंगे इसके बारे में अध्ययन? 

उल्लेखनीय है कि किसी भी उल्कापिंड के बारे में अध्ययन करने से पहले उसको साफ किया जाता है. इसके बाद उसकी तस्वीरें ली जाती हैं. प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए छोटे नमूने निकाले जाते हैं. रसायनिक विश्लेषण से इसकी मौलिक संरचना का पता चलता है. समस्थानिक अध्ययन से इशकी आयु और उत्पत्ति का निर्धारण करने में मदद मिलती है. एक्स रे इमेजिंग से आंतरिक क्रिस्टल संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं. आधिकारिक वर्गीकरण से पहले सभी परिणामों की समीक्षा की जाती है.

