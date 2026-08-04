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पौधा है या पत्थर? इंसानों-जानवरों को चकमा देने वाला पौधा मिटने की कगार पर; जानिए क्यों खतरे में पड़ी इसकी जान

अफ्रीकी देश नामीबिया में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पौधा अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है. देखने में यह बिल्कुल छोटे पत्थर जैसा लगता है, इसलिए इसे आसानी से पहचान पाना नामुमकिन ही होता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस पौधे की दुनिया में अब 200 से भी कम संख्या बची है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:00 PM IST
पौधा है या पत्थर? इंसानों-जानवरों को चकमा देने वाला पौधा मिटने की कगार पर; जानिए क्यों खतरे में पड़ी इसकी जान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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