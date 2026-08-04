/पौधा है या पत्थर? इंसानों-जानवरों को चकमा देने वाला पौधा मिटने की कगार पर; जानिए क्यों खतरे में पड़ी इसकी जान

क्या आपने कभी किसी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो अपनी जान बचाने के लिए पत्थर बनने का नाटक करता है? नामीबिया के सूखे पत्थरों के बीच छिपा लिथॉप्स वर्नेरी एक ऐसा ही जादूगर है. अफ्रीकी देश नामीबिया में पाया जाने वाला यह दुर्लभ पौधा अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है. देखने में यह बिल्कुल छोटे पत्थर जैसा लगता है, इसलिए इसे आसानी से पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस पौधे की दुनिया में अब 200 से भी कम संख्या बची है.
इस पौधे का वैज्ञानिक नाम Lithops werneri है. इसे लिविंग स्टोन या जीवित पत्थर भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार और रंग आसपास पड़े कंकड़ों-पत्थरों से इतना मिलता-जुलता है कि इसमें और पत्थर में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. यही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी है, जिससे जानवर और इंसान इसे आसानी से नहीं पहचान पाते है.
अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के मुताबिक, यह पौधा पूरी दुनिया में सिर्फ नामीबिया के एरोंगो पर्वतीय क्षेत्र के करीब 4 वर्ग किलोमीटर के छोटे से इलाके में ही पाया जाता है. इसकी कोई दूसरी प्राकृतिक आबादी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, साल 1981 के बाद से इस पौधे की संख्या 80 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो चुकी है. साल 2012 में यहां 659 पौधे दर्ज किए गए थे. 2019 में इनकी संख्या कम होकर सिर्फ 118 रह गई, वहीं 2020 की गणना में 163 पौधे मिले. हालांकि संख्या में थोड़ा सुधार दिखा, लेकिन कुल आबादी अब भी बहुत कम है.
यह पौधा लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी कंकड़ वाली मिट्टी पर उगता है, जिसके नीचे ग्रेनाइट की कठोर चट्टान होती है. इसकी जड़ें बहुत उथली होती हैं, इसलिए यह लंबे समय तक बिना पानी के जीवित नहीं रह पाता. इसके बीज काफी समय तक खराब नहीं होते हैं, लेकिन नए पौधों के उगने के लिए लगातार कई सालों तक अच्छी बारिश की जरूरत होती है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि नामीबिया में बढ़ता सूखा इस पौधे के लिए बड़ा खतरा बन गया है. सूखे के दौरान भोजन की कमी होने पर जंगली जानवर ऐसे पौधों को भी खाने लगते हैं जिन्हें वे सामान्य परिस्थितियों में नहीं खाते. इससे कई पौधे उखड़ जाते हैं और उनकी जड़ें बाहर आने से वे मर जाते हैं.
दूसरी तरफ, अचानक आने वाली बाढ़ भी इस पौधे के लिए नुकसानदायक है क्योंकि इसकी कंकड़ वाली जमीन बह सकती है और पूरा पौधा नष्ट हो सकता है.
यह दुर्लभ पौधा काफी समय से विदेशी पौधा संग्राहकों के निशाने पर भी रहा है. 1950 के दशक में इसकी खोज के बाद यूरोप में बागवानी के शौकीनों के लिए इसकी बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी की गई थी. आज भी अवैध संग्रह इसके अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है.
वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इस पौदे की कोई दूसरी प्राकृतिक आबादी मौजूद नहीं है. यानी अगर सूखा, बाढ़ या अवैध तस्करी जैसी कोई बड़ी घटना हुई, तो यह प्रजाति हमेशा के लिए धरती से खत्म हो सकती है. यही कारण है कि IUCN ने Lithops werneri को अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया है.