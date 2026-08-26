लद्दाख में दिखा दुर्लभ कुदरती करिश्मा, आसमान में तैरते नजर आए 'सतरंगी' बादल; सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख लोग बोल उठे- वाओ

How Rainbow Forms in Clouds? लद्दाख का भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है. वहां पर साल भर हाड़ लगा देने वाली ठंडी हवाएं बहती हैं और कई इलाकों में भारी बर्फबारी होती है. हालांकि काफी इलाके ठंडे और सूखे रहते हैं. अब इसी लद्दाख में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला है. वहां पर एक शिक्षिका ने अपने कैमरे में कुछ खास रिकॉर्ड कर लिया. उन्होंने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो लोग दंग रह गए और देखते ही देखते ही वे तस्वीरें वायरल हो गईं. आखिर प्रेरणा दलाल के कैमरों ने ऐसा किया रिकॉर्ड कर लिया था लोग अवाक रह गए.
प्रेरणा दलाल योग शिक्षिका हैं. वे लद्दाख घूमने गई थीं. वहां पर उन्होंने लद्दाख के पहाड़ों पर आसमान में हरे, नीले और बैंगनी रंग के बादल देखे. ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हल्के पेस्टल रंगों से आसमान को पेंट कर दिया हो.
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट करके प्रेरणा ने लिखा, 'आकाश में जब बादल इंद्रधनुष में बदल जाते हैं. लद्दाख के ग्लेशियरों के ऊपर ड्रोन शॉट लेते समय मैंने यह नजारा देखा. सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूं. मैं बस वहां खड़ी होकर सोचती रही कि यह क्या है?'
उनकी तस्वीरों को देखकर इंटरनेट यूजर्स बुरी तरह चौंक गए. उनके दंग रहने की वजह ये थी कि खाली आसमान में तो इस तरह इंद्रधनुष अक्सर देखने को मिल जाते थे. लेकिन बादलों का इस तरह रंग-बिरंगा हो जाना, ये नई बात थी. इन अजीब और खूबसूरत दृश्य को देखकर कई यूजर्स ने उसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से तैयार पिक्चर्स बताया. हालांकि, बाद में फैक्ट-चेकर्स ने तस्वीरों की जांच की तो वे बिल्कुल असली निकली.
रिपोर्ट के मुताबिक, बादलों को सतरंगी हो जाने की घटना को 'क्लाउड इरिडेसेंस' या 'इंद्रधनुषी बादल' कहा जाता है. यह तब होता है, जब सूर्य की रोशनी बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदों के साथ संपर्क करता है. इस वजह से प्रकाश का बिखराव होता है, जिससे इंद्रधनुष जैसे रंग बनते हैं.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, हालांकि क्लाउड इरिडेसेंस एक प्राकृतिक घटना है. इसके बावजूद, यह काफी दुर्लभ और क्षणिक घटना होती है. इसे देखना बेहद खास होता है. चूंकि, लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है और वहां का वातावरण भी एकदम साफ रहता है. इसलिए वहां पर ऐसी अनोखी वायुमंडलीय घटनाएं देखने को मिल जाती हैं.
प्रेरणा दलाल कहती हैं कि उन्होंने कुछ पल नहीं बल्कि काफी देर तक इस दुर्लभ नजारे को देखा. उन्होंने अलग-अलग पहाड़ी कोण से दो घंटे से भी ज्यादा समय तक इसे देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया. इंटरनेट यूजर इस दुर्लभ घटना पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.