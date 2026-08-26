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लद्दाख में दिखा दुर्लभ कुदरती करिश्मा, आसमान में तैरते नजर आए 'सतरंगी' बादल; सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख लोग बोल उठे- वाओ

Ladakh Rare Rainbow News: लद्दाख में दुर्लभ कुदरती करिश्मा नजर आया है. एक योग शिक्षिका जब लद्दाख में घूमने गईं तो वहां पर उन्होंने आसमान में 'सतरंगी' बादल तैरते हुए देखे. उनकी खींची ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 26, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:52 PM IST
लद्दाख में दिखा दुर्लभ कुदरती करिश्मा, आसमान में तैरते नजर आए 'सतरंगी' बादल; सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख लोग बोल उठे- वाओ

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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