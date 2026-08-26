लद्दाख में दिखा दुर्लभ कुदरती करिश्मा, आसमान में तैरते नजर आए 'सतरंगी' बादल; सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख लोग बोल उठे- वाओ

How Rainbow Forms in Clouds? लद्दाख का भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है. वहां पर साल भर हाड़ लगा देने वाली ठंडी हवाएं बहती हैं और कई इलाकों में भारी बर्फबारी होती है. हालांकि काफी इलाके ठंडे और सूखे रहते हैं. अब इसी लद्दाख में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला है. वहां पर एक शिक्षिका ने अपने कैमरे में कुछ खास रिकॉर्ड कर लिया. उन्होंने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो लोग दंग रह गए और देखते ही देखते ही वे तस्वीरें वायरल हो गईं. आखिर प्रेरणा दलाल के कैमरों ने ऐसा किया रिकॉर्ड कर लिया था लोग अवाक रह गए.